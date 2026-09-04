Elche destina 5,3 millones al Servicio de Ayuda a Domicilio al detectar un incremento de la demanda

El Ayuntamiento de Elche anunció este viernes la adjudicación provisional del nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), una prestación social que se encarga de cuidar y actuar en el entorno social de aquellas personas que presentan dificultades físicas, intelectuales, cognitivas, de salud mental o sociales, o que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Tal y como expresó la concejala de Acción Social, Celia Lastra, tras un riguroso proceso de licitación pública, a la que se presentaron seis empresas, finalmente fue seleccionada la propuesta presentada por la empresa ATENDE Servicios Integrados S.L., que pertenece al Grupo CLECE, por un período de tres años.

Este nuevo contrato del SAD cuenta con una partida presupuestaria anual de 5.300.000 euros, lo que supone un incremento respecto al contrato anterior de 110.000 euros, para así poder dar respuesta, en la medida de lo posible, a la creciente demanda que registra este servicio vinculado a la dependencia, destacada por Lastra.

Servicios

El nuevo contrato del SAD contempla la gestión y prestación del servicio en todas sus modalidades, garantizando tanto la atención personal como las necesidades domésticas y sociales de los beneficiarios. La edil del área recalcó que este era "un paso fundamental" en el compromiso con el bienestar de la ciudadanía, especialmente con aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La concejala de Acción Social, Celia Lastra, anunció el incremento del presupuesto anual este viernes / INFORMACIÓN

Es más, con este nuevo contrato, Lastra apuntó que continuará su cobertura en la modalidad de atención personal, doméstica y social a unos 805 ciudadanos, que es la cifra de los atendidos en este último mes, entre las modalidades del SAD municipal y el SAD por Dependencia, así como aquellas nuevas solicitudes ciudadanas que puedan tener derecho de acceso al servicio.

Solicitud

Las personas que necesitan apoyo debido a su situación de dependencia pueden solicitar la atención a través de los servicios sociales municipales, normalmente con el acompañamiento de su trabajador social. Tal y como manifestó la concejala, en estas ocasiones "cuando una persona solicita el servicio es porque ha llegado a un momento en el que su situación personal necesita de esas ayudas", ya sea de grado 1 o 3.

Prestación "vital"

La edil reconoció que con esta adjudicación no solo se garantiza la continuidad de una prestación que es "vital" y necesaria en el municipio, sino que además se consigue reforzar la estructura social de la ciudad. Lastra no dudó en agradecer el minucioso trabajo de los técnicos del área de Servicios Sociales para sacar adelante esta licitación con plenas garantías.