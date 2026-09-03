Duncan Dhu y Sanguijuelas del Guadiana encabezarán los conciertos en las Fiestas de Crevillent

Crevillent reforzará la programación musical de sus fiestas patronales y de Moros y Cristianos con Duncan Dhu y Sanguijuelas del Guadiana como principales reclamos de la Barraca Municipal de 2026. Los conciertos, de acceso gratuito, serán entre los días 2 y 4 de octubre y se repartirán entre la calle Óscar Esplá y la Plaza de la Comunidad Valenciana.

La primera de las grandes citas llegará el viernes 2 de octubre con Sanguijuelas del Guadiana, una de las formaciones emergentes que mayor proyección ha experimentado en los últimos meses y que ha pasado por festivales como Sonorama Ribera, Bilbao BBK Live o Starlite. El grupo ha sido reconocido este año con el premio a Mejor Nuevo Artista en los III Premios de la Academia de la Música de España y supera los 400.000 oyentes mensuales en Spotify. Entre sus canciones más populares figuran Revolá, con más de 8,6 millones de reproducciones, y 100 amapolas, que supera los 6,6 millones.

Sanguijuelas del Guadiana, la banda revelanción del pasado año, en el Maror Festival / INFORMACIÓN

La misma noche subirá al escenario Señor Aliaga, formación en la que participa el crevillentino Carlos Mansa y que ofrecerá un repertorio centrado en grandes himnos del indie-pop. El grupo ya ha actuado anteriormente en el municipio y, según destacó el responsable municipal de Ocio, Pedro García Magro, ha contado con una buena respuesta del público en sus anteriores visitas.

La jornada del viernes concluirá con Dj Jes-Set, que regresará a los eventos festivos de Crevillent después de participar en la fiesta de Cabos de 2024, con una sesión basada principalmente en sonidos indie y pop.

Plato fuerte

Uno de los momentos centrales de la programación llegará el sábado 3 de octubre con Duncan Dhu, banda liderada por Mikel Erentxun y una de las formaciones más reconocibles del pop español de las últimas décadas. El grupo vasco inició su trayectoria en 1984 y ha vendido más de tres millones de discos. Canciones como En algún lugar o Cien gaviotas continúan formando parte de su repertorio más reconocido cuatro décadas después de sus comienzos. La noche del sábado se completará con las sesiones de Pablo Músico y Dj Alejo, que ya han participado anteriormente en distintas celebraciones organizadas en el municipio.

El cierre de la programación nocturna llegará el domingo 4 de octubre con Tallarina On Tour, un espectáculo que combina música comercial, animación, juegos, concursos y confeti. La propuesta ya es conocida por el público crevillentino y contará con cuatro animadores encargados de dinamizar la noche.

Mediodía

La Barraca Municipal organizada por el Ayuntamiento ampliará este año su actividad musical a las mañanas del fin de semana con actuaciones en la Plaza de la Comunidad Valenciana. El sábado 3, a partir del mediodía, será el turno de Impronta Cover Band, formación crevillentina que ya ha participado en actividades como las Campanadas Australianas o la programación del Mes del Orgullo.

El domingo 4 tomará el relevo El Postre, grupo procedente de Catral que basa su propuesta en versiones de temas de pop, rock e indie adaptados a un formato dirigido a públicos de distintas edades.

De este modo, la programación musical se distribuirá entre dos espacios. La calle Óscar Esplá concentrará las actuaciones nocturnas del viernes, sábado y domingo, mientras que la Plaza de la Comunitat Valenciana acogerá los conciertos de mediodía del sábado y domingo.

Tres días de programación gratuita

La alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar, presentó el cartel acompañada por el concejal de Fiestas, Antonio Candel, y el responsable de Ocio, Pedro García Magro. La primera edil destacó la apuesta por un programa “potente y variado” y situó a Sanguijuelas del Guadiana y Duncan Dhu como los dos nombres llamados a atraer a un mayor número de asistentes.

Aznar animó también a vecinos de otros municipios a desplazarse hasta Crevillent durante las fiestas y defendió la inversión municipal en la programación al considerar que, además de ampliar la oferta de ocio, contribuye a generar actividad en el comercio y la restauración local.

El concejal de Fiestas, Antonio Candel, enmarcó las actuaciones como complemento a los Moros y Cristianos de Crevillent, declarados Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 2017, y destacó la capacidad de estas celebraciones para movilizar cada año a miles de festeros, músicos y visitantes.

Fiesta especial

El Ayuntamiento avanzó, además, que todavía quedan propuestas por incorporar al calendario. Entre ellas se encuentran una fiesta especial durante Precabos en la Plaza de la Comunitat Valenciana, la celebración prevista para la noche del Desfile de Cabos y los tardeos festeros de la Plaza de la Constitución antes de las Entradas Mora y Cristiana.

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Desde el Ejecutivo local señalan que irán desvelando estos contenidos en las próximas semanas con el objetivo de extender las alternativas de ocio durante todas las jornadas de las fiestas patronales y de Moros y Cristianos.