La UMH de Elche concluye que la crianza de oseznos huérfanos condiciona su conducta al ser liberados

La forma en la que se rehabilita a un osezno huérfano puede dejar huella en su comportamiento una vez regresa a la naturaleza. El tiempo pasado en cautividad, haber sido criado solo o acompañado por otros ejemplares e incluso la edad en el momento de la liberación están relacionados con diferencias posteriores en sus desplazamientos y en el territorio que utilizan. Es la principal conclusión de un estudio internacional liderado por la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, que ha seguido a osos pardos rehabilitados y liberados en seis países europeos.

La investigación, publicada en la revista científica Journal of Applied Ecology, sostiene que el éxito de devolver un animal a la naturaleza no debería medirse únicamente comprobando si sobrevive. Analizar cómo se mueve, qué hábitats selecciona y cómo responde ante elementos relacionados con la actividad humana puede proporcionar información adicional sobre su adaptación a la vida en libertad.

Más de 8.000 localizaciones de 30 osos

Para comprobarlo, el equipo reunió información de 30 osos pardos huérfanos liberados entre 2007 y 2022 en España, Francia, Italia, Grecia, Bulgaria y Rumanía. Los investigadores analizaron más de 8.000 posiciones obtenidas mediante dispositivos de seguimiento y estudiaron su relación con las características de cada animal y el proceso de rehabilitación que había seguido.

Entre las variables se tuvieron en cuenta la edad y el sexo, el tiempo de permanencia en rehabilitación, la edad en el momento de recuperar la libertad y si el animal había sido criado en solitario o junto a otros oseznos.

En términos generales, el comportamiento observado después de la liberación fue similar al de los ejemplares silvestres. Los animales seleccionaron preferentemente zonas próximas a bosques y matorrales y terrenos con relieves más accidentados. Durante el día evitaron las áreas agrícolas y tampoco mostraron una selección activa de espacios cercanos a núcleos de población.

Sin embargo, al analizar los datos individualmente aparecieron diferencias relacionadas con la forma en la que los animales habían pasado por el proceso de rehabilitación. Los osos que permanecieron más tiempo en cautividad tendieron posteriormente a utilizar zonas más alejadas de los bosques y matorrales.

Un osezno en una carretera de las Montañas Rocosas de Canadá / V. L. Deltell

También se encontraron particularidades entre los oseznos que habían sido criados junto a otros individuos. Estos se desplazaron más rápidamente y utilizaron áreas más alejadas del bosque y más próximas a carreteras que aquellos que habían sido rehabilitados en solitario.

Los investigadores matizan que esta mayor proximidad a las vías no significa necesariamente que los ejemplares se sintieran atraídos por entornos humanizados. Muchas de las carreteras estudiadas atraviesan paisajes naturales y poco poblados, por lo que el comportamiento podría responder a una mayor tolerancia a las infraestructuras lineales o a un uso más amplio de paisajes heterogéneos.

La edad en el momento de recuperar la libertad también tuvo relación con los movimientos: los ejemplares liberados a edades más avanzadas se desplazaron con mayor rapidez. Además, los machos se movieron más rápidamente que las hembras, mientras que estas últimas mostraron una mayor tendencia a permanecer cerca de bosques y matorrales.

Mirar más allá de la supervivencia

Lara Naves-Alegre, primera autora del estudio, actualmente investigadora de la Universidad de Granada y vinculada a la UMH durante el desarrollo del trabajo, explica que “un animal puede sobrevivir después de ser liberado y, aun así, mostrar diferencias importantes en la forma de moverse o utilizar el territorio. Por eso, el éxito de la rehabilitación no debería evaluarse únicamente mediante la supervivencia o la ausencia de conflictos, sino también mediante indicadores de comportamiento”.

Los datos de seguimiento muestran que 26 de los 30 osos no murieron ni tuvieron que ser recapturados durante el periodo analizado. Dos ejemplares murieron por causas desconocidas y otros dos fueron capturados de nuevo y devueltos a cautividad después de mostrar indicios de habituación a las personas. Ninguno de estos últimos había protagonizado situaciones de conflicto.

La rehabilitación de fauna silvestre ofrece la posibilidad de devolver al medio natural animales huérfanos, heridos o desplazados que, sin esta intervención, podrían acabar permaneciendo en cautividad o siendo sacrificados.

El proceso adquiere una especial importancia en una especie longeva como el oso pardo, ya que en condiciones naturales las crías permanecen durante un periodo prolongado junto a sus madres. Es durante esta etapa cuando aprenden comportamientos esenciales como buscar alimento, desplazarse por el territorio y responder frente a posibles amenazas.

Los datos de seguimiento muestran que 26 de los 30 osos no murieron ni tuvieron que ser recapturados durante el periodo analizado / V. L. Deltell

Por este motivo, las experiencias vividas durante las primeras etapas pueden tener consecuencias que continúen siendo detectables una vez que el ejemplar ha sido devuelto a su hábitat.

Protocolos comunes entre los centros europeos

A partir de los resultados, los investigadores defienden incorporar indicadores espaciales y de comportamiento al seguimiento que se realiza después de liberar a los animales. También consideran necesario recopilar de manera sistemática información sobre las condiciones en las que se ha desarrollado la rehabilitación.

Entre los datos que deberían registrarse figuran el tiempo pasado en cautividad, la edad y el peso en el momento de la liberación, las condiciones de crianza, la evolución del comportamiento y la respuesta de cada ejemplar ante entornos vinculados a la actividad humana.

Los autores plantean asimismo avanzar hacia protocolos más comparables entre los centros europeos de rehabilitación. Una mayor estandarización permitiría evaluar mejor los resultados de las diferentes prácticas y adaptar las decisiones de manejo a las características y necesidades de cada animal.

El trabajo ha reunido a investigadores, gestores y especialistas en conservación pertenecientes a universidades, administraciones públicas, centros de investigación y organizaciones dedicadas a la protección del oso pardo en distintos países europeos.

El artículo, titulado From captivity to the wild: Rehabilitation conditions influence habitat selection and movements of orphaned brown bears in human-dominated landscapes, está firmado por Lara Naves-Alegre junto a A. A. Karamanlidis, J. Beecham, L. Bereczky, N. González-Borrajo, I. Jiménez-Senen, R. Latini, J. V. López-Bao, P. Mateo-Tomás, J. Naves, P.-Y. Quenette, J. Steinmetz, V. R. Todorov, J. Tuñón, R. Zaharieva y M. de Gabriel Hernando. Ha sido publicado en el volumen 63 de Journal of Applied Ecology en 2026 y puede consultarse mediante su DOI 10.1111/1365-2664.70490.