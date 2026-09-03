El sorprendente viaje de los peces muertos de El Hondo hasta la dieta de las aves

Las grandes mortandades de peces que se producen en los humedales no terminan necesariamente con los cadáveres siendo devorados por animales carroñeros. Y es que buena parte de esa materia acaba siguiendo un camino mucho menos directo. Primero alimentando a insectos y otros pequeños invertebrados y estos, a su vez, convertido en comida para aves y otros vertebrados terrestres. Es uno de los principales hallazgos de un estudio liderado por la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y desarrollado en el Parque Natural de El Hondo, donde los investigadores siguieron durante más de un mes grandes acumulaciones de carpas muertas. Los resultados revelan que el 60% de los tipos de vertebrados detectados se alimentó exclusivamente de los invertebrados que colonizaron los peces muertos, mientras que únicamente el 11,4% consumió solo las propias carpas. Otro 28,6% recurrió a ambas fuentes de alimento.

La investigación aclaría que los peces muertos no solo proporcionan comida directamente a especies carroñeras. Sus cadáveres generan también grandes concentraciones de insectos y otros organismos que terminan trasladando esa energía desde el medio acuático hacia los animales que viven y se alimentan en tierra. Entre los principales beneficiados de esta segunda vía aparecieron numerosos pequeños pájaros insectívoros, además de otras aves y algunos mamíferos.

Cámaras trampa

La magnitud del fenómeno quedó patente durante el trabajo de campo. Los investigadores estudiaron 20 acumulaciones de carpas, cada una de ellas con alrededor de 110 kilos de peces de media, y siguieron su evolución durante 35 días.

Para conocer qué ocurría alrededor de los cadáveres instalaron cámaras trampa, con las que registraron la presencia y comportamiento de los vertebrados, y realizaron además muestreos periódicos de los pequeños organismos que aparecían sobre los peces.

El resultado fue una importante concentración de fauna. Concretamente el equipo identificó 35 taxones de vertebrados y 20 grupos de invertebrados relacionados con las carroñas. Solo entre estos últimos, los científicos calcularon que aparecieron más de 200.000 individuos en el conjunto de las acumulaciones estudiadas. Las larvas de dípteros, que es el grupo de insectos al que pertenecen, por ejemplo, moscas y mosquitos, fueron las más numerosas, seguidas por las larvas de escarabajos derméstidos, conocidos precisamente por alimentarse de materia animal en descomposición.

Peces muertos en los azarbes de El Hondo, en imagen de archivo. / INFORMACIÓN

El trabajo se desarrolló aprovechando las mortandades de carpa común (Cyprinus carpio) que tienen lugar en el paraje natural entre Elche y Crevillent durante determinadas actuaciones destinadas a gestionar esta especie invasora.

Descomposición

Otro detalle relevante del estudio es que se comprobó además que el papel de cada animal fue cambiando conforme avanzó la descomposición. Durante las primeras fases hubo una mayor presencia de vertebrados que consumían directamente los peces. Sin embargo, con el paso de los días ganaron importancia aquellos que acudían a las acumulaciones para capturar los insectos y otros invertebrados.

La evolución estuvo estrechamente relacionada con lo que ocurría en los propios cadáveres ya que la cantidad de invertebrados creció inicialmente y después comenzó a descender conforme avanzaba la descomposición de las carpas.

Intermediario

Según los investigadores, los resultados muestran que una gran acumulación de peces muertos no es simplemente un recurso para los animales que comen carroña. Estos cadáveres generan una comunidad de invertebrados asociada que, a su vez, se convierte en alimento para otros vertebrados. De este modo, los invertebrados pueden actuar como un intermediario entre los ecosistemas acuáticos y terrestres, facilitando que parte de la energía procedente de los peces muertos llegue a animales que viven y se alimentan en tierra. El estudio plantea, así, que las grandes mortandades de peces pueden funcionar como puntos calientes de actividad trófica en los humedales, con interacciones entre distintos grupos de organismos y diferentes niveles de la cadena alimentaria.

Al hilo, exponen que la importancia de este fenómeno puede ser especialmente relevante a medida que aumentan los episodios de mortalidad masiva asociados al cambio global. Los científicos señalan que comprender cómo se incorporan estos grandes pulsos de biomasa a las redes tróficas permitirá conocer mejor sus posibles consecuencias sobre la estructura de las comunidades, la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas.