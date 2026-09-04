Daniel Quiñonero da el primer paso para disputar la Alcaldía de Crevillent

El secretario general del PSPV-PSOE de Crevillent, Daniel Quiñonero Sánchez, ha anunciado que presentará su candidatura a las primarias socialistas para optar a la Alcaldía en las elecciones municipales de mayo de 2027. Se convierte así en el primer aspirante confirmado entre los partidos políticos de Crevillent de cara a unos comicios para los que todavía faltan cerca de nueve meses.

Quiñonero formalizará su candidatura dentro del plazo establecido por el PSOE, que permanecerá abierto del 4 al 7 de septiembre, hasta las 12 horas. Aunque todavía debe completarse el proceso interno, no se espera que concurra otro aspirante entre los socialistas crevillentinos, por lo que previsiblemente será quien encabece la lista del PSPV-PSOE en las próximas municipales. Si se cumplen los plazos previstos, la proclamación provisional de candidatos tendrá lugar el 16 de septiembre.

«No hay mayor orgullo que poder llegar a ser alcalde»

El dirigente socialista ha hecho pública su decisión a través de una carta dirigida a los crevillentinos en la que reconoce que ha tomado la decisión después de un periodo de reflexión. «Después de una larga reflexión, quiero comunicaros que presentaré mi candidatura para encabezar la lista que representará el cambio político en Crevillent», señala Quiñonero.

El secretario general admite que dar el paso hacia la Alcaldía supone un importante reto personal y político. «La reflexión ha sido intensa, sí. No es un paso sencillo por el reto que representa, pero siempre he creído que en política tanto la valentía y la conciencia de que aquello que pensamos puede llegar a hacerse realidad son fundamentales para afrontar los retos. Y este es el momento».

Quiñonero añade que «no hay mayor orgullo y honor que poder llegar a ser alcalde de Crevillent, el sitio que me vio nacer y crecer, que me lo ha dado todo y al cual estoy tan agradecido».

Desde junio al frente de los socialistas

Daniel Quiñonero fue elegido secretario general del PSPV-PSOE de Crevillent en junio de 2025 y desde entonces asegura que la agrupación ha trabajado para construir una alternativa política en el municipio. «Desde junio del año pasado, cuando fui elegido secretario general de los socialistas crevillentinos, hemos ido abriendo el camino para llegar a formar la alternativa que tantos vecinos y vecinas reclaman. Con actitud para la escucha hemos hecho propuestas realistas y alcanzables. Y lo seguiremos haciendo, no les quepa duda», sostiene.

El precandidato reivindica además una política centrada en el ámbito local. «Siempre estaré del lado de la política municipalista, aquella que sabe y conoce los problemas reales de sus ciudadanos, aquella que entiende que hacer política no es crear odio ni divisiones sino generar una convivencia pacífica y próspera para todos los vecinos, sin distinción alguna».

El objetivo de recuperar la Alcaldía

La candidatura de Quiñonero tendrá como objetivo devolver la Alcaldía de Crevillent al PSOE en las elecciones de mayo de 2027. El socialista cierra precisamente su carta apelando a ese propósito: «Hoy empieza oficialmente el camino para que, si vosotros y vosotras me dais la confianza en las próximas elecciones municipales, crucemos la Calle Mayor juntos y recuperemos la Alcaldía de Crevillent».

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El proceso interno comienza ahora con la presentación formal de candidaturas. A falta de que concluya el plazo y se confirme definitivamente que no existen otros aspirantes, Quiñonero parte como previsible candidato socialista a la Alcaldía y como el primer nombre anunciado públicamente en Crevillent para las municipales de 2027.