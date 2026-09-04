Newton College comienza el curso de su 35 aniversario con nuevos proyectos y una mirada puesta en el futuro

El inicio de septiembre marca un nuevo curso para la comunidad educativa de Newton College, que este año incorpora además una fecha significativa a su calendario: el colegio cumple 35 años de trayectoria en Elche. Una ocasión para hacer balance de más de tres décadas de proyecto educativo y, al mismo tiempo, continuar avanzando en una etapa marcada por nuevos retos.

De cara a este curso, el centro ha realizado durante los meses de verano algunas actuaciones de mejora y ampliación de sus instalaciones, dentro de un proceso de adaptación de los espacios a las necesidades actuales de las distintas etapas educativas. Una evolución que permite seguir configurando entornos de aprendizaje adecuados a medida que el proyecto del colegio continúa desarrollándose.

Educación internacional

En el ámbito académico, uno de los pilares de Newton College es su apuesta por una educación internacional. El colegio combina los currículos español y británico con el Bachillerato Internacional (IB). En Secundaria ofrece el Middle Years Programme (MYP) y en Bachillerato el Diploma Programme (DP), dos programas que ponen el foco, además de en la preparación académica, en el pensamiento crítico, la investigación, la autonomía y la capacidad de los alumnos para comprender diferentes perspectivas.

El nuevo curso mantiene la apuesta de Newton College por un aprendizaje que tiene en cuenta las características y el potencial de cada alumno. / INFORMACIÓN

Esta orientación internacional forma parte de una propuesta educativa en la que también tienen un papel central los valores del centro: excelencia, innovación, responsabilidad, integridad y respeto, junto con el desarrollo de una mentalidad internacional. La formación académica se plantea así en paralelo al desarrollo de competencias personales y sociales que permitan a los alumnos desenvolverse en contextos diversos.

El nuevo curso mantiene también la apuesta de Newton College por un aprendizaje que tiene en cuenta las características y el potencial de cada alumno. El objetivo es favorecer progresivamente su autonomía, su capacidad de análisis y su participación activa en el proceso educativo.

Tras 35 años de trayectoria, Newton College comienza este nuevo curso dando continuidad a un proyecto educativo que sigue evolucionando. Este verano, el colegio ha incorporado nuevos espacios a su día a día, que pasan a formar parte de la experiencia educativa de los alumnos durante el curso que ahora comienza.

Así comienza un nuevo curso en Newton College: con 35 años de historia como punto de partida y con la mirada puesta en seguir desarrollando un proyecto educativo que ha evolucionado junto a las generaciones de alumnos que han pasado por sus aulas.