El Gobierno deja abierta la puerta a que el aparcamiento del AVE en Elche sea de pago

El aparcamiento de la estación de alta velocidad de Elche/Elx AV, situado en Matola, podrá convertirse en un estacionamiento de pago cuando concluyan las obras ferroviarias actualmente en desarrollo y Adif valore la conveniencia de iniciar su explotación comercial. El Gobierno ha confirmado que el recinto se encuentra incluido en el contrato firmado por Adif, Adif-Alta Velocidad y Saba Aparcamientos para arrendar espacios destinados a estacionamiento en distintas terminales de viajeros, aunque no concreta cuándo podría producirse el cambio ni si finalmente se implantará una tarifa.

La respuesta parlamentaria llega después de que el PP se interesase por el asunto y reclamara mantener la gratuidad del aparcamiento ilicitano ante la posibilidad de que los usuarios tuvieran que comenzar a pagar por dejar sus vehículos junto a una estación ubicada fuera del casco urbano. El documento remitido por el Ejecutivo a varios diputados populares señala además que las inversiones realizadas desde 2018 hasta el 30 de abril de 2026 en las estaciones del núcleo de Cercanías Murcia-Alicante ascienden a 2,6 millones de euros, una cifra que incluye actuaciones de ámbito general y otras específicas en Elche.

Contrato hasta 2034

El Gobierno explica que Adif, Adif-Alta Velocidad y Saba Aparcamientos formalizaron el 16 de julio de 2024 el contrato de «Arrendamiento de espacios en estaciones de viajeros de Adif y Adif-Alta Velocidad destinados a la actividad de aparcamientos». El acuerdo entró en vigor el 30 de julio de ese mismo año y tiene una duración inicial de diez años, hasta el 29 de julio de 2034.

Entre los espacios incluidos figura expresamente el aparcamiento de la estación de Elche/Elx AV. Sin embargo, su entrega a la empresa no podía materializarse en el momento de la firma porque todavía estaban pendientes diferentes actuaciones ferroviarias y no era posible fijar con precisión los plazos de ejecución y puesta en servicio.

La respuesta del Ejecutivo señala que la explotación comercial «se podrá realizar cuando finalicen las actuaciones ferroviarias actualmente en desarrollo y una vez que sea valorada por Adif la conveniencia de explotarlo, conforme a lo previsto en el contrato vigente». Hasta entonces, la posible entrada en funcionamiento del estacionamiento de pago queda condicionada al avance y culminación de esas obras.

La contestación no despeja, por tanto, cuándo podría activarse el cobro ni qué tarifas se aplicarían. Tampoco confirma que la explotación comercial vaya a iniciarse de forma automática cuando terminen las actuaciones. Adif deberá valorar previamente si considera conveniente ponerla en marcha.

El aparcamiento de Matola es actualmente uno de los principales atractivos de una estación alejada del núcleo urbano y dependiente en gran medida del vehículo privado. El recinto registra episodios puntuales de saturación, una circunstancia que había alimentado la posibilidad de implantar un sistema regulado. Uno de esos momentos se producía esta semana durante los días centrales de las Hogueras de Alicante, ya que numerosos usuarios de la comarca y de la Vega Baja prefirieron hacer el trayecto en tren de Alta Velocidad a acercarse a la ciudad alicantina donde el aparcamiento era extremadamente complicado.

El colapso que sufre puntualmente el aparcamiento de la estación del AVE en Elche podría motivar que Adif lo adjudique para que sea de pago / Matías Segarra

La petición del PP

El PP llevó esta cuestión al pleno después de conocerse que Adif estudiaba eliminar el estacionamiento gratuito. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, defendió entonces que cobrar por aparcar perjudicaría la competitividad de la estación frente a otras ciudades donde la alta velocidad está integrada en el centro urbano.

«La estación se encuentra fuera del casco urbano y los ilicitanos ya parten de una situación de desventaja respecto a otras ciudades donde el AVE está plenamente integrado en el centro urbano. El aparcamiento gratuito es una referencia para que esta estación tenga éxito y nos enteramos de que están estudiando hacerlo de pago, por eso le decimos al ministro Puente: no. Un no rotundo», señaló Ruz en marzo.

Los populares vincularon esta reclamación con otras inversiones ferroviarias que consideran pendientes para Elche, entre ellas la modernización de la línea de Cercanías que conecta Alicante y Murcia, la conexión ferroviaria con el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández y el mantenimiento de las estaciones urbanas.

«Elche seguirá esperando inversiones clave mientras se plantea ahora que los vecinos tengan que pagar por aparcar en una estación que ni siquiera cuenta con conexión de Cercanías con el aeropuerto», afirmó entonces el alcalde.

Las preguntas parlamentarias fueron registradas por los diputados del PP Joaquín Melgarejo, Macarena Montesinos, Julia Parra, Sandra Pascual y César Sánchez. La respuesta del Gobierno, fechada el 21 de mayo, quedó registrada en el Congreso al día siguiente.

Mejoras

El Ejecutivo ha aprovechado su contestación para detallar la inversión realizada en las estaciones del núcleo de Cercanías Murcia-Alicante desde 2018 hasta abril de este año. La cifra global asciende a algo más de 2,6 millones de euros, aunque el propio Gobierno puntualiza que incluye proyectos generales que no pueden atribuirse únicamente a una ciudad o estación concreta.

Entre esas actuaciones compartidas figuran la señalización de cruces de vía en estaciones sometidas a Obligaciones de Servicio Público, la digitalización de los sistemas de seguridad, la incorporación de soluciones de ciberseguridad para estaciones de Cercanías, el suministro de pantallas multimedia para cartelería digital y la implantación de equipamiento destinado a sistemas de cronometría.

El documento enumera también intervenciones concretas en las estaciones urbanas ilicitanas. En Elx Parc y Elx Carrús se han suministrado y adaptado instalaciones de protección contra incendios. La estación de Elx Parc ha incorporado además puertas automáticas en el vestíbulo y ha sido objeto de una sustitución del transformador. En Elx Carrús, el Gobierno destaca la adecuación del vestíbulo. Estas actuaciones se suman a la adaptación de máquinas para la emisión de títulos de transporte y al suministro, instalación y mantenimiento de equipamiento en diferentes terminales del núcleo ferroviario.

Fuera de Elche, la respuesta recoge otras mejoras en la estación de Alicante Terminal, como la adecuación de un local para el servicio Atendo, el mantenimiento del sistema de gestión de espera, la instalación de aire acondicionado en el canal de venta y el suministro de monitores con información sobre salidas de trenes. También menciona la ejecución de nuevas marquesinas en Murcia y la futura sustitución de cerramientos, falsos techos e iluminación en Cartagena, una actuación ya contratada pero pendiente de inicio.

La contestación permite cuantificar las inversiones realizadas en los últimos años, pero mantiene abierta la principal incógnita para los usuarios del AVE ilicitano. El estacionamiento de Matola seguirá siendo gratuito por ahora. Su futuro dependerá de la finalización de las obras ferroviarias y de la decisión posterior de Adif sobre la conveniencia de activar la explotación comercial prevista en el contrato con Saba.