La empresa de impresión de calzado en 3D nacida en la UMH de Elche triunfa en China

La start-up fundada por los jóvenes emprendedores Ignacio Español Román y Pablo Jaspers Callado, ambos diseñadores de producto de Elda, está revolucionando la industria del calzado desde su nacimiento en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. En septiembre de 2025, este diario señaló que la empresa había cerrado una ronda de financiación de 200.000 euros que consolidaba su crecimiento y la preparaba para su inminente salida al mercado. De esa cifra, 100.000 procedían de una ampliación de capital privado, mientras que la otra mitad correspondía a un impulso económico de ENISA.

Tan solo un año después, la empresa Callnak ha sido reconocida como la marca emergente con mayor proyección de 2026 en el certamen asiático "Formnext Asia Shenzhen" en China. Un evento que tenía como objetivos poner en valor las capacidades tecnológicas de la impresión 3D en la fabricación del calzado y fomentar la innovación en materiales y procesos para establecer referencias técnicas para toda la industria.

La asistencia a este evento celebrado en Shenzhen (China) ha servido para que los promotores conozcan de cerca cómo funciona el panorama actual de la fabricación aditiva a nivel internacional, descubran nuevos materiales, compartan ideas y averigüen las diferentes formas de aplicar la impresión 3D al calzado para poder usarlas en un futuro en Callnak.

Los fundadores de Callnak trabajan en el Parque Científico de la UMH / INFORMACIÓN

Proyecto

A través de impresión 3D avanzada, Callnak se encarga de diseñar y elaborar calzado unisex y personalizado, utilizando materiales 100% reciclables. Principalmente, trabajan con poliuretano termoplástico (TPU) de alta calidad, un material conocido por su resistencia y flexibilidad.

La impresión 3D posibilita fabricar zapatillas con una estructura continua, sin costuras ni pegamentos, lo que las hace más resistentes y ligeras. Además, al automatizar el proceso y eliminar pasos intermedios, se consigue lograr una producción eficiente, local y con cero residuos. Es más, el cliente puede incluso personalizar el diseño y la talla, lo que supone una apuesta por un consumo más consciente y adaptado a cada persona.

Inicios

Los fundadores explicaron a INFORMACIÓN hace unos meses cuál fue su motivación para adentrarse en este innovador proyecto: “No encontrábamos un calzado que fuera realmente cómodo, duradero y sostenible, sin renunciar al diseño. Entonces empezamos a explorar las posibilidades de la impresión 3D y vimos que podíamos crear una zapatilla que integrara todo eso desde el diseño hasta la producción”.

Uno de los fundadores de Callnak, Ignacio Español Román, que es diseñador 3D / Áxel Álvarez

Callnak propone un cambio de paradigma en la industria: pasar de grandes producciones deslocalizadas, con stock acumulado y elevados residuos, a un modelo de producción digital, bajo demanda y en proximidad. Todo ello sin perder de vista el diseño contemporáneo y la ergonomía del producto final. “Imprimimos cada par cuando se recibe el pedido. Esto nos permite no generar residuos, no acumular stock y ofrecer al cliente algo único. Además, todo el calzado es reciclable y estamos trabajando para cerrar el círculo con un sistema de devolución del producto usado”, añadió Ignacio Español.

Reconocimiento

Así pues, este último galardón no ha sido el único que han conseguido estos jóvenes eldenses, pues ya en septiembre de 2025 recibieron uno de los premios principales de la 14ª Maratón de Creación de Startups de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. La empresa también ha reforzado su visibilidad y se ha mostrado como escaparate participando en eventos tecnológicos e industriales como Valencia Digital Summit, la feria Formnext de Frankfurt o Footwearise, donde han presentado su modelo de fabricación flexible y local.

La startup CallNak fue premiada por la Universidad Miguel Hernández de Elche / Áxel Álvarez

Es más, el pasado mes de febrero, la empresa presentó oficialmente su primer modelo comercial en el Museo del Calzado de Elda, donde más de un centenar de asistentes pudieron conocer y probar el producto. Durante el acto, la firma entregó este modelo, denominado Callnak Arjè, a este centro cultural, donde pasará a formar parte de su colección como reflejo de la evolución tecnológica del sector. Al evento asistieron representantes institucionales, profesionales del calzado y agentes del ecosistema emprendedor y creativo.

Planes de futuro

El respaldo del Parque Científico de la UMH ha proporcionado a la empresa mentorización, asesoría legal y conexión con inversores, además de acceso a programas de aceleración. Gracias a ello, los fundadores calcularon a finales de 2025 que con 38 impresoras 3D podrían fabricar hasta 4.800 pares de zapatillas al año, con un tiempo de producción aproximado de un día por unidad.

Uno de los aspectos más valorados del proyecto, según relataron hace un año, era precisamente la capacidad para integrar tecnología avanzada con criterios de sostenibilidad real, un desafío que muchas marcas tradicionales aún no han sabido abordar con éxito. El diseñador Ignacio Español subrayó que "el sector del calzado es uno de los más contaminantes en cuanto a materiales compuestos, colas y procesos energéticos. Nosotros apostamos por un modelo circular, de producción local y digitalizada, donde el usuario puede ser parte del proceso”. Sin duda alguna, esta empresa ilicitana ya se está abriendo paso entre la industria del calzado con grandes proyecciones en mente que revolucionarán el mercado.