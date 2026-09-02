Cerca de 10.000 personas abarrotan el corazón de Elche en apoyo a Ceuta

Cerca de 10.000 personas, según fuentes policiales -7.500 según la Subdelegación del Gobierno-, abarrotaron la plaça de Baix en Elche, así como las calles adyacentes. Por ejemplo, la Corredora se llenó hasta las Cuatro Esquinas. Una concentración sin incidentes que resaltar, según las autoridades, en la que además de leer el manifiesto de la Femp se pudieron escuchar numerosos cánticos contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Algunos insultos, pero sobre todo solicitando su dimisión y deseándole su ingreso en prisión "porque no apoya a los españoles", le explicaba un vecino a otro que le recriminaba las palabras malsonantes que le dedicaba.

Hubo insultos al presidente pero sobre todo gritos y pancartas de apoyo a Ceuta, porque "no se vende", "es española", lo ocurrido allí "es una invasión, no inmigración", "defender Ceuta es defender España" y "Ceuta no está sola". También hubo proclamas de otra índole como "España cristiana, no musulmana" y "España unida jamás será vencida".

"Ceuta es España" y "Ceuta se defiende" fueron algunas de las proclamas vistas y escuchadas en Elche / Áxel Álvarez

PP y Vox, en primera fila

Delante de la fachada del Ayuntamiento se concentraron los responsables políticos de las dos formaciones en el gobierno municipal, PP ("Elche con Ceuta" como lema) y Vox ("No a la invasión. Defiende Ceuta. Defiende España"). El grueso de los ediles estaba en primera fila con sus pancartas. Incluso algún concejal portaba banderas de España y, en concreto, llamaba la atención que la portavoz de la Junta de Gobierno, Inma Mora, llevara su bandera española enfundada en el cuerpo. De los grupos de la oposición no hubo nadie, al menos en zona de autoridades.

Sí estaban algunos diputados como la nacional Sandra Pascual o los autonómicos Pepe Salas y Lucía Peral, por parte del PP. Vox también tuvo representación autonómica con el diputado Miguel Pascual y estuvo presente el miembro del Comité Ejecutivo Provincial de la formación, Salvador Morón.

Gentes de todas las edades, muchas banderas españolas, alguna ceutí y también una grande carlista y otra con el águila bicéfala en un grupo reducido que alentaba cánticos, alzaba el brazo y portaba una bandera de España con el escudo del Elche CF.

Lectura del manifiesto por parte del vicerrector de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche / Áxel Álvarez

El acto finalizaba sin incidentes remarcables y con un alcalde de Elche, Pablo Ruz, que destacaba el «civismo, la normalidad y el compromiso» mostrados durante la concentración. Ruz puso en valor la lectura del manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias, realizada por el vicerrector y responsable del campus de Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Álvaro Antón Antón, que tuvo que detener su alocución en varios momentos ante los aplausos de los ilicitanos cada vez que nombraba a los ceutíes y los problemas que están viviendo.

Ruz: «La gente ya ha dicho basta»

«Creo que ha quedado absolutamente claro que lo que estamos defendiendo es la legalidad, la integridad de las fronteras y también el compromiso con el pueblo de Ceuta, que está sufriendo de verdad esta situación», señaló.

Manifestantes durante la concentración de este miércoles en Elche / Áxel Álvarez

Ruz defendió asimismo el carácter solidario de Elche y enmarcó la movilización dentro de los valores construidos por la sociedad europea. «Esta es una ciudad solidaria, es una ciudad comprometida, yo creo que con todo lo bueno que la sociedad europea ha construido, pero hemos llegado a un momento en el que la gente ya ha dicho basta».

En este sentido, el alcalde consideró que la salida de los ciudadanos a la calle constituye «un ejercicio de normalidad democrática y de responsabilidad también con nuestro país, con nuestra nación».

Preguntado por si esperaba una respuesta ciudadana de estas dimensiones, Ruz reconoció que no. «No esperábamos esta respuesta. No sé los números, pero son miles de personas. Está llegando gente hasta las cuatro esquinas, hasta la calle Mare de Déu dels Desamparats y han tenido que cortar el puente», explicó.

El alcalde reconoció su sorpresa por la magnitud de la movilización: «Lo estamos viendo todos y también la Policía. No esperábamos esta respuesta». Ruz añadió que cada ciudadano «puede tener su afiliación política y su voluntad política», pero interpretó la movilización como una muestra de descontento con la actuación del Ejecutivo central. «La gente está cansada de la inacción del Gobierno y también ha sido una forma de salir para decirle al Gobierno que tiene que pasar de las palabras a los hechos y que tiene que defender Ceuta», concluyó.

La plaza del Ayuntamiento de Crevillen se llenó de vecinos durante la protesta / INFORMACIÓN

Protestas también en Crevillent y Santa Pola

En las otras dos poblaciones de la comarca del Baix Vinalopó también había convocados actos de protesta. En Crevillent los manifestantes se reunieron en torno a la Casa Consistorial. La alcaldesa de villa, Lourdes Aznar, agradecía el apoyo de los crevillentinos a la cita, y aseguraba que "el motivo lo merecía, que Crevillent se manifieste por la unión de España, por el apoyo a los ceutíes por la situación que están viviendo, sin precedente. Es el momento de que todos manifestemos nuestro apoyo a una parte de España". La dirigente municipal agradecía "que haya sido una manifestación pacífica". Un evento muy tranquilo el de Crevillent, donde sólo se cantó “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”.

Multitud reunida en Santa Pola para apoyar a Ceuta / INFORMACIÓN

En Santa Pola, la alcaldesa, Loreto Serrano, leyó el manifiesto de la Femp junto al grueso de los concejales del PP y de los ediles de Vox, entre ellos la portavoz Mireia Molla. A la cita acudieron cientos de vecinos al inicio del Paseo Adolfo Suárez y en unas fechas señaladas por las fiestas patronales en honor a la Virgen de Loreto que hicieron que la población se dividiera entre este acto y la Reconquista Cristiana que se celebraba en el entorno del Castillo Fortaleza.