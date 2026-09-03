El bipartito en Elche espera que el nuevo edificio de El Progreso pueda empezar a construirse el próximo verano

El Ayuntamiento de Elche espera poder iniciar hacia el próximo verano la construcción del nuevo edificio municipal de Riegos El Progreso, una vez completadas las catas arqueológicas y el estudio geotécnico que deben realizarse ahora sobre la parcela. El gobierno local ha avanzado este jueves sobre el terreno el calendario de una actuación que acaba de superar una de sus fases más complejas: el desmontaje de la histórica fachada, del que se han conseguido recuperar alrededor de 250 sillares, numerados uno a uno y trasladados al almacén municipal para su futura restauración y recolocación en el nuevo inmueble.

El alcalde, Pablo Ruz; el vicealcalde, Francisco Soler; y la concejala Aurora Rodil, visitaban las obras después de que la empresa adjudicataria haya acelerado durante los últimos días los trabajos para culminar el desmontaje y retirar las grandes estructuras metálicas que durante años apuntalaron el inmueble. La previsión municipal pasa ahora por recuperar la normalidad del tráfico este viernes por la tarde, después de rellenar los huecos existentes y asfaltar el entorno de la plaza.

Una imagen de este jueves de los trabajos en la fachada de Riegos El Progreso de Elche / Áxel Álvarez

Licitación a principios del próximo año

El siguiente paso será realizar las catas arqueológicas y el correspondiente estudio geotécnico. Su resultado determinará si es necesario introducir algún ajuste en un proyecto básico que ya está redactado antes de sacar a concurso la ejecución del nuevo inmueble.

Soler explicó que la intención es que la licitación pueda ponerse en marcha a principios de 2027. “Ahora tenemos que hacer las catas, el estudio arqueológico que se va a hacer seguidamente y luego ya licitaremos las obras de ejecución de lo que es el edificio”, señaló el edil, quien añadió que el proyecto básico “está” y únicamente tendrá que ajustarse, en su caso, a aquello que determinen las comprobaciones sobre el subsuelo.

El calendario manejado por el gobierno local permitiría que el proyecto entre en su fase constructiva durante el próximo verano. “La licitación, a principios de año, para que para el próximo verano estemos ya hablando de la construcción”, apuntaron desde el ejecutivo durante la visita.

Soler incidió en que el desmontaje de la fachada constituía hasta ahora el paso fundamental para desbloquear definitivamente la intervención. “Lo más importante era lo que ya se ha hecho”, indicó, antes de recordar que el proyecto deberá seguir todavía varios trámites administrativos antes de que las máquinas puedan comenzar a levantar el nuevo edificio.

Los trabajos en la fachada de Riegos El Progreso de Elche están finalizando / Áxel Álvarez

La necesidad de efectuar catas responde a la ubicación del inmueble en un ámbito de especial sensibilidad arqueológica. El alcalde quiso precisar que estas comprobaciones no son una exigencia derivada del permiso patrimonial de la Generalitat concedido para desmontar la fachada, sino de la situación de la parcela dentro del entorno arqueológico de la ciudad.

Según explicó Ruz, no existe inicialmente una previsión técnica de que puedan aparecer restos que condicionen de manera importante la actuación, aunque será imprescindible realizar las comprobaciones antes de avanzar con la construcción.

Unos 250 sillares salvados

La visita municipal ha permitido también hacer un primer balance del material histórico recuperado durante las últimas jornadas. Los trabajos han permitido salvar aproximadamente un cuarto de millar de sillares de la fachada, aunque la cifra definitiva todavía podría aumentar conforme concluyan las últimas labores.

Cada pieza ha sido retirada individualmente y numerada según su posición original antes de trasladarla al almacén municipal. Allí permanecerá hasta que pueda ser limpiada y restaurada progresivamente para incorporarse posteriormente a la fachada del futuro edificio.

“Estamos con el desmontaje de los sillares que se llevan a un almacén municipal para luego, una vez que se enumeren, se restauren, se limpien, etcétera, ya se pueda incorporar todo a la nueva fachada”, explicó Ruz.

El procedimiento responde a las condiciones establecidas para hacer compatible la transformación del edificio con la protección patrimonial de su frente histórico. La futura construcción deberá reproducir íntegramente las dimensiones y composición protegida, reincorporando aquellos elementos originales que hayan podido recuperarse.

Últimas tareas del desmontaje de la fachada de Riegos El Progreso en Elche, este miércoles / Áxel Álvarez

No toda la fachada podía salvarse. Los paños construidos mediante mampostería tuvieron que ser demolidos, mientras que sí se ha preservado la sillería y el resto de elementos arquitectónicos susceptibles de desmontaje. El resultado es una fachada histórica descompuesta temporalmente en cientos de piezas que deberán regresar a su posición cuando se levante el nuevo inmueble.

El alcalde recordó que esta solución fue posible después de que el Ayuntamiento adquiriera el edificio. La propiedad anterior no aceptaba la fórmula de incorporar la fachada al desarrollo del inmueble, por lo que finalmente el Consistorio optó por comprar la finca y asumir directamente la actuación.

“Esto se solucionó porque el Ayuntamiento compró el edificio”, recordó Rodil, quien destacó la negociación desarrollada para alcanzar un acuerdo con los anteriores propietarios y desbloquear un problema que llevaba más de una década enquistado.

El futuro edificio será íntegramente municipal y tendrá una superficie aproximada de 920 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas. Su finalidad será albergar oficinas municipales, lo que permitirá trasladar servicios actualmente instalados en otros espacios y reducir el gasto que el Ayuntamiento soporta en alquileres.

La calle recupera la normalidad

Mientras se prepara la siguiente fase administrativa, el cambio más inmediato será visible este mismo viernes. La empresa ha adelantado los plazos inicialmente previstos y ha conseguido desmontar la fachada y retirar las estructuras metálicas antes de agotar la autorización para los cortes de tráfico. “A partir de mañana esta calle volverá a la normalidad”, celebró Ruz, quien recordó que durante años el espacio ha estado condicionado por los grandes anclajes y estructuras de sostenimiento instalados para garantizar la estabilidad de la antigua fachada.

Antes de reabrir plenamente la circulación será necesario rellenar los huecos que han quedado después de retirar los apoyos y proceder al asfaltado. La previsión trasladada durante la visita es que el tráfico pueda recuperarse durante la tarde de este viernes.

La actuación continuará, no obstante, dentro de la parcela. Los trabajos se centrarán ahora en retirar materiales, acondicionar el espacio y preparar las catas previas a la construcción, mientras que las piezas patrimoniales seguirán otro proceso paralelo de limpieza y restauración.