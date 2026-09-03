Ruz: "Elche acomete su mayor renovación del alumbrado en 40 años"

El Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha una renovación integral del alumbrado público que el alcalde, Pablo Ruz, sitúa como «el mayor cambio de iluminación de los últimos 40 años». El plan combina la sustitución de antiguas luminarias de tipo industrial, la reutilización de farolas ya existentes y la implantación progresiva de modelos propios de la ciudad, con tres objetivos principales: mejorar la imagen urbana, reducir el consumo energético y reforzar la seguridad.

Una de las actuaciones más visibles será la redistribución de varias farolas fernandinas de la plaza del Congreso Eucarístico. Dos de estas luminarias se trasladarán a la plaza de la Constitución, concretamente las retiradas de la zona situada frente al Palacio de Altamira. Éstas dos farolas se están instalando este mismo jueves en la zona donde se están realizando las obras de derribo de la fachada de El Progreso.

De las siete farolas existentes en la plaza del Congreso Eucarístico, otras tres se destinarán al espacio comprendido entre los Pisos Azules y el paseo de la Concordia, donde el Ayuntamiento sustituirá las luminarias de diseño industrial o funcional por modelos fernandinos.

El Ayuntamiento de Elche reutiliza las farolas de la actualmente en reformas plaza del Congreso Eucarístico en la plaza de la Constitución / Áxel Álvarez

El plan contempla asimismo instalar otras dos luminarias fernandinas en la zona de Gabriel Miró, junto al antiguo entorno del quiosco de Simago y el espacio actualmente acondicionado para restauración. También allí se sustituirán las farolas existentes. El destino de las luminarias restantes todavía no está decidido. Ruz apuntó que alguna podría trasladarse a pedanías como El Altet o Torrellano, aunque esta distribución se concretará más adelante.

El alcalde resumió esta filosofía como un ejercicio de «reciclaje de farolas», ya que buena parte de las actuaciones no implica adquirir estructuras completamente nuevas, sino reaprovechar elementos existentes y adaptarlos a sistemas de iluminación más eficientes.

Esta misma estrategia se ha aplicado en el Camino del Hort del Gat, donde se han sustituido las antiguas luminarias y reutilizado las columnas que las sostenían. En lugar de retirar toda la estructura, los báculos han recibido un nuevo acabado metálico y se han incorporado brazos de tipo pescador. Ese modelo se convertirá en una de las soluciones que el Ayuntamiento pretende extender a diferentes calles de Elche. Según explicó Ruz, ya se ha utilizado también en el entorno de José María Buck, Sagrado Corazón, el paseo y la calle Jorge Juan.

La intención municipal es actualizar la estética de unas luminarias que, aunque han formado parte del paisaje urbano durante décadas, responden a otro momento de la ciudad.

Menos consumo y menor contaminación lumínica

La transformación no es únicamente estética. El cambio de las antiguas luminarias permite incorporar tecnología LED, con un consumo muy inferior. Según las estimaciones trasladadas por Ruz, las nuevas instalaciones pueden consumir entre una cuarta y una quinta parte de la energía empleada por las luminarias tradicionales. A ello se añade una menor emisión de luz hacia el cielo nocturno y una iluminación que el alcalde considera más agradable para el espacio público.

La actuación forma parte de un plan más amplio que ya ha ido extendiéndose por diferentes zonas de Elche durante los últimos años. El Ayuntamiento comenzó en 2023 con la renovación completa del alumbrado de Carrús y actualmente trabaja también sobre el denominado Sector V.

El proyecto tendrá continuidad con las nuevas luminarias del Paseo de la Comunitat Valenciana, desde donde se pretende prolongar la renovación hacia el puente de Canalejas y en dirección a la estación. Otra de las próximas actuaciones afectará a la calle Curtidores, donde el Consistorio prevé sustituir completamente las luminarias actuales por otro modelo municipal.

Modelos propios de Elche

Una de las singularidades de este proceso es la incorporación de diseños exclusivos para la ciudad. El Ayuntamiento pretende utilizar en determinados espacios un modelo propio que identifica como «Elche», mientras que algunas de las luminarias existentes en el paseo cuentan también con un diseño específico.

La renovación alcanzará igualmente las fachadas del entorno de la plaza del Congreso Eucarístico, donde se prevé colocar el denominado brazo "Elche" combinado con faroles de estética fernandina.

Para el gobierno local, la actuación supone por tanto una renovación tanto técnica como visual. «Es una renovación completa de luminarias y de imagen», resumió Ruz.

Parte de los trabajos, especialmente el traslado y adaptación de las farolas ya existentes, tiene además un coste muy reducido para las arcas municipales, ya que son ejecutados directamente por operarios del Ayuntamiento.

Trabajos para la reinstalación de una de las farolas que había en la plaza del Congreso Eucarístico de Elche / Áxel Álvarez

Ruz destacó en este sentido el trabajo de los servicios municipales y la posibilidad de reutilizar materiales que todavía se encuentran en buenas condiciones, modificando únicamente los elementos necesarios para adaptarlos a las nuevas tecnologías.

El alcalde enmarca el proyecto en un proceso de modernización comparable al que vivió Elche durante la década de los ochenta, cuando las antiguas soluciones de iluminación fueron sustituidas de forma generalizada por sistemas de vapor de sodio.

Ahora, cuatro décadas después, el Ayuntamiento pretende protagonizar un cambio de escala similar con la incorporación de LED, nuevos diseños y la recuperación de modelos clásicos como las farolas fernandinas. El objetivo, según Ruz, pasa por combinar «ahorro energético, visual, imagen y también seguridad» en una transformación progresiva del paisaje nocturno de la ciudad.