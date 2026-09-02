La UNED de Elche celebra sus 50 años con Beethoven, Verdi y conciertos por la provincia

La UNED (Universidad Nacional de Educación a Dlgaistancia) de Elche celebrará sus 50 años de presencia en la ciudad con una programación musical que tendrá como uno de sus principales hitos un homenaje a Ludwig van Beethoven cuando se cumplan dos siglos de su muerte. El Coro y la Orquesta de Cámara de la institución, bajo la dirección del maestro Manuel Ramos, afrontarán durante el curso académico 2026/27 un calendario que arrancará en octubre, continuará en enero con La Traviata de Verdi y alcanzará su punto culminante en abril de 2027 con tres actuaciones dedicadas al compositor alemán en Elche, Orihuela y Torrevieja.

El programa adquiere un significado especial para el centro universitario ilicitano, ya que el nuevo curso marca el umbral de medio siglo de actividad académica de la UNED en Elche. La institución desembarcó en la ciudad en el verano de 1976 y conmemorará la efeméride con distintas iniciativas, entre ellas una actividad musical que ha ido creciendo desde la creación de su coro y orquesta en octubre de 2021 gracias al respaldo económico de la Diputación de Alicante.

Apertura oficial del curso en octubre

La primera cita llegará el próximo 15 de octubre, a las 19.00 horas, con la participación del Coro y la Orquesta en el acto oficial de apertura del curso académico 2026/27. La ceremonia se celebrará en el Aula Magna de la UNED y contará con la participación del rector de la institución, Ricardo Mairal.

También está prevista la presencia del alcalde de Elche y presidente del Consorcio universitario de la UNED, Pablo Ruz; la concejala de Educación, María Bonmatí; el diputado provincial Juan de Dios Navarro; el director de la UNED en Elche, Francisco Escudero; y el secretario de la institución académica, Rafael Valdivieso. La sesión permitirá dar oficialidad al nuevo curso universitario y servirá asimismo para reconocer a quienes han completado su formación en el centro.

Manuel Ramos, en un concierto con la Orquesta UNED Elche y la Orquesta Barroca Valenciana / INFORMACIÓN

Durante el acto se hará entrega de los diplomas acreditativos a los recién titulados que finalizaron sus estudios. La actuación musical constituirá así el primer paso de una programación diseñada para acompañar un curso que la UNED considera especialmente relevante por coincidir con el aniversario de su implantación en Elche.

El siguiente desafío llegará con el cambio de año. El Coro y la Orquesta de la UNED se desplazarán hasta Torrevieja en enero de 2027 para recibir el nuevo año con la interpretación de La Traviata, de Giuseppe Verdi. La representación tendrá lugar en el Teatro Municipal de Torrevieja y supondrá una nueva incursión de la formación universitaria en una de las grandes obras del repertorio operístico.

La elección de Verdi mantiene además la línea desarrollada por las formaciones musicales ilicitanas desde su puesta en marcha. Durante estos primeros cinco años, el conjunto ha abordado composiciones de algunos de los autores más reconocidos de la música clásica y operística, entre ellos Mozart, Verdi, Bizet y Puccini, además de participar en las anteriores ediciones del Festival de Grandes Compositores de la provincia.

La Novena Sinfonía sonará en tres ciudades

El plato fuerte de la programación llegará a mediados de abril de 2027, coincidiendo con la celebración del IV Festival de Grandes Compositores de la provincia. La nueva edición estará dedicada a Ludwig van Beethoven con motivo del 200 aniversario de su fallecimiento en Viena, ocurrido en 1827.

El Coro y la Orquesta de la UNED participarán en el homenaje con un programa de tres actuaciones en Elche, Orihuela y Torrevieja. Para esta ocasión se ha escogido una de las obras más conocidas y ambiciosas del músico alemán: su Novena Sinfonía. De este modo, la formación universitaria llevará la pieza a distintos puntos de la provincia dentro de un festival en el que ya viene participando y que en su cuarta edición tendrá a Beethoven como protagonista.

La interpretación supondrá uno de los mayores retos abordados hasta ahora por el proyecto musical de la UNED ilicitana. La Novena Sinfonía de Beethoven se incorporará así al repertorio de una formación que nació en octubre de 2021 y que en apenas cinco años ha desarrollado una actividad continuada tanto en Elche como en otros municipios alicantinos.

La creación del Coro y la Orquesta fue posible gracias al apoyo económico de la Diputación de Alicante, respaldo que se ha mantenido desde entonces y que ha permitido desarrollar medio centenar de conciertos. En ese recorrido, músicos y voces de la institución han interpretado grandes piezas de compositores como Mozart, Verdi, Bizet y Puccini, además de participar en el Festival de Grandes Compositores de la provincia.

La programación del próximo curso dará continuidad a esa trayectoria, aunque en esta ocasión quedará estrechamente vinculada a la celebración institucional del 50 aniversario de la UNED en Elche. El centro afronta el curso 2026/27 como la frontera simbólica de medio siglo dedicado a la educación superior en el municipio.

Medio siglo de universidad en Elche

La UNED reivindica en esta efeméride su condición de universidad pionera y decana en Elche. El centro comenzó su actividad en el verano de 1976, antes de la implantación en la ciudad de otras instituciones universitarias, y desde entonces miles de estudiantes han pasado por sus aulas.

Una parte fundamental de su trayectoria ha estado ligada a trabajadores, hombres y mujeres que necesitaban compatibilizar los estudios universitarios con su actividad profesional y sus responsabilidades personales y que, según destaca la propia institución, de otro modo habrían tenido mayores dificultades para acceder a una educación superior y posteriormente a una profesión cualificada.

Actuación de la Orquesta y Coro de Cámara de la UNED de Elche, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

La UNED atribuye precisamente a esa capacidad de adaptación una de las claves de sus cinco décadas de actividad. Su modelo docente se ha caracterizado por la flexibilidad y la vocación social, permitiendo ajustar los estudios a las necesidades de los alumnos con independencia de su edad, sexo, condición social, situación laboral u obligaciones familiares.

Ese planteamiento ha llevado a que la institución sea considerada la Universidad Social en España, al ofrecer una estructura destinada a facilitar el acceso a los estudios superiores a perfiles muy diferentes y con circunstancias personales y profesionales diversas.

Su implantación rebasa ampliamente el ámbito ilicitano. La UNED dispone actualmente del mayor campus universitario de Europa, con alrededor de 160.000 alumnos distribuidos por España y una red formada por 62 centros asociados. A ellos se añaden otros 24 centros situados en el extranjero, repartidos entre América, Europa y África.

El curso que comenzará oficialmente en octubre servirá, por tanto, para unir ambas vertientes de la institución: la académica y la cultural. Mientras la UNED conmemora sus 50 años de enseñanza superior en Elche, su Coro y Orquesta afrontarán un calendario que viajará desde Verdi hasta Beethoven y que tendrá como momento central la interpretación de la Novena Sinfonía en abril, dos siglos después de la muerte del compositor alemán.