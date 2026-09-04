La playa de Alicante perfecta para darte el último baño del verano este fin de semana: dunas, arena dorada y menos gente

Septiembre avanza, las vacaciones han terminado para muchos y la rutina empieza a imponerse, pero en la provincia de Alicante el verano todavía se resiste a desaparecer. El calendario puede invitar a guardar las sombrillas y las toallas, aunque las temperaturas siguen siendo propias de julio o agosto y el Mediterráneo conserva todo el calor acumulado durante los últimos meses. De hecho, estas primeras semanas del mes ofrecen una oportunidad diferente para acercarse a la costa: las playas comienzan a perder parte de la presión del verano y resulta más sencillo encontrar rincones donde pasar unas horas frente al mar con algo más de tranquilidad.

Este fin de semana, además, el tiempo vuelve a poner fácil la decisión de prolongar un poco más la temporada de playa. La predicción de AEMET para el litoral de Elche contempla máximas de 31 grados el sábado 5 y 32 grados el domingo 6 de septiembre, con viento flojo y oleaje débil. Aunque las nubes tendrán bastante presencia, especialmente durante la tarde del sábado y a lo largo del domingo, la temperatura del agua será incluso más llamativa: alcanzará unos 28 ºC el sábado y 29 ºC el domingo. Un Mediterráneo excepcionalmente templado para quienes quieran disfrutar de uno de esos últimos baños del verano.

Playa de El Altet

Para hacerlo existe una playa que reúne naturaleza, amplitud y proximidad a Alicante: El Altet. Situada entre Urbanova y Arenales del Sol, se diferencia rápidamente de otros arenales de la provincia por la ausencia de grandes edificios frente a la orilla. Detrás de la arena aparece un importante sistema dunar cubierto de vegetación que convierte esta zona en uno de los espacios costeros más singulares del litoral ilicitano. Se trata de una playa de arena fina situada en un entorno de gran valor ecológico, conectado además con otros espacios naturales próximos como el Fondet de la Senieta, el Saladar de Agua Amarga y el Clot de Galvany.

Amplitud

La sensación de amplitud es una de sus principales señas de identidad. La playa tiene aproximadamente 1.700 metros de longitud y unos 120 metros de anchura, con arena dorada y un grado de urbanización considerado aislado. Su tamaño permite alejarse de las zonas de acceso y encontrar espacios mucho más despejados que en algunos de los grandes arenales urbanos de la Costa Blanca. El paisaje lo completan las dunas y la vegetación litoral, sin un paseo marítimo lleno de terrazas ni una primera línea dominada por edificios. Esa combinación convierte El Altet en una alternativa especialmente atractiva para quienes buscan pasar unas horas en la playa sin renunciar a una imagen más natural del Mediterráneo.

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Servicios

El Altet tampoco es una playa completamente desprovista de comodidades. Cuenta con accesos a pie y en coche, aparcamiento, lavapiés, aseos, papeleras, zonas deportivas y servicios vinculados a la temporada de baño. Además, este 2026 ha vuelto a conseguir la Bandera Azul,uno de los cinco distintivos renovados por las playas de Elche junto a Arenales del Sol, Carabassí, La Marina y Les Pesqueres-El Rebollo. Para obtener este reconocimiento se valoran cuestiones como la calidad del agua, la gestión ambiental, los servicios y la seguridad de los bañistas, aspectos especialmente relevantes en una zona que combina el uso turístico con la conservación de un ecosistema dunar de gran valor.