Una Reconquista Cristiana que mira más alto en Santa Pola

Apenas 24 horas después de la conquista del Castillo-Fortaleza de Santa Pola por las huestes musulmanas, y tras el rechazo de rendición de los de la cruz que derivó en un encarnizado enfrentamiento, la historia se invirtió este miércoles con la Embajada Cristiana, en la que las tropas regresaron con sed de recobrar sus posesiones.

El segundo ciclo festero estuvo protagonizado esta vez por una intensa representación que este 2026 miró especialmente al pasado para recuperar una de sus estampas tradicionales y, al mismo tiempo, echó la vista al futuro con el relevo generacional de sus protagonistas.

La principal novedad estuvo en el estreno de Judith Valero como embajadora cristiana, después de haber participado durante los dos últimos años en la lucha como paladín. Hay que recordar que en 2024 la santapolera hizo historia al convertirse en la primera mujer que ostentaba el cargo, y continuando una tradición familiar que antes habían protagonizado su padre y su hermano.

Un momento de rendición a la Embajadora Cristiana Judith Valero. / JOSE PERTUSA

De esta forma, por segundo año consecutivo uno de los cargos de las Embajadas volvió a estar desempeñado por una mujer, dentro de una tradición que durante décadas tuvo un marcado protagonismo masculino y que en los últimos ejercicios ha comenzado a abrir sus papeles principales.

Por otro lado, las escenificaciones ante cientos de curiosos recuperó además una imagen que llevaba años sin verse: la carroza con la que el embajador moro realiza parte del recorrido hasta el Castillo. Desde la Asociación Festero Cultural de Moros y Cristianos explicaron que fue una decisión del propio representante, Gabino, después de años en los que los antecesores optaron por no emplear el palanquín, lo que desde el lugar le dio cierta prestancia al salir arrastrado por las escuadras.

Las tropas moras se niegan a abandonar el Castillo-Fortaleza. / JOSE PERTUSA

La recuperación de este elemento enlazaría con una puesta en escena que la fiesta ha ido enriqueciendo con el paso de los años sin modificar el argumento central de las Embajadas. El mayor valor, podría decirse que es la incorporación de gente joven a los principales papeles que evidencia que la tradición tiene relevo, y más después de que en 2025 la Generalitat declarase las Fiestas de Interés Turístico Autonómico.

De la pólvora al parlamento

Como marca el ceremonial, la Reconquista volvió a tener al Castillo-Fortaleza como gran escenario. Antes de que la embajadora alcanzara sus puertas, los arcabuceros de ambos bandos midieron sus fuerzas entre el estruendo de la pólvora. Una vez concluido el combate de arcabucería llegó el turno del parlamento, en el que las tropas cristianas reclamaron la devolución de la fortaleza conquistada por los moros durante la jornada anterior. Y lo hicieron después de un desfile de festeros del bando de la media cruz entre quienes se encontraba por ejemplo el diputado provincial Juan de Dios Navarro.

Un momento de la Embajada Mora el pasado martes tras el Asalto en la Playa de Levante. / José Pertusa.

Eso sí, las palabras no bastaron para resolver la disputa. El enfrentamiento desembocó nuevamente en el combate entre los paladines, otro de los momentos más característicos de la representación. Por el bando moro repitió José Manuel Ferrer, mientras que el papel cristiano pasó este año al joven Jordi Tarí, otro ejemplo del relevo que busca impulsar la asociación.

El desenlace no resultó sorpresa para nadie porque está escrito por la tradición. La victoria cristiana permitió recuperar el Castillo y dio paso a la posterior entrada de las tropas de la cruz, con una retirada del bando moro hacia el puerto invirtiendo así la escena vivida apenas un día antes, cuando habían sido las huestes de la media luna las que se habían hecho con la fortaleza. Se cerraron así dos jornadas de tensión y actuaciones impecables entre boatos como el de la Escuela de Danza Inmaculada Jaén y las marchas de la Unión Musical de Santa Pola.

Un arcabucero en el entorno de la plaza de la Glorieta durante la Embajada Mora. / José Pertusa

Hay que recordar que la configuración actual de estas interpretaciones es fruto de décadas de evolución ya que se remontan al menos a 1961. La documentación histórica recopilada para las fiestas recoge que el programa oficial de festejos de aquel año ya anunciaba para el 6 de septiembre una invasión protagonizada por la Compañía de Piratas de Villajoyosa, que atacaba las murallas del Castillo y posteriormente desfilaba por Santa Pola.

Tradición

Aquel episodio todavía estaba lejos de las Embajadas tal y como se conocen actualmente porque los primeros pasos de la fiesta moderna de Moros y Cristianos se produjeron a comienzos de los años ochenta y desembocaron en 1983 en la constitución de la Asociación.

Jerónimo Buades, uno de los históricos de la fiesta y durante años embajador moro, recordaba al cumplirse tres décadas de la Asociación que en las primeras Embajadas todavía no existían los diálogos oficiales que posteriormente quedaron incorporados al ceremonial. El crecimiento de las comparsas y la consolidación de los dos bandos fueron dando forma a la conquista y reconquista que hoy se representa frente al Castillo-Fortaleza.

Entrada

Los actos continuarán este jueves con la Entrada de Moros y Cristianos que se iniciará a las 20.30 horas en el parque El Palmeral y recorrerá la calle Elche, la Glorieta y la calle Muelle hasta la avenida Pérez Ojeda.