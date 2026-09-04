Vecinos alertan del peligro en la carretera de Torrellano al aeropuerto de Alicante-Elche por el tráfico de las campas y aparcamientos junto al arcén

Los problemas de peligrosidad de la carretera CV-852 que comunica Torrellano con el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández se han multiplicado en los últimos años, según denuncian los vecinos de la zona, que aseguran que el camino entre el núcleo urbano de la pedanía y el aeródromo es un punto cada vez más complicado para la circulación, donde son "demasiado frecuentes" los camiones de gran tamaño de carga de turismos. La Asociación de Vecinos Vial del Aeropuerto de Alicante-Elche alerta de que la proliferación durante la última década de negocios de alquiler y aparcamiento de vehículos, el tránsito constante de camiones, los coches estacionados en los alrededores del aeródromo y las deficiencias de iluminación y visibilidad han elevado el riesgo en una vía que consideran insuficiente para absorber la actividad actual. El colectivo vuelve a reclamar medidas después de que en dos semanas se produjeran dos accidentes con varios heridos, que requirió la movilización de al menos dos ambulancias y la intervención de los bomberos.

Los vecinos denuncian que los vehículos de gran tamaño no pueden circular correctamente por la vía que va al aeropuerto de Alicante-Elche / Jose Navarro

El presidente de la asociación, Juan José Mateo, sitúa el principal problema en un tramo de aproximadamente cuatro kilómetros comprendido entre la rotonda desde la que se distribuye el tráfico hacia El Altet, el aeropuerto y Torrellano, y una segunda glorieta situada ya en las inmediaciones de las instalaciones aeroportuarias. Se trata de una carretera de doble sentido, con arcenes de poco más de un metro, alrededor de la cual conviven viviendas, fincas agrícolas particulares y establecimientos vinculados al automóvil. Los vecinos calculan que actualmente existen en este vial una quincena de negocios de alquiler de vehículos utilizados principalmente por viajeros que llegan o salen del aeropuerto.

El último accidente se produjo hace pocos días en la carretera que va de Torrellano al aeropuerto / INFORMACIÓN

Intenso tráfico de camiones

La asociación sostiene que estos establecimientos han ido proliferando durante más de una década y que su actividad ha incrementado considerablemente la circulación. A los turismos de alquiler se añaden vehículos pesados que transportan coches hacia las diferentes campas y establecimientos. Es precisamente durante las operaciones de entrada, salida, carga y descarga cuando, según Mateo, se producen algunas de las situaciones más comprometidas.

Los vecinos aseguran que las dimensiones y características de la CV-852 no están preparadas para determinados giros y maniobras de camiones y tráileres. Mantienen que algunos necesitan utilizar parte del arcén o invadir el carril contrario para acceder a los establecimientos, generando retenciones y situaciones de riesgo para quienes circulan en ambos sentidos.

A esta actividad se suma otro problema relacionado directamente con el aeropuerto: el estacionamiento de vehículos de trabajadores. Según la asociación, al ser de pago el aparcamiento de la infraestructura aeroportuaria, cientos de empleados recurren a viales próximos para dejar sus coches durante su jornada laboral. También hay viajeros que hace lo propio. Los vecinos denuncian que algunos turismos terminan junto a los arcenes o próximos a cruces y esquinas, reduciendo la visibilidad y aumentando el peligro.

Coches aparcados junto al arcén en la carretera que va de Torrellano al aeropuerto de Alicante-Elche / Jose Navarro

El colectivo recuerda que los accidentes no son nuevos. Ya en 2017 se produjo un siniestro grave con cinco heridos en uno de los cruces de esta carretera. El último episodio ocurrió este pasado sábado, alrededor de las diez de la noche. Según el relato facilitado por los vecinos, un vehículo se salió inicialmente de la calzada hacia el arcén y quedó semivolcado. Posteriormente, otro turismo impactó contra él. Varias personas resultaron heridas y hasta el lugar tuvieron que desplazarse al menos dos ambulancias y efectivos de bomberos.

Para la asociación, estos nuevos accidentes evidencian que la situación «lejos de mejorar» se ha complicado durante los últimos años. Entre los factores que denuncia se encuentran además tramos con escasa visibilidad y falta de alumbrado, así como cambios de sentido y maniobras que, según los residentes, no siempre respetan las normas de circulación.

Vehículos aparacados junto a la carretera / INFORMACIÓN

Turistas que desconocen la carretera

La particularidad de esta vía, insiste el colectivo, está también en el perfil de una parte importante de quienes la utilizan. Muchos son turistas que acaban de recoger un coche de alquiler o se dirigen a devolverlo y desconocen completamente la zona. Circulan guiándose por el GPS y pueden dudar ante los accesos, cruces o entradas de los distintos negocios.

La asociación considera que la combinación de conductores que desconocen el entorno, oscuridad, problemas de visibilidad, vehículos estacionados y tráfico pesado aumenta las posibilidades de que se produzcan incidentes. También alerta de la situación de trabajadores y viajeros que aparcan en las proximidades y posteriormente caminan junto a la carretera, utilizando los arcenes para desplazarse hasta sus puestos de trabajo.

No es la primera vez que los residentes trasladan esta problemática a las autoridades. La asociación solicitó hace varios años medidas concretas a la Policía Local de Elche y recibió una respuesta de la Brigada de Tráfico y Seguridad Vial fechada en enero de 2024.

Coches aparcados en el entorno del aeropuerto Alicante-Elche / Jose Navarro

En aquel escrito, la Policía Local explicaba que la CV-852 dispone de una plataforma única y doble sentido de circulación, delimitada mediante marcas viales para diferenciar carriles y arcenes. Asimismo, señalaba que al inicio de la carretera existe señalización vertical que prohíbe estacionar en toda la vía y fuera de los arcenes.

Respecto a los excesos de velocidad, denunciados también por los residentes, la Policía indicaba que instalaba ocasionalmente el cinemómetro en la zona para controlar a los conductores y formular las correspondientes denuncias. Según la respuesta trasladada entonces a la asociación, la incidencia detectada en esos controles no resultaba significativa en materia de velocidad.

La Policía Local abordaba igualmente las operaciones de carga y descarga de los vehículos de alquiler. Indicaba que, durante las ocasiones en las que los agentes habían estado presentes, estas actividades se habían desarrollado sin ocupar parte de la plataforma y, por tanto, de manera adecuada, sin detectar anomalías de consideración.

Los vecinos discrepan de esa valoración. Sostienen que las maniobras problemáticas se producen diariamente y aseguran que grandes camiones y tráileres necesitan ocupar espacios de circulación e incluso invadir el sentido contrario para acceder a determinados recintos.

Reclaman ordenar la vía y controlar las campas

La contestación policial de enero de 2024 también abordaba el estado de los arcenes, que consideraba asfaltados correctamente y en buenas condiciones de uso. En cuanto a la posibilidad de regular el tráfico fuera de ellos, señalaba que estos espacios no forman parte de la plataforma y que ya existe regulación legal al respecto. No obstante, se había dado traslado de las cuestiones planteadas al departamento de señalización para estudiar las medidas oportunas. La Policía señalaba igualmente que el estacionamiento fuera de la plataforma no tenía afección al tráfico rodado.

Parada de uno de los camiones para descargar coches en una campa en la carretera del aeropuerto Alicante-Elche / Jose Navarro

Más de dos años y medio después de aquella respuesta, la Asociación de Vecinos Vial del Aeropuerto sostiene que los problemas que motivaron sus reclamaciones no solamente continúan, sino que se han agravado con el incremento de la actividad alrededor de las instalaciones aeroportuarias y de los negocios relacionados con el alquiler y estacionamiento de coches.

Por ello, el colectivo reclama ahora una mejor regulación del tráfico de la CV-852, medidas que permitan reducir las situaciones de riesgo y un mayor control de las actividades instaladas en sus márgenes. En particular, solicita que se revise la situación administrativa de las diferentes campas y que se cierren aquellas que funcionen sin la correspondiente autorización, al considerar que estas actividades irregulares perjudican tanto a los vecinos como a quienes utilizan diariamente la carretera.