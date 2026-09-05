El Hospital General de Elche soluciona el fallo en las televisiones tras quejas por su inoperatividad durante meses en algunas zonas

Para quienes permanecen ingresados durante días, pequeños elementos de la rutina pueden convertirse en una forma de hacer más llevadera la estancia hospitalaria. Es el caso de una mujer mayor ingresada en la quinta planta del Hospital General de Elche, la de Medicina Interna, que, según su familia, no puede leer ni manejar dispositivos electrónicos y se ha encontrado durante la estancia sin funcionamiento de la televisión en la habitación. «Es que me comen las paredes», llegó a decir la paciente a sus familiares, según relata su nuera, Verónica Ruiz. Cuando sus allegados no podían acompañarla, explica, apenas tenía alternativas para entretenerse. «Los días que ha estado ahí, cuando no hemos estado nosotros, ha estado mirando al techo», señala. Eso sí, un problema al que el Hospital ha acabado poniendo solución este mismo martes, , el mismo día en el que le dieron el alta, según comunica la propia Ruiz.

Prolongado en el tiempo

La familiar sostiene que el problema no es reciente y que las televisiones de diversas habitaciones de la planta ya no funcionaban durante el Mundial de Fútbol. Durante el ingreso, además, han tenido conocimiento de otras pacientes que se encontraban en una situación similar. Una de ellas, según el testimonio recabado, aseguraba llevar más de quince días hospitalizada sin haber podido ver la televisión. «Le llevaron una sopa de letras para que se entretuviese», señala Ruiz.

Una de las televisiones sin funcionamiento del Hospital General Universitario de Elche. / INFORMACIÓN

Resolución inmediata

Frente a estos testimonios, una fuente vinculada a la dirección del propio hospital, que ha preferido no ser identificada, niega que las televisiones de la quinta planta llevasen meses sin funcionar. Según esta versión, los aparatos han estado operativos y, aunque se todas las incidencias puntuales producidas han sido solucionadas de manera inmediata.

Quejas al SAIP

Sin embargo, según relata la propia familiar, las quejas se han trasladado en varias ocasiones al Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP). Su marido, asegura, llegó a presentar dos reclamaciones y recibió respuestas en las que se indicaba que un técnico acudiría al centro para solucionar la incidencia. Sin embargo, sostiene que las visitas anunciadas no llegaron a producirse o no permitieron resolver el problema durante la estancia.

También afirma que el personal de Enfermería habría comunicado la situación. «Las enfermeras han estado llamando también», asegura. En una de las respuestas recibidas, según relata, se les indicó que el técnico se encontraba en Alicante y que pasaría por la tarde. «Ahí no pasó nadie, todo igual», mantiene. Posteriormente, añade, se les comunicó que el servicio de mantenimiento ya había sido informado, pero la familia asegura que la televisión continuó sin funcionar durante el resto de días.

La quinta planta del Hospital General de Elche, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Servicio gratuito

La situación adquiere especial relevancia en el caso de pacientes de avanzada edad que no utilizan teléfonos móviles, tabletas u otros dispositivos con los que ocupar las largas horas de un ingreso. «Una cosa es que estés bien atendido, que te hagan una analítica o que te atiendan si te hace falta algo. Pero son 24 horas, un día tras otro y ahí al menos la tele está hablando, estás viendo algo, parece que pase la cosa más rápida», explica la familiar.

Un servicio que, además, desde el 15 de febrero de 2019, es de acceso gratuito en todos los hospitales públicos de la Comunidad Valenciana, pero que en el General de Elche comenzó días antes, puesto que el día 8 del mismo mes ya instalaron el nuevo equipamento que sustituía al anterior, con el que debían pagarse 4 euros diarios para su uso.

Hasta entonces, estaba gestionado por empresas concesionarias que cobraban al paciente por este servicio, tal y como se puede consultar en la propia página web de la Conselleria de Sanitat. La medida se enmarcó dentro del Plan de Dignificación y Humanización de las Infraestructuras Sanitarias, con el objetivo de buscar «el mayor bienestar del usuario de la sanidad pública».

Fachada del Hospital General de Elche, en imagen de archivo / Antonio Amorós

Otras incidencias

Durante los días de ingreso, Ruiz, además, asegura haber encontrado problemas con otros servicios de la planta. En concreto, señala que la máquina de café situada en el pasillo ha permanecido sin funcionar durante su estancia y que tampoco disponía de agua, lo que ha obligado a los familiares a desplazarse a otras plantas para conseguirla.

Los problemas, según los testimonios recabados, no se limitarían a la quinta planta. Una trabajadora del octavo piso explica que durante la ola de calor también tuvieron dificultades con las televisiones y con la climatización. Según relata, las televisiones dejaron de funcionar y los equipos de aire acondicionado «no daban abasto», por lo que el personal tuvo que recurrir a un aparato portátil para intentar aliviar las altas temperaturas. «Nos refrescamos con el aire acondicionado pingüino», cuenta. La trabajadora señala que el personal de mantenimiento acudía para intentar solucionar las incidencias, aunque, según su testimonio, los equipos volvían a dejar de funcionar al poco tiempo.

Pacientes esperando en la sala de espera la UIAE del Hospital General de Elche durante la avería de los aires acondicionados en pleno agosto. / INFORMACIÓN

De hecho, precisamente esta situación fue denunciada por el Sindicato de Enfermería (SATSE) a finales de agosto, pidiendo así la puesta en marcha de un plan de mantenimiento y renovación de las instalaciones, en este caso climáticas, del propio Hospital General.