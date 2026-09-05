Navarro Ríos, profesora de la UMH de Elche: «Debemos impulsar una transición global hacia la agroganadería regenerativa»

¿Qué es Zoosimbiosis y cómo nace este proyecto?

Zoosimbiosis pretende ser la evidencia técnico-científica de que la ganadería extensiva puede convertirse en el modelo productivo capaz de recuperar un entorno natural contaminado, demostrando que la agro-ganadería regenerativa puede crear empresas agropecuarias plenamente rentables sin que la contaminación ambiental sea la factura «inevitable» a pagar. Esta iniciativa nace como continuación de Agrosimbiosis, proyecto liderado por el catedrático José María Egea, de la Universidad de Murcia, y financiado en 2023 por la Fundación Biodiversidad y el Ministerio para la Transición Ecológica. Si en la fase previa sentamos las bases ecológicas, ahora situamos a los animales en el centro de la ecuación para consolidar la regeneración ambiental, social y económica del territorio, y será liderado por la Universidad Miguel Hernández en colaboración con la Universidad de Murcia, el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS) y Ecologistas en Acción Región Murciana.

Cuando hablamos de ayudar al Mar Menor, mucha gente piensa solo en el agua. ¿Por qué es importante mirar también al suelo y al territorio que rodea la laguna?

Porque el medio natural funciona exactamente igual que un organismo vivo: sus órganos están interconectados y trabajan en sinergia. La cuenca vertiente, sus acuíferos y sus suelos agrícolas y ganaderos son parte del mismo cuerpo. Lo que hagamos sobre la tierra, el corazón del sistema, impacta de manera directa en el sistema circulatorio, es decir, en las corrientes superficiales y acuíferos, que finalmente acabarán vertiendo al mar. Además, debemos romper la barrera entre la ecología y la economía. Un sector primario regenerativo y un paisaje cuidado forman una alianza perfecta con el turismo rural, el turismo de playa y la gastronomía de calidad. Cuando el visitante conoce el origen de los alimentos, consumirá productos con marca de valor y se llevará esa cultura de sostenibilidad a su lugar de origen, lo que otorga a este proyecto un marco de acción local, pero con capacidad de influencia internacional.

La raíz del problema

¿Qué relación existe entre la forma en que se gestiona el campo y los problemas ambientales que ha sufrido el Mar Menor en los últimos años?

La raíz principal del problema es un modelo de producción agroganadero intensivo que por definición es un modelo medioambientalmente desequilibrado. Por un lado, hacinamos animales en terrenos reducidos, convirtiendo sus deyecciones en residuos contaminantes en lugar de aprovecharlas como abono orgánico. Por otro lado, la agricultura intensiva usa fertilizantes sintéticos de forma masiva que la tierra no logra absorber. ¿El resultado? El agua de lluvia y la escorrentía arrastran esos químicos hacia los acuíferos y terminan colapsando la laguna salada. Frente a este desastre, el modelo agroecológico propone un ciclo cerrado, biodiverso, autosuficiente y autorregulado donde los insumos y emisiones se reutilizan internamente sin generar desperdicios nocivos. Es decir, nuestro modelo no pretende contaminar menos, ofrece no contaminar regenerando, además, lo que está contaminado.

La ingeniera agrónoma en una visita al Mar Menor, lugar en el que está basando sus investigaciones / INFORMACIÓN

El proyecto habla de “ganadería extensiva regenerativa”. ¿Qué significa?

Significa producir alimentos sin contaminar y con la capacidad real de sanar las heridas que el modelo intensivo provocó en el suelo. El suelo es el motor de todo. Si el suelo está sano, plantas y animales crecen con vigor. El modelo intensivo desprecia la materia orgánica, acaba con los microorganismos y satura el terreno de fertilizantes sintéticos. La ganadería extensiva regenerativa introduce animales en el medio natural con un manejo inteligente de pastos. Los animales devuelven la materia orgánica al terreno, el modelo fija nutrientes, retiene el agua y elimina la necesidad de insumos químicos. Es «regenerativa» porque produce alimentos al mismo tiempo que restaura el equilibrio natural.

¿De qué manera una mejor gestión del suelo puede reducir la llegada de nutrientes y contaminantes al Mar Menor?

Un suelo vivo, rico en materia orgánica y con buena estructura actúa como una esponja natural y funcional. Nutre a la planta en su justa medida y retiene el agua. En la producción intensiva, el laboreo excesivo rompe esa estructura y la tierra pierde su capacidad de retención.

Posibles beneficios

Si Zoosimbiosis funciona como esperan, ¿qué beneficios podrían notar tanto el ecosistema como las personas que viven o trabajan en la zona?

Veríamos un ecosistema con belleza, sano, estable y capaz de sostener una ganadería que elabora productos de altísima calidad. Esto se traduce en prosperidad económica real. La belleza del paisaje y la excelencia gastronómica serán un imán para revitalizar el entorno rural y fijar población. Ganarán los hosteleros, ganarán las cooperativas agroganaderas y se crearán empresas competitivas tanto para el mercado nacional como para la exportación.

¿Podría este modelo aplicarse en otras zonas de España con problemas similares?

Por supuesto, y no solo se puede, se debe hacer de forma urgente. Producir alimentos de forma “rentable” no puede seguir siendo sinónimo de degradar el planeta. Debemos impulsar una transición global hacia la agro-ganadería regenerativa, respaldada decididamente por las políticas agrarias públicas. Necesitamos una verdadera revolución de conciencia en la ciudadanía, donde el consumidor exija ser alimentado a través de modelos que aporten la máxima calidad nutritiva y respetuosos con el entorno.

Compromiso político

¿Qué mensaje le gustaría trasladar a la ciudadanía sobre el futuro del Mar Menor y sobre el papel que puede desempeñar la ciencia para protegerlo?

Debemos exigir compromiso político para que sea posible una alianza de la ciencia agronómica con la economía, la sociología, la antropología, la mercadería y la tecnología de los alimentos para avanzar de forma coordinada. Además, es crucial que los fondos y subvenciones públicas lleguen directamente a los productores para facilitarles la transición hacia el modelo regenerativo sin que suponga un esfuerzo inasumible. Protegiendo a quienes cuidan la tierra con ciencia y conciencia, garantizaremos el futuro del Mar Menor. Y esto pasará por que la ciudadanía demande estos productos conscientes de que, al consumir un alimento procedente de la ganadería extensiva no sólo se beneficiará por su mayor calidad nutricional y organoléptica, sino que con ello contribuirá a generar riqueza medioambiental y servicios ecosistémicos, favoreciéndose el conjunto de la sociedad más allá de las ventajas alimentarias.