Héctor Díez enciende la carrera del PSOE de Elche para recuperar el Ayuntamiento con el aval de los exalcaldes

A 32 grados, bajo un sol de justicia y a espaldas del Ayuntamiento el portavoz socialista y por ahora único candidato que concurrirá a las primarias, Héctor Díez, escenificó este viernes la unión del PSOE de Elche para recuperar la Alcaldía de cara a las próximas elecciones municipales de mayo de 2027. Prometió una política "de rostro humano" y sin satisfacer el "ego personal", en un claro ataque a Ruz, sin pasar la ocasión de reivindicar una ciudad "plural y diversa".

Los más puntuales en la convocatoria a las 10.30 horas fueron una treintena de militantes y miembros de la ejecutiva que aguardaron sobre el mirador de la avenida de la Comunidad Valenciana, a escasos metros del mercado provisional, para esperar la llegada triunfal del candidato, que llegó a paso comedido y acompañado de los cuatro exalcaldes socialistas Manuel Rodríguez, Diego Macià, Alejandro Soler, y Carlos González al encuentro de los presentes, que tenían marcado su nombre en el suelo para estar correctamente organizados para la foto posterior de familia. Lo curioso es que las nuevas caras, o las que no están en primera línea de la política, se quedaron por delante y el grueso de los concejales en segunda línea.

Díez, bajo el lema "Vamos!", que es con el que espera recoger el máximo de avales, proyectó unidad, experiencia de gobierno y músculo interno para abrir la carrera electoral pero admitiendo la dificultad después del auge de los partidos ultraconservadores en los sondeos nacionales, y que pueden tener también un impacto en el terreno local. El candidato, que anecdóticamente eligió la ubicación para presentarse junto a un banco con una pintada de Vox, y que tuvo que interrumpir segundos su alocución mientras un espontáneo le espetaba desde el coche "¡Que te vote Txapote!", reconoció que para él probablemente esta sería la rueda de prensa más importante que habría dado en su trayectoria política en Elche.

El dirigente socialista confirmó que "peleará por la Alcaldía" y anunció que pedirá personalmente el aval de la militancia, incluso en un proceso en el que por el momento no se ha confirmado la aparición de ningún otro aspirante. Su propósito, explicó, es que el proceso interno sirva también para exhibir que el PSOE ilicitano es un partido "unido, estructurado y preparado" para volver a gobernar Elche.

Legado

No fue casual la apelación constante a quienes le acompañaban. Díez buscó conectar su candidatura con los anteriores gobiernos socialistas y reivindicó expresamente el legado de los alcaldes que han dirigido la ciudad bajo las siglas del PSOE. Citó a Ramón Pastor, Manuel Rodríguez, Diego Maciá, Alejandro Soler y Carlos González, además de recordar a históricas dirigentes socialistas como María Teresa Sempere, Encarna Marco o María Rosa Verdú y reconocer a otras militantes presentes como Ana Marchante, Marisa Bartolomé o Modesta Salazar.

Con esa fotografía de familia como telón de fondo, el candidato trató de explicar qué tipo de alcalde pretende ser. Y construyó buena parte de su intervención alrededor de una idea: devolver al vecino al centro de la gestión municipal.

Díez aseguró que aspira a "devolver el protagonismo a los ilicitanos en el día a día del Ayuntamiento" y a "humanizar" de nuevo la política local.

Otro de sus compromisos fue reivindicar un Elche "plural y diverso", con servicios públicos de calidad, defensa de la educación y la sanidad y una ciudad en la que "todas las personas sean bienvenidas, independientemente de su origen".

Campaña

La campaña que imagina Díez será, precisamente, una confrontación de "modelos de sociedad" y de "modelos de Elche". Ante las preguntas de los periodistas, reivindicó los 40 años de gobiernos socialistas como una etapa que, a su juicio, transformó la ciudad y presentó al PSOE como la formación que "mejor representa a Elche", que ha sabido adaptarse a los cambios y generar prosperidad.

Preguntado por la posibilidad de que surjan adversarios en las primarias, evitó dar por hecho" que vaya a ser candidato único. Recordó que durante los próximos días cualquier militante podrá dar el paso y recalcó que, si aparece otra candidatura, encontrará por su parte "respeto, admiración y ganas de confrontar modelos de ciudad".

Noticias relacionadas

También abordó el respaldo de la dirección autonómica del partido. Sobre Diana Morant, secretaria general del PSPV-PSOE, recordó su presencia en Elche el pasado 15 de agosto y aseguró que le trasladó "todo el apoyo" y la necesidad de construir "proyectos sólidos"capaces de propiciar un cambio no solo en Elche, sino también en la Generalitat Valenciana.