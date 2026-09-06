Arenales del Sol mantiene la batalla por el sentido único en dirección Elche con un tramo por desdoblar en el aire

El verano iba a ser la gran prueba de fuego para la implementación del sentido único en Arenales del Sol el pasado invierno, y una vez superado el grueso de julio y agosto, el debate sigue abierto. Vecinos y hosteleros aseguran que durante los meses de máxima afluencia se han producido más retenciones, mayores rodeos para acceder a determinadas zonas y dificultades añadidas cuando se detiene un vehículo, mientras el equipo de gobierno de PP y Vox de Elche se escuda en que el cambio en la circulación ha sido para bien, cerrando la puerta a devolver los dos carriles en la avenida San Bartolomé de Tirajana.

Descartan que se hayan registrado más situaciones de colapso que otras temporadas altas antes de las obras aunque desde el seno del equipo de gobierno reconocen que la población, sobre todo segundos residentes, tienen aún que pasar por un periodo de adaptación porque se dan casos de conductores que entran convencidos a la avenida hasta que se dan cuenta de que van en dirección contraria.

Tramo final

Ahora bien, la posibilidad de abrir al doble sentido el tramo final del vial sigue, sin embargo, pendiente de un informe de la Policía Local que exponga técnicamente si es viable o no, después de que la pasada primavera vecinos propusieran el cambio.

Ese documento será el que determine si el Ayuntamiento mantiene intacta la actuación o devuelve la movilidad plena a partir del centro social en dirección a la zona sur hacia Santa Pola como han exigido residentes de la zona. Pedro José Sáez, concejal de Pedanías, confía en que la valoración del cuerpo de seguridad municipal «no se demore mucho» y atribuye parte del retraso al elevado volumen de trabajo de los agentes durante el verano, entre servicios de emergencias, dispositivos de tráfico y las fiestas patronales.

Rediseño

Al hilo, el edil señaló que tampoco se podría haber tomado antes una determinación ni acometer modificaciones al proyecto por estar ejecutándose las obras del tanque de tormentas en pleno paseo y a la altura aproximada donde se están estudiando los cambios del trazado después de que vecinos asegurasen que se veían obligados a realizar rodeos excesivos para llegar a sus viviendas. Ante estas demandas, desde la concejalía admiten que el actual diseño puede generar una situación desigual respecto a otros vecinos y por ello el Ayuntamiento encargó estudiar la viabilidad de una rectificación.

Pero antes deberá existir el citado informe técnico y, si se confirma su viabilidad, será necesario volver a licitar obras para adaptar físicamente varios puntos de la avenida. No ha trascendido todavía cuánto podría costar la intervención aunque desde Pedanías descartan que vaya a tratarse de una «obra faraónica», aunque confiesan que no bastaría con repintar la calzada o sustituir señales. En determinados giros sería necesario ganar aproximadamente un metro de anchura recortando parte de las aceras para que los vehículos pudieran maniobrar con garantías.

Un autobús pasa por la avenida San Bartolomé de Tirajana de Arenales del Sol este verano. / Áxel Álvarez

La posibilidad de rectificar parcialmente la avenida lleva sobre la mesa al menos cuatro meses. Entonces el Ayuntamiento ya reconoció que podía existir un «agravio» para algunos residentes y anunció que estudiaría recuperar el doble carril en ese sector. El gobierno emplazó entonces al final del verano para disponer de una valoración más sólida. Semana Santa había sido apenas un primer filtro y la verdadera prueba llegaría con julio y agosto.

La asociación vecinal insiste en que siguen sin un encuentro con los responsables municipales para que les informen de estos supuestos cambios y qué avances hay porque se les convocó, exponen, con poco margen de maniobra y no pudieron citar a los vecinos.

Análisis

Mientras llega o no esta actuación desde el Ejecutivo local se apoyan en que deberá hacerse un análisis una vez finalizado el verano, ya que Semana Santa apenas permitió obtener una primera impresión mientras con los últimos meses, cuando la pedanía costera multiplica su población, sí que puede hacerse una composición de los pros y los contras de haber cambiado la movilidad original en el frente litoral.

«Cuando vas a vender un chalet enseñas la puerta principal y no la trasera». Con esta comparación la asociación de vecinos de Arenales mantiene la misma lectura que desde el inicio de las obras. El colectivo se reafirma en que la reforma ha complicado los accesos a la pedanía al eliminar la entrada directa que durante años utilizaron los conductores que llegaban desde Elche, Alicante o el aeropuerto.

Los residentes aseguran que muchos conductores tienen ahora que desviarse por calles interiores como la avenida Costa Blanca antes de alcanzar la primera línea y que eso provoca más tráfico en zonas secundarias, de la misma manera que trasladan que hay algunas calles secundarias en las que se han colocado señales que impiden el giro para llegar a la playa, lo que obliga a recorrer prácticamente toda la pedanía para bajar hacia el paseo. Sobre este punto, el colectivo vecinal tiene la hipótesis de que el Ayuntamiento pretende con la actuación que la movilidad se reparta por toda la pedanía y no se concentre en la principal calle. También alertan de retenciones en San Bartolomé de Tirajana cuando un conductor maniobra para aparcar o se detiene para descargar sombrillas, sillas y otros enseres.

Emergencias

Insisten en que al existir un único carril útil de paso en buena parte del recorrido, cualquier parada repercute inmediatamente en los coches que circulan detrás, sostienen. El colectivo vecinal vuelve además a poner el foco sobre los servicios de emergencia. Afirma que este verano se han producido situaciones en las que ambulancias o bomberos han encontrado dificultades para avanzar y cita dos incendios de vehículos en los que, según su versión, hubo problemas de acceso mientras se acumulaban coches y bocinazos.

El Ayuntamiento rechaza que haya existido una situación distinta de la que ya se producía antes de la reforma. Sáez defiende que independientemente del modelo de circulación, en las jornadas punta siempre ha existido un tráfico intenso en la zona y asegura que antes del cambio las ambulancias también invadían aceras cuando en los dos carriles principales se producían bloqueos.

"Es un cambio a peor"

Las críticas también llegan desde negocios de primera línea. Fernando Bravo, propietario del restaurante Nou Arcos, considera que la nueva movilidad ha supuesto un cambio «para peor» porque clientes y residentes tienen que realizar mayores recorridos para buscar aparcamiento y que ahora llegan más tarde a las reservas, como le han transmitido, aunque por ahora no les ha afectado en las ventas porque en estas fechas suelen llenar.

Un usuario transita junto a los vehículos por la calzada. / Áxel Álvarez

Eso sí, recrimina que la recogida de basura se esté produciendo por las mañanas en lugar de por las noches lo que incentiva que se generen retenciones de la misma forma que los proveedores ahora lo tienen más difícil para llegar a descargar, según la versión del hostelero.

Desde el restaurante Gran Bahía, donde se han cambiado las tornas al pasar de ser el primero al que se accedía con doble sentido al último, también reconoce haber notado cierto efecto. Desde el establecimiento explican que la clientela habitual sí les ha trasladado que el nuevo acceso les perjudica y que ahora los conductores circulan primero por otras calles y encuentran otros negocios antes de llegar hasta ellos. «Ahora se meten por una calle y al primero que van se sientan; nosotros nos hemos quedado los últimos», resumen desde el restaurante.