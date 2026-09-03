El desfile de reinas y damas sobre una gran alfombra roja para la imposición de bandas abrirá este sábado las fiestas de La Marina

La comisión de fiestas de la pedanía ilicitana de La Marina ha preparado una espectacular alfombra roja para que este sábado, día 5, desfilen por ella las reinas, damas y cargos festeros de 2026, que recibirán sus bandas y fajines durante una gala a partir de las nueve de la noche en el recinto festero ubicado en el polideportivo.

La velada contará, como es habitual, con un pregonero sorpresa y servirá para iniciar las fiestas patronales en honor a San Francisco de Asís y la Virgen del Rosario, que se prolongarán hasta principios del próximo mes de octubre. Al finalizar habrá un castillo de fuegos artificiales y una sesión con Dj.

Aihora Linares Alonso será proclamada reina mayor, junto con sus damas, Lucía Navarro Carbonell y Lucía Romero Iborra. Por su parte, Aitana Vázquez Candela recibirá la banda que la acreditará como reina infantil, acompañada de sus damas, Sofía Pérez Pérez y Alma Amorós Amorós.

Los minifesteros infantiles de 2026 son Hugo Noguera Martínez y Laia Sánchez Rodríguez; como festeros infantiles serán presentados Abel Boix Shehu, Joan Amorós García y Carlos Amorós Rivas; los cargos de abanderados serán asumidos por Lohania Girona Almarcha, Bruno Sánchez Botella y Lucía Martínez Amorós; y como festeros de honor serán designados Eduardo J. Boix Marroquí y Noelia Molina Gonzálvez. Todos subirán al escenario para recibir sus respectivas bandas o fajines.

Un programa repleto de actos

El programa de fiestas está cargado de actos muy diversos durante todo este mes de septiembre y la primera semana de octubre, desde el gran chupinazo del día 12, hasta el concurso de paellas del día 13, la XIV edición del cross popular Pins y Mar del día 20, el festival ‘The kraken in wonderland’ del día 26, la ofrenda floral del día 2 de octubre, la gran charanga del día 3 de octubre o la procesión del día 4 del mismo mes. No faltarán las verbenas, los juegos, la música y, sobre todo, muchas sorpresas.

El presidente de la comisión de fiestas, Miguel Amorós, asegura que “no hemos escatimado esfuerzos para ofrecer una programación festiva amplia, variada y dirigida a todos los públicos. Intentamos hacer de nuestras fiestas patronales en honor a San Francisco de Asís y la Santísima Virgen del Rosario un punto de encuentro, de sincera amistad y de buena convivencia vecinal. Quiero invitar a todos los ilicitanos e ilicitanas, y especialmente a los vecinos de la pedanía, a venir a La Marina para disfrutar de cada uno de los actos previstos para unas fiestas que arrancan este día 5 de septiembre con la imposición de bandas y fajines a reinas, damas y cargos festeros en una noche llena de luz y emociones. Felices fiestas a todos”.

La comisión de fiestas de La Marina forma parte de la Unió de Festers del Camp d’Elx, entidad que preside Andrés Coves y que agrupa a 12 comisiones de fiestas que representan a 17 pedanías con más de 30.000 habitantes. Estas fiestas dan continuidad al ciclo festivo del campo ilicitano que desde abril hasta noviembre organizan más de 200 actos festivos, desde celebraciones religiosas, verbenas o competiciones deportivas hasta actividades culinarias y culturales.

El programa de fiestas contempla los siguientes actos:

Sábado, día 5

21:00h.-Gran imposición de bandas y fajines a reinas, damas y cargos festeros con una espectacular alfombra roja. El pregonero, será sorpresa. Castillo de fuegos artificiales al finalizar y sesión Dj.

Sábado, día 12

14:00h.-Comida homenaje a la Tercera Edad.

18:30h.-Llega a la avenida de La Alegría ‘El gran chupinazo’. Desde el balcón del centro social, junto con los cargos festeros de 2026, se lanzarán más de 3.000 regalos. Dj Sami Music abrirá la jornada, seguido de Javi Boss, encargado de dar el chupinazo oficial. La fiesta continuará con la actuación de la Orquesta Gama.

Domingo, día 13

10:00h.-Concurso de paellas en el centro social con hinchables y juegos para los más pequeños.

12:30h.-Batucada por las calles de la población.

16:00h.-Hora de ‘Sorpresa, sorpresa’.

17:00h.-Regresa la gran piñata.

Viernes, día 18

00:00h.-Inauguración de la barraca Els Xispats, junto al colegio, y gran fiesta de su 20 aniversario.

Sábado, día 19

19:30h.-Tardeo en la barraca Elx Xispats. ¡Atentos a las redes!

Domingo, día 20

09:30h.-XIV edición del cross popular Pins y Mar, organizado por la asociación de vecinos Pinomar.

Jueves, día 24

22:00h.-Jueves loco. ¡Atentos a las redes! Barraca popular Elx Xispats.

Viernes, día 25

21:00h.-Velada con la Orquesta Dr. Jekyll. Servicio de barra, cenas y sorpresas durante toda la noche.

00:00h.-¡Atentos a las redes! Barraca popular Elx Xispats.

Sábado, día 26

22:00h.-Llega el festival ‘The Kraken in wonderland`. Noche de magia, música y sorpresas. Durante la noche se anunciará el número agraciado del sorteo ‘Llévate un pastón con la tarjeta de la comisión’.

Domingo, día 27

12:00h.-Concierto de fiestas patronales en la plaza de la Amistad (Glorieta) ofrecido por la Banda de Música de La Marina.

Lunes, día 28

08:00h.-Despertà con volteo de campanas y cohetes.

18:00h.-Teatro infantil, juegos, talleres y concursos.

Martes, día 29

08:00h.-Despertà con volteo de campanas y cohetes.

18:00h.-Dream’s factory y merienda para todos.

Miércoles, día 30

08:00h.-Despertà con volteo de campanas y cohetes.

18:00h.-Dream’s factory y merienda para todos.

OCTUBRE

Jueves, día 1

08:00h.-Despertà con volteo de campanas y cohetes.

18:00h.-Animación fantasía y merienda para todos.

Viernes, día 2

08:00h.-Despertà con volteo de campanas y cohetes.

18:00h.-Ofrenda floral a la Santísima Virgen del Rosario, acompañados por la Banda de Música de La Marina.

19:30h.-Misa oficiada por el párroco, Alejandro Lucas.

21:30h.-Conmemoración 25 aniversario con un acto de homenaje a todas las festeras. Baile con el grupo La Trampa en el recinto festero.

00:00h.-¡Atentos a las redes! Barraca popular Elx Xispats.

Sábado, día 3

08:00h.-Despertà con volteo de campanas y cohetes.

18:00h.-La gran charanga. Grandes premios.

21:00h.-Baile en el recinto festero amenizado por el grupo Carisma.

00:00h.-Gran fiesta de despedida 20 aniversario. Barraca popular Els Xispats.

Domingo, día 4

08:00h.-Despertà con volteo de campanas y cohetes.

09:00h.-Pasacalles con dulzaina acompañando a los cargos festeros.

11:00h.-Santa misa de campaña en la iglesia en honor a San Francisco de Asís y la Virgen del Rosario.

13:00h.-Disparo de la tradicional mascletá en la plaza l’Antina a cargo de Pirotecnia La Alpujarreña.

13:30h.-Todos los cargos festeros, junto con la comisión de fiestas, visitarán las calles y recintos engalanados, acompañados por la Banda de Música de La Marina.

20:00h.-Solemne procesión en honor a San Francisco de Asís y a la Virgen del Rosario.

22:00h.-Castillo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia La Alpujarreña, que dará por finalizadas las fiestas patronales de 2026.

Miércoles, día 7

19:30h.-Misa en honor a la Virgen del Rosario.

Jueves, día 8

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19:30h.-Misa en honor a los difuntos.