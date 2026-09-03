La Cruz Roja de Elche inaugura una exposición fotográfica sobre la cruda realidad de las guerras

La exposición fotográfica "Derecho Internacional Humanitario y Educación para la Paz" en colaboración con Cruz Roja se inauguró este jueves en el Centro de Congresos Ciudad de Elche y estará abierta hasta el próximo 10 de septiembre. Tal y como expresó la concejala de Cooperación, Celia Lastra, esa misma mañana se celebrará la tercera edición de un proyecto que forma parte del I Ciclo de Coloquios por la Cooperación Internacional, que ya se puso en marcha la pasada primavera con la exposición "Entre manos" y que estuvo acompañada de una mesa redonda sobre la Fundación Salud Infantil.

Muestra fotográfica

Esta exposición, que estará presente durante siete días en el centro de la ciudad, se plantea como un atractivo recorrido visual compuesto por paneles informativos de unos dos metros de altura aproximadamente, que permiten una lectura cómoda gracias a la incorporación de fotografías de gran tamaño que acompañan al texto y que impactan por su expresión de la cruda realidad de los conflictos. Asimismo, destacan los colores predominantes (rojo, blanco y negro) que hacen referencia la identidad corporativa de Cruz Roja.

Así pues, la muestra cuenta con información necesaria para entender cuáles son las causas que provocan estas guerras, los efectos que producen, las crisis alimentarias, la privación de los servicios básicos o el derecho de guerra, que, tal y como señaló Antonio Ramón Guilabert, presidente de Cruz Roja Elche, "ya se ha normalizado que se bombardeen poblaciones civiles, algo que está completamente prohibido por el derecho humanitario".

Además, el presidente resaltaba el compromiso que tiene la organización con la protección a las niñas y a las mujeres, los grupos minoritarios y su labor por evitar que se produzcan más ataques al personal humanitario ya que apuntó que el año pasado murieron un total de 280 personas trabajadoras de organizaciones debido a los conflictos bélicos.

Uno de los paneles informativos que explica los efectos de los conflictos / Áxel Álvarez

Nacimiento de Cruz Roja

El presidente recalcaba que esta muestra fotográfica es muy importante para que la gente sea consciente de "cómo funciona el mundo en realidad". De esta manera, quiso explicar brevemente el nacimiento de la organización: todo se remonta a la batalla de Solferino, un pequeño pueblo situado en el norte de Italia. Aquel conflicto protagonizado por el ejército francés y el ejército austriaco, dejó más de 6.000 muertos y 40.000 heridos en el campo de batalla.

Según relataba Guilabert, en aquel entonces las guerras no tenían gente que se preocupara por los enfermos. Fue entonces cuando el fundador montó, con la ayuda de los vecinos, un sistema de apoyo para aquellas personas que habían resultado heridas por la guerra o maltratadas por las inclemencias del tiempo, y, en consecuencia, "curar a los que se pudo y enterrar a los que habían fallecido". Y es así como surgió la necesidad en el mundo de que existiera una organización que se encargara de estos casos.

El Derecho Internacional Humanitario, aquel que protege a la población civil en las guerras, tal y como apuntaba el presidente, surgió tras la iniciativa del fundador de Cruz Roja, Jean Henri Dunant, quien, a raíz de esta creación, ganó el primer premio Nobel de la Paz del mundo en 1901.

El recorrido por los paneles informativos en la exposición fotográfica / Áxel Álvarez

Ayuda humanitaria

Guilabert también reconoció que Cruz Roja es la entidad que mayor número de voluntarios tiene, con un total de 350.000 en España. Además, añadió que en estas fechas han podido estar en 84 albergues por los incendios que se han ocasionado a lo largo de estos meses, ofreciendo a las familias afectadas comida, agua y apoyo psicológico. "Ellos nunca habían imaginado ser clientes de Cruz Roja porque vivían en sus casas y no pensaban que esto les podía llegar a pasar", apostilló.

Clausura

Como broche a esta semana, el día 10 de septiembre a las 18 horas, en el mismo espacio, tendrá lugar la charla-coloquio en el auditorio del propio centro, que contará con la presencia de varios ponentes especializados en el tema como Alicia Bernabé, Ana Dols, Roberto Llopis, Nuria Díaz o Adelaida Plaza.

Con motivo del 117 aniversario de la Cruz Roja de Elche, el presidente manifestó que la mañana del 10 también habrá espacio para un foro empresarial dedicado a la Responsabilidad Social Corporativa, donde participarán la presidenta provincial de la Asociación de Empresas Familiares, Maite Antón; la Fundación Esperanza Pertusa de Gioseppo o la lavandería Las Águilas, entre otras.

Así pues, la edil animó a la ciudadanía a visitar la exposición, ya que señaló que es un "formato muy fácil de entender", con 21 paneles explicativos, y también apuntó que es una manera de dar a conocer el gran trabajo que lleva haciendo durante años Cruz Roja, a nivel internacional, respecto a los conflictos armados.