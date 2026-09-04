Fiestas
Crevillent tendrá el Miércoles Santo como día no lectivo
La Conselleria de Educación acepta la petición municipal y los alumnos tendrán clase el 22 de diciembre para compensar la jornada festiva
Los escolares de Crevillent no tendrán clase el Miércoles Santo de 2027. La Dirección Territorial de Educación de Alicante ha autorizado la modificación del calendario escolar solicitada por el Ayuntamiento para que el próximo 24 de marzo sea jornada no lectiva en los centros educativos del municipio, atendiendo a las particularidades de una de las fechas más señaladas de la Semana Santa crevillentina.
El cambio tendrá, sin embargo, una compensación en el calendario. El martes 22 de diciembre de 2026 sí será lectivo, de manera que los alumnos deberán acudir a clase ese día para mantener el número de jornadas establecido por la administración educativa.
Una petición del Consejo Escolar Municipal
La modificación había sido aprobada previamente por el Consejo Escolar Municipal de Crevillent en la sesión celebrada el pasado 9 de julio. Posteriormente, el Ayuntamiento trasladó formalmente la petición a la Dirección Territorial de Educación de Alicante, que finalmente ha dado su autorización.
La medida afecta a los centros docentes de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, además de las Enseñanzas Artísticas y el resto de enseñanzas incluidas en el calendario escolar.
El Ayuntamiento fundamentó su solicitud en las circunstancias excepcionales que concurren durante el Miércoles Santo en Crevillent, una jornada de especial relevancia dentro de la Semana Santa y que cuenta con una elevada participación de vecinos.
Cuatro jornadas locales sin clase
Con la autorización de Educación, el calendario del curso 2026-2027 contará finalmente con cuatro jornadas no lectivas de carácter local en Crevillent.
La primera será el 7 de diciembre de 2026. Ya en 2027, tampoco habrá clase el 19 de febrero, el 24 de marzo, Miércoles Santo, ni el 3 de mayo.
La principal modificación respecto al calendario inicialmente previsto es, por tanto, el intercambio entre el 22 de diciembre y el Miércoles Santo. El primero pasa a ser lectivo y el segundo queda libre de actividad académica.
Adaptación a la Semana Santa
La decisión permite adaptar el calendario educativo a una jornada especialmente significativa para Crevillent, cuya Semana Santa cuenta con una fuerte implantación social y cultural en el municipio. La modificación no supone una reducción del número de días de clase, ya que la jornada no lectiva del 24 de marzo queda compensada con la actividad académica prevista para el 22 de diciembre.
La Semana Santa de 2027 llegará especialmente pronto en el calendario. El Domingo de Ramos será el 21 de marzo, apenas dos días después de la festividad de San José y Día del Padre, el viernes 19 de marzo. El Miércoles Santo caerá el 24 de marzo, el Jueves Santo el 25 y el Viernes Santo el 26, mientras que el Domingo de Resurrección será el 28 de marzo. De este modo, en Crevillent las celebraciones comenzarán prácticamente enlazadas con el Día del Padre.
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