Ecologistas de Elche mapearán los alcorques vacíos y árboles secos de la ciudad

Elche se sumará los próximos 3 y 4 de octubre a una iniciativa ciudadana impulsada por Margalló-Ecologistes en Acció d'Elx para localizar y situar sobre el mapa los puntos de la ciudad donde faltan árboles o existen ejemplares en malas condiciones. La campaña estatal «¡Aquí falta un árbol!» permitirá identificar mediante el teléfono móvil alcorques vacíos, árboles secos o talados y espacios insuficientes para el crecimiento de los troncos, con el objetivo de elaborar posteriormente propuestas para mejorar el arbolado urbano.

La convocatoria, denominada Ecomapeo Estatal – Aquí falta un árbol, está impulsada por entidades como Juventud por el Clima, Barrios por el Clima y Ecologistas en Acción, a las que se han incorporado la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, Alianza por el Clima, Greenpeace e Intermón Oxfam. Durante agosto ya se habían sumado al proyecto personas de más de 250 municipios y más de 300 asociaciones.

Alcorque "asfixiante" en una calle de Elche / INFORMACIÓN

Un mapa elaborado desde el móvil

La actividad tendrá un funcionamiento sencillo. Durante las jornadas del 3 y 4 de octubre, los participantes podrán señalar las deficiencias que encuentren compartiendo la ubicación de su teléfono móvil a través de una web creada específicamente para el proyecto. El mapa distinguirá diferentes situaciones. Una de ellas serán los «alcorques vacíos», es decir, aquellos que carecen de árbol. También se identificarán «tocones o árboles secos», incluidos los situados dentro de parques, y los denominados «alcorques asfixiantes».

En esta última categoría entrarán aquellos cubiertos con cemento «drenante», los espacios en los que el tronco ocupa ya prácticamente toda la superficie disponible o aquellos en los que el árbol se encuentra fuera o justo en el límite del propio alcorque.

Tocón en una calle ilicitana / INFORMACIÓN

La experiencia cuenta con un precedente desarrollado en Córdoba en 2021, cuando los vecinos identificaron alrededor de 2.400 alcorques vacíos en una sola mañana. La intención de los organizadores es trasladar ahora el modelo simultáneamente a numerosos municipios españoles.

En Elche, el coordinador local de la actividad, Daniel Sáez, considera que existen suficientes puntos sobre los que actuar: “Aunque la alcaldía dedica mucho de su esfuerzo propagandístico en presentar la ciudad como un vergel lleno de sombras, lo cierto es que encontramos muchas deficiencias: alcorques vacíos, arboles muertos (o que lo estarán próximamente), zonas sin ningún parque arbolado cercano y en general más esfuerzo por gastar dinero por las zonas más céntricas en flores que se mueren a los pocos días, que en crear una ciudad que sea más saludable para los ciudadanos de todos los barrios”.

De medir el calor a contar árboles

La nueva convocatoria da continuidad a la Termometrada Estatal 2025, una iniciativa con la que colectivos ciudadanos salieron a las calles para comprobar las diferencias de temperatura entre zonas urbanas con y sin vegetación. Los participantes realizaron mediciones simultáneas en los denominados «infiernos» y «paraísos» urbanos. Los primeros eran plazas y espacios con pavimento duro, suelo no permeable y ausencia de árboles, mientras que los segundos correspondían a lugares bien arbolados y con superficies naturales, tierra o hierba.

La iniciativa consiguió realizar mediciones en 150 zonas de 43 municipios y 24 capitales de provincia, con la colaboración de colectivos sociales, asociaciones vecinales, asociaciones de familias de alumnos y centros de mayores.

Cartel del Ecomapeo que se va a realizar en toda España por parte de ecologistas / INFORMACIÓN

Los resultados mostraron una diferencia media de 1,5 grados entre los espacios considerados «infiernos» y los «paraísos». En determinados municipios, sin embargo, la distancia fue considerablemente mayor: alcanzó los 5,3 grados en Chiclana (Cádiz), cinco grados en Alcobendas (Madrid), 3,8 en Alcalá de Henares y 3,5 en Jaén.

Las mediciones apuntaron también que las noches tórridas, con temperaturas superiores a los 25 grados, no se registraban en los espacios clasificados como «paraísos», sino en aquellos caracterizados por superficies duras y ausencia de vegetación.

Tras aquella experiencia, las organizaciones han decidido centrar este año la atención directamente en la presencia y estado de los árboles de las ciudades.

Ecologistas en Acción sostiene que “el arbolado urbano no sólo reduce la temperatura y mejora la calidad del aire, sino que también contribuye a reducir el ruido, o reduce el estrés y la presión arterial de las personas, siendo un elemento esencial para mejorar la salud y el bienestar de la población en general”.

Propuestas para mejorar el arbolado

La finalidad de la campaña no será únicamente contabilizar las deficiencias. Una vez recopilada la información, las organizaciones pretenden trasladar los resultados a los respectivos ayuntamientos y reclamar actuaciones en aquellos puntos donde el mapeo detecte carencias.

Los promotores relacionan la iniciativa con la necesidad de adaptar los espacios urbanos al aumento de los episodios meteorológicos extremos y consideran que la elevada participación registrada durante agosto refleja una preocupación creciente por estas cuestiones.

“Ante los cada vez más recurrentes eventos climáticos extremos, olas de calor, incendios o DANAS, y dada la ausencia de respuesta institucional acorde a la gravedad de la emergencia climática, este tipo de acciones, concretas y propositivas, nos permite canalizar nuestra inquietud y actuar. Con los resultados de este mapeo trasladaremos una propuesta a cada municipio para exigir mejoras importantes en el arbolado urbano”, afirman los organizadores.