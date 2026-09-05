El lejano oeste se hace con el primer premio del concurso de calles engalanadas de Santa Pola

El año pasado fueron "Los Simpsons" y este ha sido el lejano oeste. Así es como el tramo comprendido entre los números 20 y 27 de la calle Felipe II ha conquistado, por segundo año consecutivo, al jurado del concurso de calles engalanadas de las Fiestas Patronales de Santa Pola. Un mérito que se ha dado a conocer la mañana de este sábado en Baluarte del Duque y en el que también han resultado reconocidos en el podio la calle Calamar y la calle San Miguel. Las diferentes vías podrán ser visitadas hasta el próximo martes, el 8 de septiembre, día en el que se pondrá fin a las fiestas.

Premios

Y es que, los motivos de la famosa familia amarilla han sido sustituidos esta vez por numerosos murales elaborados a mano y una "excelente ambientación" que han seducido al jurado. Detalles como la recreación de la fachada de la capilla de la virgen, referencias a sus famosos fuegos artificiales o tablones de "Se Busca" haciendo referencia a elementos santapoleros no han sido pasado por altos. Un mérito que ha sido galardonado con 300 euros en material de papelería.

Calle Felipe II, galardonada con el primer premio de calles engalanadas de Santa Pola. / INFORMACIÓN

La segunda premiada ha sido la calle Calamar, concretamente el tramo comprendido entre las calles Zorrilla y San Fernando. La vía paralela a la vencedora ha montado su propia feria y ha dedicado una referencia a la antigua Bodega Ferrer, conocida popularmente como "A ca el Cuc". De esta manera, se han llevado 200 euros para material de papelería.

Por último, 100 euros destinados al mismo objetivo para la calle San Miguel, que con su temática "Bienvenidos a la jungla" y una decoración selvática artesanal han conquistado al tribunal.

Uno de los murales colocados en la calle Felipe II. / INFORMACIÓN

Jurado

El jurado, compuesto por miembros de entidades festeras, la comisión de fiestas y el Ayuntamiento, ha sido el encargado de evaluar las ocho calles participantes. Para ello, en la mañana del viernes realizaron un bonito pasacalles en el que también estuvieron presentes las Reinas de las Fiestas y en el que recorrieron las vías participantes, sorteando el calor y la humedad típica de estas fechas. Al finalizar el recorrido, el jurado se reunió para deliberar un veredicto que ha sido conocido este sábado.

Mantener viva la fiesta

Uno de los objetivo de este concurso, tal y como destacan desde la organización, es premiar la creatividad de los vecinos, que buscan mantener viva la fiesta con una gran dedicación "durante todo el año" y promocionar espacios y detalles de Santa Pola a partir de las calles.

Esta tarde

Esta misma tarde continuará la programación festera con una cohetà a las 15 horas para dar paso, tres horas después, a un circuito de bicicletas. Por su parte, los más pequeños podrán disfrutar a partir de las 20 horas del "correbous" infantil", que tendrá lugar en la Glorieta.

A las 21.30 horas, el auditorio El Palmeral se llenará de música y baile, y una hora después llegará el turno de la Barraca Municipal en el Parque Sorolla. La noche finalizará con un imponente "correfocs" a las 23 horas por la calle del Muelle, Glorieta y alrededores.

Próximos actos

Para continuar con la programación, mañana se celebrará el esperado Desfile Multicolor, en el que las comparsas y las academias de baile recorrerán las calles con música y alegría. Un acto que a la una de la madrugrada culminará con un espectacular castillo de fuegos artificiales desde el espigón de la playa de Levante.

Por último, a partir del 7 de septiembre se celebrará la ofrenda de flores en su capilla del Castillo Fortaleza, en la que todo el que lo desee podrá entregar su ramo de claveles o su corona. Después, la Banda Unió Musical y la Coral Levantina Antonio Espinosa dedicarán a la Patrona una serenata en el Patio de Armas de la Fortaleza, y finalizará a la una de la madrugada con una mascletà nocturna en la avenida de Los Baños.

Último día

Será este martes 8 de septiembre cuando finalicen las fiestas con el "Día de la Mare de Déu", que dará inicio a las 9 horas con una misa en el patio de armas del Castillo y el canto del Motete del Maestro Quislant a la VIrgen de Loreto. A las 13.30 horas del mediodía se disparará una mascletà. Y será a las 20 horas cuando de inicio la procesión de la Patrona, que partirá desde su capilla en el Castillo Fortaleza y continuará por las calles del casco antiguo. A la una de la mañana se disparará el último castillo de fuegos artificiales y la tradicional bomba, cerrando así las Fiestas Patronales de Santa Pola.