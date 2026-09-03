Los pacientes virtuales de la UMH de Elche sacan un 9 en Medicina

Los futuros médicos de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche dan un sobresaliente respaldo a la utilización de la inteligencia artificial para entrenarse con pacientes virtuales antes de enfrentarse a situaciones reales. Una plataforma conversacional empleada para practicar entrevistas clínicas de Pediatría ha obtenido una valoración media de 9,04 sobre 10 entre estudiantes de quinto curso del Grado en Medicina. El 99 % considera además que utilizar este tipo de herramientas merece la pena para su aprendizaje y el 97 % califica la actividad como una buena experiencia.

Los resultados forman parte de un estudio desarrollado por investigadores de la UMH y publicado recientemente en la revista internacional Journal of Educational Evaluation for Health Professions, situada en el primer decil de su campo por factor de impacto. La investigación analiza la aceptación entre los universitarios de una plataforma que permite conversar libremente con pacientes generados mediante IA y enfrentarse a casos clínicos simulados.

Una consulta virtual con padres de pacientes

El trabajo ha sido realizado por el profesor del Departamento de Farmacología, Pediatría y Química Orgánica de la UMH Francisco Sánchez Ferrer y los profesores del Departamento de Psicología de la Salud César Fernández Peris y María Asunción Vicente Ripoll. En las prácticas participaron 70 estudiantes de quinto curso de Medicina, que tuvieron que resolver dos casos clínicos diferentes.

El funcionamiento pretende aproximarse a lo que encontrarán en una consulta. En cada caso pediátrico, los futuros médicos debían entrevistar a los progenitores de un paciente virtual, solicitar los datos que considerasen necesarios y utilizar las respuestas para tratar de alcanzar un diagnóstico. Durante el proceso podían consultar también constantes vitales, resultados de laboratorio e imágenes médicas.

La diferencia respecto a otros materiales docentes reside en que la inteligencia artificial permite mantener una conversación abierta, por lo que el alumno debe decidir cómo avanzar en la entrevista en lugar de limitarse a seguir un recorrido previamente establecido.

Según explica la investigadora María Asunción Vicente, “la inteligencia artificial generativa permite que el estudiante deje de ser un observador y tenga que conducir realmente la entrevista: decidir qué preguntar, interpretar las respuestas y determinar qué información necesita para llegar al diagnóstico”.

Matriz de los pacientes virtuales generados en Medicina por la UMH de Elche / INFORMACIÓN

La experiencia recibió una nota media de 9,04 puntos sobre 10. Al finalizar las prácticas, el 99 % de los participantes afirmó que trabajar con pacientes virtuales merecía la pena para su formación y un 97 % consideró que había sido una buena experiencia.

Los investigadores analizaron además los comentarios de los estudiantes para identificar qué elementos habían resultado especialmente útiles. Entre los aspectos mejor valorados aparecen la posibilidad de practicar la anamnesis, elaborar la historia clínica y trabajar el diagnóstico diferencial. También destacaron el realismo de las conversaciones, que fueron percibidas como similares a las que podrían mantener en una consulta.

El primer autor del estudio e investigador de la UMH César Fernández señala que “una de las ventajas de estos sistemas es que permiten practicar una entrevista clínica de forma activa y repetible, en un entorno seguro en el que equivocarse forma parte del aprendizaje y no tiene consecuencias para un paciente real”.

La práctica mejora la percepción de la herramienta

El análisis detectó también que, a medida que aumentaba el número de interacciones con los pacientes virtuales, la valoración de la experiencia tendía a mejorar. Los propios autores advierten, no obstante, de que la magnitud de esta asociación fue pequeña y que las características del estudio no permiten establecer una relación causal entre ambos factores.

Tampoco se observaron diferencias significativas en función del género o la edad de los participantes. La experiencia previa con pacientes virtuales no condicionó la valoración, como tampoco lo hicieron el conocimiento previo de la inteligencia artificial ni el grado de utilización que los estudiantes hacían de estas tecnologías.

Otro de los resultados permite comparar indirectamente la aceptación de la IA con fórmulas tradicionales de simulación clínica. Al preguntar al alumnado si hubiera preferido realizar estas mismas prácticas con actores en lugar de pacientes virtuales, el 44 % se mostró en desacuerdo. Frente a ellos, un 28,7 % manifestó que sí habría preferido trabajar con actores.

Los responsables del estudio recalcan, en cualquier caso, que la tecnología no se plantea como alternativa al trato directo con enfermos. El objetivo es proporcionar al alumnado más posibilidades para practicar antes y complementar otras metodologías utilizadas durante la carrera.

“Los pacientes virtuales no pretenden sustituir el contacto con pacientes reales ni otras formas de simulación clínica, sino ampliar las oportunidades del alumnado para entrenar competencias que requieren práctica continuada, como la entrevista clínica y el razonamiento diagnóstico”, explica el profesor de Pediatría Francisco Sánchez Ferrer, director del grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación en Educación Médica y Simulación de la UMH.

Precisamente, una de las ventajas de este sistema reside en la posibilidad de repetir una entrevista tantas veces como resulte necesario y probar diferentes formas de abordar el caso sin que los errores tengan consecuencias clínicas. De esta manera, los universitarios pueden trabajar tanto la recopilación de información como su interpretación y la posterior toma de decisiones.

La elevada aceptación no impidió que los propios alumnos detectaran aspectos susceptibles de mejora. Sus comentarios servirán ahora para continuar perfeccionando una plataforma que todavía tiene margen para ampliar las posibilidades que ofrece durante una consulta simulada.

Entre las propuestas figura incorporar más opciones de exploración física del paciente, facilitar de una manera más flexible el acceso a información clínica complementaria y perfeccionar determinadas respuestas generadas por los pacientes virtuales. Los estudiantes señalaron igualmente algunos aspectos técnicos de la propia plataforma que podrían mejorarse.

Nuevos estudios para extender la experiencia

La investigación se integra en una línea de trabajo de la Universidad Miguel Hernández dedicada al desarrollo de nuevas metodologías basadas en inteligencia artificial para la formación de profesionales sanitarios. Los investigadores quieren comprobar ahora hasta qué punto los resultados obtenidos con estudiantes de Medicina y entrevistas pediátricas pueden reproducirse en otros escenarios educativos.

El trabajo ha contado con financiación de dos proyectos de investigación y de un programa de innovación educativa de la Universidad. Uno de ellos es AIHEALTHTRAINER, Pacientes virtuales basados en Inteligencia Artificial y con características específicas de género para la formación en medicina y enfermería sobre entornos gamificados (PID2024-157772OB-I00), financiado por la Agencia Estatal de Investigación.

El segundo es PATIENTIA, Nuevas metodologías basadas en Inteligencia Artificial para la educación en medicina y enfermería: pacientes virtuales en entornos gamificados con especificidades de género (CIAICO/2024/283), financiado por la Generalitat Valenciana. La investigación ha recibido asimismo financiación del PIEU UMH 2025.

El artículo científico está firmado por César Fernández, Francisco Sánchez-Ferrer y María Asunción Vicente y lleva por título Practicing pediatric interviews with parents through conversational AI-based virtual patients: an observational study in Spanish undergraduate medical education. Ha sido publicado en 2026 en el volumen 23 de Journal of Educational Evaluation for Health Professions, artículo 27, con el DOI 10.3352/jeehp.2026.23.27.