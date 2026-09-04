Elche despide a Pedro Montore tras más de siete años como comisario de la Policía Nacional

Más de 200 personas arroparon este jueves a Pedro Montore en su despedida como comisario de la Policía Nacional en Elche después de más de siete años al frente de la Comisaría ilicitana. El acto, celebrado en el restaurante Estanquet, reunió a una amplia representación de la sociedad de Elche antes de su marcha a Alicante para iniciar una nueva etapa profesional.

Jueces, fiscales, representantes del Ayuntamiento encabezados por el alcalde Pablo Ruz, asociaciones y entidades vinculadas al mundo festero participaron en una despedida en la que Montore recibió numerosos obsequios, entre ellos una reproducción de la Dama de Elche que se lleva como recuerdo de la ciudad.

Más de siete años de coordinación

En la parte final del encuentro intervinieron el jefe de la Policía Local, César Zaragoza; el alcalde de Elche, Pablo Ruz; y el decano del Colegio de Abogados, Diego García, antes de que el propio comisario cerrara el acto. Zaragoza puso en valor los más de siete años de Montore en Elche y destacó especialmente la coordinación mantenida entre la Policía Nacional y la Policía Local. El responsable del cuerpo municipal agradeció el trabajo conjunto y la capacidad del comisario para mantener una estrecha colaboración entre ambos cuerpos durante esta etapa.

Mesa presidencial en el homenaje que Elche le brindó al comisario Montore / INFORMACIÓN

Ruz, por su parte, resaltó la implicación de Montore en la vida social e institucional de Elche, más allá de sus responsabilidades estrictamente policiales, así como su participación en diferentes tradiciones y celebraciones de la ciudad. El alcalde agradeció su labor durante estos años y la relación que ha mantenido con el Ayuntamiento. García también tuvo palabras de halago al mando policial.

«Deja muchos amigos» en Elche

Visiblemente emocionado, Montore agradeció el trato recibido y destacó entre los principales motivos de orgullo de su etapa la plantilla de la Comisaría ilicitana, a la que considera un equipo excelente. El comisario reconoció que deja numerosos amigos en la ciudad y valoró especialmente la calidad profesional y humana de los agentes con los que ha trabajado.

También tuvo palabras de agradecimiento para sus antecesores José Javier Cuasante y Javier Pérez Castillo, ambos estrechamente vinculados a Elche, por haberle ayudado a integrarse y abrirle puertas durante sus primeros años en la ciudad.

Montore agradeció igualmente la colaboración prestada por el Ayuntamiento, especialmente para facilitar la organización de actos y reforzar la presencia institucional de la Policía Nacional. Entre los hitos que quiso recordar figura la incorporación al callejero del entorno de la Comisaría de las denominaciones Policía Nacional y Santos Ángeles Custodios.

El alcalde de Elche agradeció la labor del comisario Montore durante la comida de homenaje / INFORMACIÓN

El relevo, a final de año

La marcha de Montore no supondrá por ahora el nombramiento inmediato de un nuevo comisario titular. La Comisaría quedará bajo una dirección interina y está previsto que el relevo definitivo no se conozca hasta finales de año.

Entre los nombres que se barajan se encuentra el de Juan Pedro Navarro, actualmente destinado en la Comisaría Provincial y que ya ejerció como responsable de Policía Judicial en Elche, aunque por el momento no existe confirmación oficial sobre quién asumirá definitivamente la jefatura.