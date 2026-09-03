Aigües d'Elx instala 61 equipos de monitorización en cauces y barrancos para prevenir riadas

Elche refuerza sus defensas ante la llegada del periodo de mayor riesgo de lluvias torrenciales con más limpieza de la red de saneamiento, una revisión extraordinaria de cerca de 600 imbornales situados en puntos críticos, la puesta a punto de estaciones de bombeo y tanques de tormenta y, como principal novedad, la finalización de los trabajos de instalación de 61 nuevos equipos de monitorización en el río Vinalopó y diferentes barrancos. Un despliegue con el que Aigües d’Elx pretende anticiparse a posibles inundaciones y disponer, por primera vez, de información en tiempo real sobre los caudales aliviados desde la red de alcantarillado durante los episodios de precipitaciones intensas.

El plan preventivo de actuaciones comenzó después de las fiestas, el pasado 16 de agosto, y se prolongará durante todo septiembre, según explicaron este jueves el concejal de Aguas, Juan de Dios Navarro, y la gerente de Aigües d’Elx, María José Toledo. Aunque buena parte de los trabajos forman parte del mantenimiento habitual de la red, la empresa mixta intensifica estas actuaciones ante el otoño y presta especial atención a los enclaves donde históricamente se producen mayores acumulaciones de agua.

Navarro explicó que se ha llevado a cabo una «inspección minuciosa de los imbornales en las zonas identificadas como puntos críticos de inundación del municipio y la limpieza correctiva de aquellos que presentan algún grado de suciedad que pueda comprometer su capacidad de drenaje».

La gerente de Aigües d'Elx y el concejal de Aguas de Elche, este jueves presentando el plan de limpieza / V. L. Deltell

Cerca de 600 imbornales reciben una revisión extra

El municipio cuenta con alrededor de 10.000 imbornales, que reciben labores de mantenimiento y limpieza cada seis meses. A ello se suma la limpieza habitual de unos 2.000 elementos cada mes. Ante la temporada de lluvias torrenciales se han incorporado cerca de 600 imbornales adicionales a las actuaciones correctivas.

La gerente de Aigües d’Elx explicó que este refuerzo se concentra precisamente en aquellos puntos donde la acumulación de agua puede provocar mayores problemas. Entre los enclaves señalados figuran la rotonda de la carretera de Santa Pola, Altabix Sur y la zona del cementerio.

La empresa mixta ha intensificado igualmente la limpieza y mantenimiento de las estaciones de bombeo tanto del casco urbano como de Matola, Valverde, Balsares y Arenales del Sol.

Especial atención reciben las instalaciones de pluviales de los pasos subterráneos del tren en la carretera de Torrellano a Elche y la EL-20. En este último punto, además, se ha aprovechado el proyecto de digitalización para automatizar el bombeo. María José Toledo recordó que esta infraestructura llegó a sufrir problemas durante un episodio anterior por una incidencia con el suministro eléctrico que provocó la paralización del bombeo y la acumulación de agua. Ahora su funcionamiento puede controlarse de manera remota y en tiempo real desde las instalaciones de Aigües d’Elx.

También se han revisado los tanques de tormenta ubicados en el Parque Empresarial de Torrellano, fundamentales para reducir el riesgo de inundaciones en Torrellano y l’Altet, y a estas infraestructuras se incorpora este año el nuevo tanque de tormenta de Arenales del Sol. En conjunto, estos depósitos proporcionan ya una capacidad de almacenamiento de 74.200 metros cúbicos de agua durante episodios de precipitaciones intensas.

61 limnímetros en el Vinalopó y los barrancos

La principal novedad frente a anteriores campañas está vinculada a la finalización del proyecto Elx Oasis, subvencionado dentro de la tercera convocatoria del PERTE de digitalización del ciclo urbano del agua del Ministerio para la Transición Ecológica. Aigües d’Elx ha culminado la instalación de 61 equipos de monitorización denominados limnímetros, destinados a controlar los volúmenes aliviados desde la red de alcantarillado hacia los medios receptores durante los episodios de lluvia.

Limpieza de colectores de aguas pluviales e imbornales realizada de forma extraordiniaria este verano por Aigües d'Elx / INFORMACIÓN

La actuación ha supuesto una inversión de 507.000 euros y permitirá disponer de información que la empresa mixta no tenía hasta ahora. Los dispositivos se reparten entre cuatro ámbitos. El río Vinalopó concentra 34 equipos, otros 17 se encuentran en el barranco de San Antón, siete en el barranco de los Arcos y los tres restantes en otros medios receptores. A estos 61 dispositivos se añaden 16 sondas multiparamétricas destinadas a monitorizar la calidad del agua en los aliviaderos considerados más representativos.

Los nuevos sistemas permitirán medir y registrar el número de alivios que se producen, conocer los caudales vertidos y controlar la calidad del agua. La información quedará centralizada y estará disponible en tiempo real para los técnicos. Toledo destacó que toda esta sensórica constituye una novedad respecto al pasado año. El proyecto comenzó a desarrollarse a finales de 2025 y concluyó el pasado 30 de junio, por lo que las próximas lluvias serán las primeras en las que Aigües d’Elx disponga de estos nuevos datos.

La digitalización de los aliviaderos críticos forma parte del Plan Antirriadas de Elche y, además de mejorar la respuesta ante posibles incidencias, permitirá reforzar el control de los vertidos que puedan producirse hacia los barrancos o el Vinalopó durante los episodios de precipitaciones. Los datos facilitarán asimismo la comunicación de información a las confederaciones hidrográficas del Júcar y del Segura y permitirán ajustar las decisiones de los técnicos a la situación real de la red.

Más capacidad de respuesta ante una tormenta

El Ayuntamiento y Aigües d’Elx plantean el dispositivo como una combinación entre el mantenimiento tradicional de las infraestructuras y la incorporación progresiva de herramientas digitales para anticiparse a los problemas. A estas infraestructuras se añadirá en el futuro el proyectado tanque de tormenta de San Antón. La gerente explicó que el estudio continúa en marcha y que, tras el periodo vacacional y la finalización de los trabajos vinculados al PERTE, se espera avanzar durante este otoño en la definición de la solución técnica. La intención municipal es que el proyecto pueda quedar definido antes de que termine el año.