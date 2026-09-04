El CEU de Elche estrena los grados de Medicina e Inteligencia de los Negocios este curso

El campus de Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) inicia el curso académico 2026-2027 con 800 estudiantes de nuevo ingreso, lo que supone un 45 % más que el año pasado. El crecimiento eleva hasta los 2.400 el número total de alumnos matriculados en las instalaciones ilicitanas, un 12 % por encima del curso 2025-2026, coincidiendo además con el estreno de los grados de Medicina e Inteligencia de los Negocios —Business Intelligence—.

El comienzo del curso ha estado precedido esta semana por las Jornadas de Bienvenida para los nuevos estudiantes nacionales e internacionales. El crecimiento registrado en Elche se produce en un curso en el que el conjunto de la CEU UCH incorpora a más de 2.800 nuevos alumnos en sus tres campus de Valencia, Castellón y Elche y alcanza cifras récord tanto en titulaciones como en estudiantes de nuevo ingreso en grados.

La jornada de bienvenida acogió a los nuevos estudiantes del CEU en Elche / Joaquín de Haro

El rector de la Universidad, Higinio Marín, destaca que “nunca hemos tenido tantos grados y nunca hemos tenido tantos nuevos estudiantes de grado, lo cual no es solo un récord sino también una manifestación de confianza y de valoración pública de nuestra reputación académica”.

Medicina se estrena en el campus ilicitano

Una de las principales novedades del curso en Elche es la puesta en marcha del Grado en Medicina. La Generalitat Valenciana autorizó la apertura de un nuevo grupo mediante una modificación de la memoria del título que la Universidad ya imparte en Valencia y Castellón. Su implantación en la ciudad supone, por tanto, ampliar a una nueva sede una titulación ya autorizada.

A este grado se incorpora Inteligencia de los Negocios —Business Intelligence—, dirigido a formar profesionales capaces de combinar gestión empresarial, análisis de datos, programación e inteligencia artificial aplicada al negocio. Se impartirá en el Campus Cámara CEU, con el objetivo de conectar la formación universitaria con empresas, emprendedores y el tejido productivo de la provincia. Sus alumnos se integrarán también en la vida universitaria del campus de Elche.

El vicerrector del campus ilicitano, Álvaro Antón, señala que ambas titulaciones “amplían la oferta académica en dos ámbitos de especial proyección para la provincia de Alicante: la formación sanitaria y los perfiles vinculados a empresa, datos, tecnología e inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones”.

Con estas incorporaciones, la oferta académica del CEU en Elche y Alicante alcanza los 11 grados y cinco dobles grados. La Universidad impartirá Enfermería, Fisioterapia, Odontología, Psicología, Medicina, Derecho, Dirección de Empresas, Marketing, Inteligencia de los Negocios, Educación Infantil y Educación Primaria.

A ellos se suman los dobles grados en Enfermería y Fisioterapia; Derecho y Dirección de Empresas; Dirección de Empresas y Marketing; Educación Infantil y Educación Primaria; y Educación Primaria y Educación Infantil.

En la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche ya estudian unos 500 extranjeros / Joaquín de Haro

El alumnado extranjero alcanza ya los 500

El crecimiento del campus ilicitano tiene también un importante componente internacional. Este curso se incorporan 135 nuevos estudiantes procedentes de otros países, con los que la cifra total de alumnado extranjero alcanza ya los 500 en el CEU de Elche.

“Esta presencia consolida la composición multicultural de sus aulas y refuerza una de las líneas de crecimiento que han marcado la evolución reciente de la Universidad en la provincia”, afirma Antón.

El inicio del curso deja igualmente nuevos datos sobre las ayudas destinadas a captar talento académico. Un total de 50 alumnos han obtenido la Beca CEU Merit, dirigida a estudiantes con buen expediente, mientras que otros 30 han accedido mediante la Beca Humanitas. Esta última iniciativa propia de la Universidad se puso en marcha hace tres años y cubre el 100% del coste de los estudios de Grado.

Los nuevos alumnos han participado esta semana en las Jornadas de Bienvenida, concebidas para facilitar su incorporación a la Universidad y darles a conocer tanto las instalaciones como los recursos que tendrán disponibles durante sus estudios. El programa ha incluido encuentros con los responsables de las distintas facultades y la actividad «Conoce tu Campus», destinada a que los recién llegados se familiaricen con los espacios universitarios, las facultades y los diferentes servicios.

Primeros días de vida universitaria

Las jornadas han incluido también la Feria de los Clubes y Servicios Universitarios, en la que los estudiantes han podido conocer las actividades que complementan su formación académica. Entre la oferta figuran teatro, cine, cerámica, fotografía, debate, ecología y diferentes clubes deportivos. Los recién llegados han conocido asimismo servicios de orientación profesional, emprendimiento, voluntariado, idiomas, biblioteca y deportes, concebidos para complementar la actividad académica durante su paso por la Universidad.

Jornada de bienvenida a los nuevos alumnos de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche / INFORMACIÓN

La ampliación de titulaciones y el aumento del alumnado coinciden con la continuidad de otros programas formativos de la CEU UCH. Entre ellos se encuentra el Diploma Universitario de Experto en Desarrollo Personal y Profesional para la Empleabilidad, de carácter gratuito y centrado en idiomas, habilidades digitales, desarrollo profesional, emprendimiento, comunicación, liderazgo y trabajo en equipo. Incluye asimismo una vertiente humanística relacionada con la formación del carácter, la solidaridad y el compromiso social.

También continúa el Plan de Excelencia, dirigido a estudiantes de alto rendimiento y que ofrece formación complementaria en investigación, empleabilidad, cultura e idiomas. En el curso 2025-2026 participaron en este programa más de 300 alumnos.

El fuerte incremento de las incorporaciones y el estreno de Medicina e Inteligencia de los Negocios marcan así un curso en el que el campus ilicitano alcanza los 2.400 estudiantes y eleva en un 12% su alumnado respecto al pasado ejercicio académico.