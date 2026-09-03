El bipartito de PP y Vox acelera con el plan sombra y ahora quiere llegar a 10.000 árboles más en Elche

El bipartito de PP y Vox persigue completar el mandato habiendo plantado 10.000 árboles por todo el término municipal de Elche. Así lo apuntó este jueves la portavoz del gobierno, Inma Mora, tras haberse aprobado un nuevo paquete por 200.000 euros para la repoblación de nuevos ejemplares dentro del denominado plan sombra. Por ahora el Ayuntamiento estima que de 2023 hasta la fecha se han plantado más de 3.000 árboles, por lo que ante este nuevo reto sí que tendría que pisar el acelerador para llegar a casi triplicar todo lo que se ha hecho en tres años en apenas nueve meses de cara a la cita con las urnas. Así las cosas, el número que ahora da el equipo de gobierno distaría de la previsión que recientemente dio el alcalde, Pablo Ruz, elevando la cifra a 5.000, un número más comedido pero quizás más coherente con los tiempos.

Era enero de 2024 cuando el Ejecutivo local anunciaba el primer gran paquete de 200.000 euros para "llenar de árboles" Elche, como ha venido promocionando Ruz desde que tomó la vara de mando. Desde entonces la concejalía de Espacios Públicos ha abanderado la idea de convertir lugares de tránsito en refugios climáticos, como ocurrió con los toldos vela desmontables o la plantación masiva por zonas de nuevos ejemplares en sustitución de palmeras u otro tipo de variedades, lo que dicho sea de paso también se ha llevado las críticas del PSOE que hace solo días volvió a denunciar que hay puntos en los que estos nuevos árboles están secos, como Pedro Juan Perpiñán, por problemas de mantenimiento.

Contrato

En ese contexto, durante toda esta etapa el gobierno local ha presentado varios contratos para adquirir una remesa de especies que den sombra, aunque sea a la larga. Este último que sale ahora a licitación lo hace por 199.215,67 euros e irá destinado a zonas verdes, vías públicas, aceras y medianas tanto por los barrios como por las pedanías. Aunque no se ha dado por ahora la cifra de árboles que se cubrirían, podrían estar por el millar, teniendo en cuenta que en el primer servicio que se adjudicó por esos 200.000 euros hace dos años se contemplaba ese número, que daba a una media de 200 euros por árbol, aunque todo dependerá de las variedades estipuladas en los pliegos y el porte.

Mora detalló que se persiguen "mejorar las condiciones de vida en la ciudad", principalmente mediante la creación de sombra, pero también contribuyendo a reducir la contaminación y a refrescar el ambiente durante los meses más calurosos. El procedimiento de adjudicación será abierto y las empresas dispondrán de 30 días naturales para presentar ofertas desde el envío del anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

Las próximas actuaciones, de hecho, son inminentes. Según avanzó la portavoz, el próximo lunes comenzarán nuevas plantaciones en las calles Doctor Ferrán y Cristóbal Sanz, que se sumarán a las ejecutadas hasta ahora.

BiciElx y la grúa en negativo

Además de aprobarse una treintena de licencias de obras, entre ellas para una promoción de 24 viviendas, un edificio de ocho viviendas y decenas de expedientes de reconversión de locales en pisos, la junta de gobierno también dio luz verde a las liquidaciones provisionales del segundo trimestre de 2026 de la grúa municipal, la ORA y BiciElx. El peor resultado correspondió a BiciElx, que cerró con un saldo del servicio negativo de 75.949,46 euros. También la retirada y depósito de vehículos mediante la grúa arrojó un resultado negativo, en este caso de 48.153,38 euros.

Bicicletas con una estética renovada que se incorporaron a la flota de Elche. / J.R.E.

Distinto fue el balance del servicio de estacionamiento regulado. La ORA presentó un resultado positivo de 4.872,84 euros durante el mismo trimestre, y también se salvó de los números rojos en el primer trimestre.

Cantinas

En vista de que han quedado desiertas las licitaciones para explotar la cantina situada en el exterior del Polideportivo El Pla y la del Pabellón Sara Marín y María Díez, el equipo de gobierno apuntó especialmente a la posibilidad de reducir la carga administrativa y flexibilizar los trámites exigidos a los aspirantes, al considerar que las personas potencialmente interesadas en estos negocios suelen ser pequeños autónomos. El servicio, que se queda por lo pronto sin cubrir, ha llevado a los técnicos municipale a revisar las condiciones antes de volver a sacar las concesiones, por lo que se va a estudiar hasta dónde puede simplificarse la documentación exigida en los pliegos para facilitar que estos pequeños empresarios puedan concurrir.

Convenio

Entre el resto de asuntos, el gobierno local ratificó la resolución con la que se inició el expediente para adjudicar las obras de rehabilitación del Convento de la Merced. Fuera del orden del día se ha suscrito un convenio con APSA por 16.000 euros destinado al desarrollo de un proyecto de formación profesional para personas con discapacidad intelectual.

También avanzaron distintas modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo municipal vinculadas a los planes de ordenación de personal y a la adaptación de factores de jornada. Entre ellas figura la creación de una jefatura de sección vinculada a Participación y Distritos. Los expedientes de modificación de la RPT afectan asimismo a Acción Social, Familia, Educación, Deportes, Cultura y Transparencia.

Por último, Cultura ha prorrogado hasta noviembre el préstamo a Murcia de una copa griega del siglo VI a. C. expuesta habitualmente en el MAHE, que forma parte de la exposición Banquetes. Los ritos del vino entre griegos, íberos y romanos. El Ayuntamiento ha validado la petición de la Dirección General de Patrimonio Cultural murciana para prolongar la cesión temporal, y según Mora se justifica la ampliación por la buena acogida que está teniendo la pieza dentro de la muestra.