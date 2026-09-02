La UMH de Elche se alía con una universidad brasileña para combatir la "ecoansiedad"

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y la Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) de Brasil está celebrando esta semana, en Vitória da Conquista (Bahía, Brasil), el laboratorio ciudadano “Ecoansiedad y Cambio Climático”, una iniciativa que reúne a investigadores, estudiantes y ciudadanía para analizar cómo se vive la crisis climática y qué respuestas pueden co-crearse desde las propias comunidades.

La actividad forma parte de "Cli-Mind: Generation Climate Crisis: Eco-Anxiety and Youth Mental Health in the Context of Global Climate Change", un proyecto internacional financiado por el programa SPRINT del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la UMH y por la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

Participación

Entre los participantes se encuentran representantes de comunidades quilombolas —comunidades tradicionales afrobrasileñas, formadas históricamente por afrodescendientes de personas esclavizadas que crearon asentamientos conocidos como quilombos y que mantienen una estrecha relación cultural y social con sus territorios—, así como representantes de la comunidad trans y del colectivo LGTBIQ+, estudiantes universitarios y otros sectores de la sociedad civil. Esta diversidad permite incorporar distintas experiencias sobre los impactos sociales, territoriales y emocionales de la crisis climática.

Momentos de la reunión en Brasil con algunos de los participantes / INFORMACIÓN

Proyecto

El laboratorio está conducido por el investigador emérito del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Antonio Lafuente, referente internacional en ciencia ciudadana y metodologías participativas. A través de dinámicas horizontales, los participantes identifican problemas, comparten experiencias y trabajan conjuntamente en posibles soluciones frente a la ecoansiedad y otros efectos de la emergencia climática.

El equipo de Cli-Mind quiso destacar que "la crisis climática es global, pero sus efectos se viven localmente y de forma desigual. Frente a la parálisis que puede generar la ecoansiedad, estos laboratorios muestran que muchas respuestas pueden surgir de la comunidad, la escucha y la acción compartida”.

Equipo UMH

En la UMH, Cli-Mind está liderado por la profesora del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública, María Pastor, y cuenta además con la participación del profesorado de Periodismo: Alba García, Alicia de Lara y Jesús Mula, que se encuentran actualmente en Brasil. El proyecto busca estudiar la relación entre la crisis climática, el bienestar emocional de la población joven y la comunicación pública del cambio climático.

Los miembros que forman parte de esta segunda experiencia. / INFORMACIÓN

El encuentro en Brasil da continuidad al primer laboratorio ciudadano que tuvo lugar en el mes de mayo en el campus de Elche. La experiencia en ambos países permitirá comparar cómo se percibe y se afronta un mismo reto global desde diferentes contextos sociales y territoriales.

Visitas organizadas

Durante la estancia en la UESB, el equipo visitará también la radio y la televisión universitarias para profundizar en el papel de los medios de comunicación y en la percepción social del cambio climático. Además, el equipo de Periodismo de Cli-Mind mantendrá reuniones con profesorado de Periodismo de la UESB para explorar futuros proyectos de colaboración académica y científica entre ambas universidades.

Ecoansiedad

El término ecoansiedad, según expone la página oficial de la Cruz Roja, responde a la ansiedad y el estrés generado por las preocupaciones sobre el cambio climático y la degradación ambiental. Algunas de las medidas que recomiendan en estos casos son buscar apoyo social, limitar la exposición a noticias negativas, conectar con la naturaleza o el cuidado de la salud mental a través de determinadas técnicas.

Reuniones entre los allí presentes / INFORMACIÓN

Una realidad que cada vez es más grave y que, en consecuencia, permite que los jóvenes sean más conscientes de los problemas ambientales y del futuro tan incierto que les espera. El escaparate de noticias diarias que alertan de esta clase de desastres naturales o de experencias personales que nacen de fenómenos climáticos extremos como olas de calor o lluvias torrenciales son algunos de los motivos por los que la ciudadanía continúa en constante preocupación.

En este mismo contexto, el pasado 5 de junio, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, Cruz Roja Juventud lanzó la campaña "¿Te preocupa? Se llama ecoansiedad". Con ella, buscaban concienciar sobre esta problemática y el impacto en el bienestar de las personas.

Actuación

De hecho, este concepto que vincula claramente el medioambiente con la salud mental, dejó algunos datos sorprendentes que quedaron registrados en el portal digital de la Cruz Roja: el impacto del cambio climático se hizo notar en la salud de las personas en situación de vulnerabilidad, con un aumento del 101% en casos de atención por olas de frío, y de un 67% por olas de calor.

Cruz Roja destaca por impulsar diversas actividades relacionadas con la protección del medio ambiente, no solo mediante iniciativas de sensibilización e intervención directa, sino también, integrando la perspectiva medioambiental en sus proyectos sociales. Las actividades se extienden a lo largo del año con la programación de sesiones informativas, guías de consejos y acciones sostenibles continuas.