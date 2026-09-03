Moros y cristianos libran su última batalla al compás de las marchas en Santa Pola

De una batalla campal en la playa de Levante como arranque a una entrega colorida por las calles de Santa Pola. La villa marinera puso el broche este jueves a su ciclo festero con una calurosa y multitudinaria Entrada. Después del desembarco y el Asalto Moro y una intensa conquista y reconquista del Castillo-Fortaleza, llegó esta vez el momento de cambiar el estruendo de los arcabuces por el paso a compás de las marchas que cautivaron no solo a los vecinos si no también a la infinidad de turistas que todavía quedan en la zona en los últimos coletazos del verano.

El bando cristiano fue el encargado de abrir la espectacular Entrada desde el parque El Palmeral en la que música, boatos, estandartes y vestimentas hicieron la magia. Con algo menos de 30 grados en el ambiente, pero con una humedad que superó el 80% los Almogàvers salieron con el protagonismo de sus cargos, Izan de Julen Marcos, como Adalid, y Carmen Tarí, como Dama. Tras la enseña y los abanderados, el boato de Inmaculada Jaén, compañía que también deleitó en otras comparsas, abrió paso a las distintas filàs en un despliegue que culminó con el boato del ballet Gawasi y la carroza de los cargos.

Los Piratas reivindicaron igualmente su carácter marinero en una edición especial para La Sombra del Mar, que ostentó la condición de Filà Abanderada en estas fiestas de 2026. Les marcaban el paso los Astures con Jorge Juan Antón como abanderado con el sonido inconfundible de la música de la Sinfónica de Crevillent acompañando parte de la marcha. En el imaginario cristiano cobraron también especial protagonism Judit Valero, Embajadora Cristiana, y Jordi Tarí, Paladín Cristiano, dos de los rostros protagonistas en las jornadas anteriores.

Los Templarios completaron el despliegue cristiano con una puesta en escena que recuperó toda la solemnidad asociada a la comparsa e incluso con el paso de un caballo para recibir a filàs como las Guardianas de Tierra Santa.

Poderío

El bando moro irrumpió entonces en una travesía hacia la avenida Pérez Ojeda con los Beduinos, que afrontaron una de sus noches grandes con Gabriel Fuentes Cerdá y María Palazón como Sultanes. Junto a ellos, María Sempere Brusi y Joan Valero encarnaron a los Sultanes Infantiles, mientras que Najimas tuvo el honor de desfilar como Filà Abanderada.

La magnitud de la comparsa quedó reflejada en una extensa comitiva. La bandera de los Beduinos y el boato del zoco abrieron camino a Najimas y a una sucesión de filàs que parecía que no terminaba por la multitud de festeros. Uno de los momentos más emotivos llegó con la aparición de la carroza de los Sultanes, precedida por Amiras, mientras que más adelante otra composición reservó el protagonismo para los más pequeños con la carroza de los Sultanes Infantiles. Agrupaciones musicales de Alicante, Santa Pola, Rojales, Albatera, Benijófar, Orihuela o San Blas contribuyeron a crear una auténtica muralla sonora alrededor del ejército de la media luna.

El desfile tenía además un significado especial después de lo vivido durante las jornadas anteriores. Manuel Gabino, Embajador Moro, y José Manuel Ferrer, Paladín Moro, habían sido dos de los encargados de poner rostro a la conquista musulmana en la representación festera. El mar Mediterráneo había vuelto a convertirse en escenario de la historia con el asalto desde la playa, antes de que las embajadas enfrentaran dialécticamente a los dos bandos por el dominio de la fortaleza.

Cierre

Y para el final quedó otra de las grandes comparsas moras. Los Llaganyosos pusieron el colofón con Silvia Fuentes Rech y Pedro Bajos Pina como Grans Llaganyosos. La bandera abrió una comitiva en la que el boato Bashiras dio paso a un interminable ejército de filàs llenando el recorrido de estética árabe y música festera y con imágenes como la de un cañón formando parte de la escenografía.

Y entonces apareció la imagen que simbolizaba el final. Bailarinas y estandartes precedieron a la carroza de los Grans Llaganyosos, Pedro Bajos Pina y Silvia Fuentes Rech, encargados de cerrar la extensa comitiva.

Sopar del cabasset

Con la Entrada la asociación festera se despidió de días en los que Santa Pola revive su historia a través de la fiesta. Este viernes tendrá lugar el sopar del cabasset a las 22 horas mientras que este finde se diputará la regata del club náutico en honor a la patrona, el sábado a las 11.30 horas, y el domingo está previsto otro de los actos más multitudinarios como es el desfile multicolor a las 20.30 horas. El colofón llegará el martes con la procesión en honor a la virgen de Loreto y la ofrenda de flores previa el lunes.