El festival "Elx al carrer" acerca el arte a los ciudadanos de todas las edades

Los campeonatos de baile, las gymkanas o los talleres de arte serán algunas de las actividades que recorrerán un año más las calles del centro de Elche en la decimoctava edición del festival "Elx al carrer". El evento, organizado por la asociación "Elx Viu al Carrer", tendrá lugar los próximos fines de semana, los días 11, 12, 18 y 19 de septiembre en los siguientes espacios públicos: Plaza de Baix, Traspalacio, Centro de Congresos, La Glorieta, Parque Municipal y Eres de Santa Llucía. Este año, se reduce el espacio en consecuencia, tal y como expresó el programador y director técnico del evento, Pablo Tortosa, de las obras que se están llevando a cabo en la Plaza del Congreso Eucarístico y la Plaza de las Flores.

La edil de Juventud, María Bonmatí, quiso agradecer la labor de la asociación que "organiza cada año este festival con tantísimo cariño", así como a los técnicos de la Concejalía de Juventud y Cultura que hacen posible que "esto se siga consolidando año tras año en Elche". Además, destacó que desde el Ayuntamiento están muy orgullosos de que este certamen lleve tantos años implantado en el municipio y continúe teniendo una gran acogida por parte de todos los ilicitanos e ilicitanas.

Uno de los espectáculos que reúne a decenas de familias en una imagen de archivo. / MATIAS SEGARRA

Actividades

El festival contará con cerca de una treintena de actividades, espectáculos, concursos y talleres, que se encargarán de elevar la cultura y el arte ilicitano a lo más alto. La programación de esta 18º edición reunirá a artistas y asociaciones locales y nacionales en disciplinas relacionadas con la danza, música y circo, pero también poesía o talleres infantiles, todo ello dirigido a un público familiar. Además, la edil animó a todos a participar y disfrutar de los espectáculos durante los dos fines de semana y recordó que el Ayuntamiento apoya esta iniciativa con un convenio de 30.000 euros. La programación completa de estos cuatro días es la siguiente:

Viernes 11 de septiembre

El evento abrirá paso a las 18.30 horas en La Glorieta con la "Lanzadera Musical". A las 19.30 horas, Raquel Linares y Salma Vives se encargarán de realizar una actuación de danza en los Eres de Santa Llúcia. El día terminará con un espectáculo de circo de la mano de Federico Menini, con su propuesta "Llar" a las 20 horas en la Plaza de Baix.

Sábado 12 de septiembre

El sábado las actividades arrancarán por la mañana en el Parque Municipal. A las 11 horas se celebrará "En busca de la acequia mayor", una gymkana de Elchexplorer, que requerirá de inscripción previa en la web. A las 11.30 horas se realizará el taller familiar de arte "Agua de color sobre hojas de ficus" y la instalación de juegos familiares. A las 12.30 horas, Sofía Castellote presentará "Emocionarte", una propuesta de cuentos teatralizados para disfrutar en familia.

Por la tarde, a las 18.30 horas, el Centro de Congresos acogerá el campeonato de breakdance "Breaking Battle", mientras que La Glorieta contará con una nueva actuación de "Lanzadera Musical". A las 19:15 h, en Traspalacio, "Muixeranga d’Elx" ofrecerá una exhibición y taller, y 45 minutos más tarde, a las 20:30 horas, la Plaza de Baix será escenario de "Lloc. Buscando encajar", un espectáculo de circo, música y teatro. La jornada concluirá a las 21.15 horas con un pasacalles participativo de percusión a cargo de Sonora, Kilombo Kilombé y Carnavalía, con salida desde la Plaza de Baix.

El cartel de la nueva edición de "Elx al carrer" presentado este viernes / INFORMACIÓN

Viernes 18 de septiembre

El viernes 18 la programación continuará a las 18.30 horas en La Glorieta con "Bambalina y el circ", una propuesta de clown y circo. A las 19:15 h, la Finestra Nou Circ presentará "Pilots", una propuesta de circo y dinámica de calle que partirá de la Plaza de Baix y finalizará en Traspalacio. A las 20.30 horas, Traspalacio acogerá "Mujeres sin guión", una actuación dedicada a la improvisación y a la música, mientras que a esa misma hora, La Glorieta contará con Carla Esteve y su espectáculo "Voces del alma", que combinará poesía y guitarra.

Sábado 19 de septiembre

Finalmente, el sábado 19 se desarrollará una amplia jornada de actividades. Por la mañana habrá tiempo para el disfrute familiar desde las 11 horas en el Parque Municipal con la gymkana de Elchexplorer y con los talleres de arte y de circo a las 11.30 horas. Una hora más tarde será el turno de "El Tragasonmis", un espectáculo de títeres en valenciano. Por la tarde, a las 18.30 horas, habrá circo y clown en La Glorieta; a las 19 horas, el Centro de Congresos será el escenario de la propuesta musical "Rincón Foba", y a las 19.30 horas, Carla Esteve volverá a presentar "Voces del alma" en La Glorieta.

Un nuevo espectáculo de circo de "Lloc. Buscando encajar" llegará a Traspalacio a las 19.45 horas, y, media hora más tarde, será el turno de la improvisación teatral cómica en valenciano en La Glorieta. A las 20.30 horas, "Raval Circ" llegará a las calles para recrear una actuación de circo, a la vez que la muestra de "Estudio Airearte" con pole, tela y aros en Traspalacio. El broche de oro a estos cuatro días repletos de actividades llegará a las 21 horas con "Akellarre", una exhibición de pole y danza oriental.

Toda la información sobre la programación se puede consultar a través de la web oficial del festival www.elxalcarrer.com.