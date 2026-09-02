El Hospital del Vinalopó de Elche aconseja combatir la ansiedad de los más pequeños ante la vuelta al cole

Náuseas, vómitos, mareos, taquicardias, dolores de cabeza... Estos son algunos de los síntomas que pueden aparecer entre los más pequeños con tan solo oír cuatro palabras: la vuelta al cole. A tan solo una semana de que comiencen las clases en Elche, el Hospital Universitario del Vinalopó quiso recordar a las familias que el inicio del curso puede llegar a generar episodios de ansiedad y estrés en algunos niños, principalmente ocasionado por el cambio de rutinas tras las vacaciones estivales. En este contexto, el centro sanitario ofreció una serie de recomendaciones para facilitar este periodo de adaptación y acompañar a las familias en estos días tan complicados.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años presenta algún problema de salud mental, siendo la ansiedad uno de los más frecuentes, lo que refuerza aún más la importancia de la detección precoz de estos síntomas y la necesidad del apoyo familiar.

La vuelta al cole en Elche en una imagen de archivo / Pilar Cortés

Adaptación

La psicóloga de la Unidad de Salud Mental Infantil y Adolescente ubicada en el Toscar del Departamento de Salud del Vinalopó, la doctora Marta Marcos, explica que la vuelta al colegio implica un proceso de adaptación normal en el que es habitual que durante las primeras semanas de inicio aumente la ansiedad, ya que los niños se están ajustando al comienzo de nuevas rutinas. En estos casos, añade que lo más importante es estar con ellos, acompañarles en este proceso, validar sus emociones y transmitirles seguridad para que sean conscientes de que todo va a ir bien.

Síntomas

Entre las señales de ansiedad que pueden aparecer entre los más jóvenes, se encuentran síntomas físicos como el dolor abdominal, las náuseas, los vómitos antes de ir al colegio, la pérdida del apetito, los dolores de cabeza, los mareos, las taquicardias, las sensaciones de ahogo o las dificultades para dormir.

Los especialistas señalan que estos signos deben preocupar únicamente cuando se mantienen en el tiempo más allá de las tres primeras semanas o se acompañan de un rechazo persistente a la hora de acudir a clase. En esos casos, recomiendan consultar la situación con un profesional de salud mental.

Padres y madres acompañando a sus hijos en el inicio del curso en una imagen de archivo / Pilar Cortés

Horas de sueño

El descanso y las rutinas juegan un papel clave en la prevención del malestar emocional. Así pues, la falta de sueño aumenta la respuesta del estrés y la irritabilidad, mientras que el uso de las pantallas como tablets o móviles antes de dormir puede resultar prejudicial ya que retrasa la conciliación del sueño y reduce las horas de descanso necesarias en esas edades.

Es por ello que recomiendan recuperar progresivamente los horarios durante los últimos días de verano, al menos una o dos semanas antes del inicio del curso, así como limitar el uso de dispositivos electrónicos por la noche y fomentar actividades relajantes como la lectura.

Preparación emocional

Además de la organización de horarios y material escolar para el inicio del nuevo curso académico, los profesores destacaron la importancia de que las familias preparen emocionalmente a los menores, de manera que consigan normalizar los nervios, hablando de forma positiva sobre la vuelta a las clases y reforzando aspectos como el reencuentro con amigos o el entorno escolar.

Los menores se preparan para el nuevo curso académico en una imagen de archivo. / Pilar Cortés

Detalles tan simples como desayunar con ellos el primer día, acompañarlos al colegio o dejarles mensajes de apoyo pueden ayudar a reforzar esa seguridad que tanto necesitan algunos. La doctora también apunta que la actitud de los padres es fundamental, ya que “cuando las familias planifican con antelación, mantienen rutinas progresivas y gestionan su propia ansiedad, transmiten calma a sus hijos”.

Desde el Hospital Universitario del Vinalopó recuerdan que la ansiedad inicial en la vuelta al colegio es habitual y forma parte del proceso de adaptación, pero si los síntomas persisten o interfieren en la vida diaria del menor, es importante solicitar una valoración especializada.

Inicio de clases

De esta manera, tal y como anunció el Ayuntamiento de Elche este lunes, las clases se iniciarán el próximo miércoles 9 de septiembre en los niveles de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato o Formación Profesional (FP). A la semana siguiente, a partir del 14 de septiembre, será el turno de la Formación de Personas Adultas, enseñanzas artísticas y determinadas enseñanzas de FP; el 21 de septiembre está previsto el arranque de las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial mientras que el 28 de septiembre se iniciarán las Enseñanzas de Idiomas.