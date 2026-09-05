Elche se suma a las batallas de "farmear aura": el choque generacional llega a sus calles

La Generación Alpha ya ha entrado en la adolescencia. Completos nativos digitales, primeros hijos de la educación virtual, pero también la generación de la inmediatez y el exceso de dopamina. Son los nacidos entre entre 2010 y 2025 y son, precisamente los mayores de ellos, los principales herederos de los nuevos "trends" de TikTok que tan solo unos años atrás protagonizaba la Generación Z. Son ellos, precisamente, los que han movido el último gran fenómeno de masas juvenil: las batallas de "farmear aura". El nuevo reto que lleva la cultura del meme al extremo y que este sábado llegó por primera vez a Elche, concretamente en la zona de la Calahorra, entre la imagen escultórica de las Tres Marías y el Museo de la Virgen. Allí fue donde, al contrario de las expectativas de los ilicitanos que acudieron al evento, ya fuera por interés o curiosidad, se reunió una gran aglomeración de gente: la mayoría jóvenes y una muy reducida minoría adultos que observaban, "por primera vez en mucho tiempo", tantos adolescentes reunidos para vivir un pasatiempo conjunto.

El evento

Por eso mismo se podía observar desde las 18 horas de la tarde a una gran aglomeración de jóvenes que esperaban a que alguien se lanzase al centro del círculo al son de la música viral de TikTok para este tipo de batallas. Entonces se pusieron en marcha, primero en grupo y después en solitario. Cada vez se fueron animando más al espectáculo. Algunos con bailes, otros incluso haciendo referencias al breakdance y mortales y hay quienes aparecieron con cascos de moteros y empezaron a tirar leche. Algo que, según explican los ilicitanos más jóvenes presentes durante el acto, "da mucha aura". Los pasos más recurridos, el famoso "six seven" (levantar una mano tras otra con rapidez) y el "mewing" (marcar la mandíbula). Dos acciones muy propias de la jerga de internet y la cultura del meme, y que son muy populares entre los jóvenes que las representan.

Las batallas virales de "Farmear aura" llegan a Elche / Alex Domínguez

Pero para muchos de los lectores probablemente este grupo de palabras sea completamente desconocido, principalmente el vocablo "farmear". Y es que la etimología de este último término procede de la palabra anglosajona "farm", en castellano, "granja", lo que le otorgaría el signifiado literal de "granjear". No obstante, para quienes han cosumido videojuegos desde pequeños, este verbo improvisado hace referencia a la acumulación de recursos para obtener una recompensa. Y de la misma manera también funciona con el aura, buscando así acumular gestos virales o improvisados repetidos con el fin de conseguir una mayor "aura" que el otro, es decir, una mejor energía. ¿La forma de medirla? Los aplausos del público, pero lo más importante no es ello, tal y como recalca una ilicitana que participó en el evento, "sino pasarlo bien", explicaba.

Una gran cantidad de gente

Aunque la Policía Local no supo dar un dato concreto que reflejase la cantidad de gente que se reunió en aquel lugar, también estuvieron presentes dos oficiales del cuerpo de seguridad. No porque estuvieran avisados de un gran acto oficial, sino porque, precisamente por la rareza de una reunión informal de estas características y debido a la gran aglomeración de menores, decidieron ponerse alrededor por si ocurría algún daño o altercado. No obstante, la naturaleza de este tipo de eventos dados a conocer a través de Internet, ya sea por TikTok como vía más ordinaria o por WhatsApp e Instagram de manera complementaria, busca precisamente lo contrario. "La broma como vía de escape", contaba una chica de trece años a INFORMACIÓN tras su participación el evento junto a sus amigas.

Cartel extendido en redes de la quedada para farmear aura. / INFORMACIÓN

Y es que este evento si se caracteriza por algo es por combatir la vergüenza, realzar la cultura del meme y pasarlo bien. "Estamos en una sociedad en la que durante mucho tiempo hemos estado muy pendientes del qué dirán", explicaba un adolescente de diecisiete años que se había acercado junto a sus amigos a contemplar la batalla, sin intención de participar en ella. "A mí me parece bastante interesante, me parece importante que los adolescentes hagan estas cosas en lugar de estar todo el día con las pantallas, porque además aquí puedes conocer a gente", contaba otro chico que, con dieciséis años, también observaba desde el gran círculo. No obstante, estas opiniones chocan con las de otro sector de gente que, mayoritariamente algo más mayor, también estaba presente en el evento.

Distintas opiniones

Entre los veinte y los treinta años las opiniones, aunque diversas, cambiaban. Dos amigos debatían sobre ello algo más atrás del gran círculo, apartados de la música y los gestos marcados de los participantes. Uno de ellos hablaba de lo "underground" y de como le recordaba al "breakdance". "El brakedance al principio se veía raro y mira hasta donde ha llegado", explicaba. "Es una cuestión generacional, una moda pasajera, sí, a lo mejor no llegará a ser algo duradero, pero ¿qué más da? La gente se divierte, hace muchos años que no veía a tanta gente joven junta divertirse, están todos abstraídos siempre con el movil", contaba. La chica, por su parte, opinaba que en realidad estas batallas solo los separa por un momento de las pantallas, porque una de las finalidades principales es subirlo a redes sociales para seguir "enganchados" a ellas. Ella misma también reconocía la mayor opinión recogida por el público de Elche, y era que "en realidad, la gente vemos esto raro". Una percepción que no solo compartían los espectadores, sino también los actores de la batalla.

Al preguntar a un grupo de adolescentes de trece años sobre su participación en el evento, explicaban que realmente lo pasan bien y que por un momento simplemente son gente joven disfrutando. "Estamos haciendo gestos virales, pero no sé, son nuestras bromas, cada generación tiene las suyas, ¿no?", contaban a este diario. Si bien, también reconocían que la palabra "aura" quizá para la jerga alpha tenga un nuevo significado lejano al que recoge la RAE. "En realidad habla del carisma, pero es un carisma distinto, es como para ver quién se lo pasa mejor frente al otro, pero somos conscientes de que a veces podemos llegar a hacer el ridículo, pero eso no importa", explicaba una de ellas. Esta opinión también la compartía una de las primeras participantes, quien más mayor, ya con dieciocho, incluso sacó un paraguas durante su intervención en la batalla. "Es divertido, que más da lo demás", explicaba.