Tener psicólogo o fisio en el trabajo suma puntos para el sello de empresa conciliadora en Elche

Desde ofrecer atención psicológica dentro del horario laboral a servicios de fisioterapia destinados a prevenir y corregir problemas posturales. Son algunos de los recursos que el Ayuntamiento de Elche está empezando a valorar a la hora de otorgar los sellos de empresa conciliadora y que sumarían puntos de cara al galardón, todo en vista de que así los trabajadores evitan financiar con sus propios medios problemas asociados a la carga laboral. Así lo apuntó este jueves la concejala del área de Mujer, Caridad Martínez, tras aprobarse una nueva convocatoria del programa municipal al que ya están adheridas 23 firmas en la ciudad que aplican medidas para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal dentro de su organización. El número puede ir fluctuando cada año porque el sello tiene una vigencia de dos años con posibilidad de prórroga por otros dos más.

Tipologías

A través de esta convocatoria se prevé dos tipos de reconocimiento diferentes. Por un lado, organizaciones de carácter privado en las categorías de Microempresa (hasta diez trabajadores), Pequeña empresa (de 11 a 50), Mediana empresa (entre 51 y 250) y Gran Empresa; así como organizaciones de carácter mixto como podría ser Aigües d'Elx, que ya concurrió al sello.

Requisitos

Esta insignia carece de incentivo económico y funciona exclusivamente como reconocimiento público y distintivo de calidad. Las empresas premiadas pueden utilizarlo posteriormente en sus páginas web y en su comunicación corporativa. Entre las actuaciones que se valoran, partiendo de que cumplan la normativa y al margen de que cuenten con figuras como la de psicólogo, se encontraría la flexibilidad horaria, mejoras de permisos, servicios de guardería o comedor, medidas de corresponsabilidad o iniciativas de sensibilización de las plantillas.

Sindicatos

La concejalía confirmó, por otra parte, que a partir de este año se va a incentivar la rotación de los sindicatos y asociaciones dentro del consejo de la Mujer después del choque el pasado febrero con CCOO y UGT cuando ambas fuerzas amenazaron con impugnar el sello por excluirlos del fallo, al asegurar entonces que no se les convocó pese a estar en las comisiones desde 2017 e invitar a participar a otro sindicato de funcionarios.Al respecto la edil defendió este jueves que el episodio respondió fundamentalmente a un problema de comunicación admitiendo que podrían haberles informado del cambio.

Entrega a Aigües d'Elx del sello de Empresa Conciliadora en 2025. / INFORMACIÓN

Reseñó que tradicionalmente se había producido una dinámica por la que Comisiones Obreras participaba en representación de las organizaciones sindicales y UGT terminaba entrando a través del Consejo Municipal de la Mujer. Una fórmula que, según explicó, el gobierno local entendió que debía modificarse para permitir la participación de más entidades "porque siempre se llamaba por inercia a las mismas organizaciones", respondió Martínez.

Así las cosas, el reto a partir de ahora es que los diferentes sindicatos puedan ir rotando en la comisión evaluadora y que la plaza correspondiente al Consejo Municipal de la Mujer tampoco recaiga permanentemente en una organización sindical cuando en este órgano existen más de una veintena de asociaciones.