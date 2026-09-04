Ruz quiere que el campo ilicitano lidere la defensa del agua fijando en Elche el Congreso Nacional

Un encuentro con 150 investigadores de diez universidades de todo el país que por segundo año volverá a Elche para enfatizar la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria con el agua y donde no se quedará atrás la eterna reivindicación de asegurar el Trasvase Tajo-Segura. El octavo Congreso Nacional del Agua se celebrará en la ciudad entre el 11 y el 12 de septiembre por segundo año consecutivo y el alcalde, Pablo Ruz, manifestó la aspiración de que el encuentro se consolide en la ciudad, siendo sede permanente, con tal de que el Camp d'Elx se convierta en uno de los grandes escaparates de la defensa de los recursos hídricos en la provincia de Alicante.

La elección de Elche no es casual para los impulsores. Además de Ruz el diputado nacional y experto en materia hídrica Joaquín Melgarejo habló del campo ilicitano como un "laboratorio extraordinario" reivindicándolo como uno de los territorios donde mejor se entiende la relación entre agua, agricultura y desarrollo económico.

Ahora bien, el devenir del congreso dependerá del acuerdo al que lleguen los organizadores, entre quienes además del Ayuntamiento se encuentra la Diputación provincial y la Universidad de Alicante. Por lo pronto la ciudad revalidará su posición de anfitriona para reforzar el papel de un territorio históricamente condicionado por la falta de agua, y que ha tenido que recurrir a aguas subterráneas y superficiales procedentes de otros puntos y que, pese a eso, mantiene una red de regadío única y muy ligada al Palmeral declarado Patrimonio de la Humanidad.

Debate

La reivindicación que atravesará buena parte del encuentro será la defensa del trasvase Tajo-Segura y la capacidad de mantener la producción de alimentos en el sureste español.

El diputado nacional advirtió de las consecuencias que, a su juicio, tendrá el incremento de los caudales ecológicos a partir de 2027. Según expuso, supondrá una merma de más de 100 hectómetros cúbicos con impacto directo sobre Alicante.

Presentación del octavo Congreso Nacional del Agua que se celebrará en Elche la semana próxima. / J.R.Esquinas

La afección, insistió, no se limitaría a la agricultura. Melgarejo recordó el peso que tiene el trasvase para el abastecimiento a través de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, especialmente en el sur provincial, además de su utilización por el sector agrario.

En el caso del regadío, sostuvo que el recorte podría afectar a cerca de la mitad del agua procedente del trasvase destinada a este uso, con repercusiones sobre el Camp d’Elx, la Vega Baja y otras zonas agrícolas.

Melgarejo calificó el Tajo-Segura de “irrenunciable y crucial” y aseguró que continuará teniendo presencia en futuras ediciones porque su defensa se encuentra “en nuestro ADN” y en el propio origen de estos congresos.

Ciencia

La octava edición tendrá además una importante dimensión científica con el lema “Seguridad Alimentaria”, después de la edición anterior con la seguridad hídrica como gran eje. Así las cosas, el agua será analizada no solo desde el punto de vista del regadío, sino como elemento imprescindible de toda la cadena alimentaria. El encuentro prevé congregar a alrededor de 250 asistentes y unos 150 investigadores y especialistas entre ponencias y comunicaciones.

Centros

Habrá representación de instituciones académicas como la Universidad de Alicante, Universidad de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Granada, Universidad de Lleida, Universidad de Navarra y Universidad de Alcalá, además de otra institución universitaria participante.

A la presencia académica se sumarán institutos y organismos especializados, entre ellos el Instituto Geológico y Minero, así como centros dedicados específicamente a la investigación sobre agua, medio ambiente y riesgos agrarios.

También habrá representación empresarial y del sector agroalimentario con entidades como Cajamar, Mercasa, Mercalicante y Asaja, además de organismos vinculados a la gestión hídrica y las grandes infraestructuras.

El objetivo, recalcó Melgarejo, es que no sea únicamente un foro académico. El Congreso pretende sentar en una misma mesa a universidades, científicos, técnicos, empresas y agricultores para favorecer que el conocimiento generado llegue a quienes trabajan directamente en la producción de alimentos.

De la desalación a las grandes presas

Las jornadas abordarán el Tajo-Segura, la modernización del regadío, las aguas subterráneas, la desalación, la depuración y reutilización del agua regenerada, la gestión de riesgos agrarios y medioambientales y las grandes presas, entre otras cuestiones como los sistemas fotovoltaicos flotantes o la regulación de la ciberseguridad en el sector hídrico.

Melgarejo destacó especialmente la importancia de los acuíferos, que en ocasiones quedan en segundo plano frente al debate sobre las aguas superficiales pese a sostener una parte importante de la producción agrícola.

También se estudiará el papel de la desalación y el agua regenerada, así como las necesidades de la industria de transformación alimentaria y la ganadería. En ambos casos, recordó, no basta con disponer de recursos, sino que resulta fundamental garantizar también su calidad.

La distribución de alimentos entrará igualmente en el debate, de ahí la presencia de Mercasa y Mercalicante, mientras que otro apartado se centrará en las grandes presas y su papel para almacenar y regular los recursos destinados posteriormente al abastecimiento y al regadío.

"Ciencia” frente a “ocurrencia”

Por su parte la vicepresidenta de la Diputación y responsable del Ciclo Hídrico, Ana Serna, situó el debate sobre el agua en un contexto que va más allá de la agricultura. A su juicio, acontecimientos como la pandemia de coronavirus, la guerra de Ucrania y las tensiones internacionales han demostrado la necesidad de reducir la dependencia exterior en cuestiones esenciales. "Hablar de agua es hablar de seguridad alimentaria, es hablar de economía, es hablar de estrategia, es hablar de soberanía alimentaria”, defendió.

Reclamó que las decisiones sobre recursos hídricos se adopten desde “la ciencia” y nunca desde “la ocurrencia” y puso en valor la modernización experimentada por la agricultura alicantina a través de la digitalización, los nuevos sistemas de regadío o la utilización de energía fotovoltaica.

La vicepresidenta provincial aprovechó también la presentación para criticar la política hídrica del Gobierno central, al que acusó de someter a Alicante a “constantes ataques y castigos”, y aseguró que la institución provincial continuará reivindicando los recursos que considera necesarios para la provincia.

La energía, siguiente objetivo

La continuidad que Ruz quiere dar al Congreso en Elche ya tiene incluso un posible argumento para 2027. Melgarejo explicó que los organizadores pretenden que la próxima edición avance hacia un tercer gran desafío: la energía.

La intención sería completar así un recorrido alrededor de tres conceptos que consideran estrechamente relacionados: seguridad hídrica, seguridad alimentaria y seguridad energética.