La Marina da el pistoletazo de salida a sus fiestas con una noche de cine y una gran alfombra roja

La Marina ya está de fiesta. El recinto festero de la pedanía ilicitana se transformó este sábado en un auténtico escenario de Hollywood para celebrar la proclamación de las reinas, damas y cargos festeros de 2026, en una gala que reunió a alrededor de un millar de personas y que sirvió para abrir un intenso calendario de celebraciones en honor a San Francisco de Asís y la Virgen del Rosario.

Una gran alfombra roja, figuras inspiradas en los Oscar y numerosos detalles cinematográficos convirtieron el campo de fútbol del polideportivo en el escenario de una noche marcada por la música, las emociones y las sorpresas. Las encargadas de conducir la gala fueron Noa Boix y Alba Candela, antiguas reinas de las fiestas, mientras que el espectáculo inicial contó con baile y con la participación del cantante Ismael Vázquez Marroquí.

El recinto festero de la pedanía ilicitana, un auténtico escenario de Hollywood / INFORMACIÓN

Els Xispats celebran 20 años con un pregón muy especial

Uno de los momentos más esperados llegó con el pregón, que este año corrió a cargo de los miembros de la peña Els Xispats, coincidiendo con el 20 aniversario de su creación.

Los peñistas recordaron anécdotas y momentos vividos durante estas dos décadas y destacaron el papel de los vecinos en el crecimiento de las fiestas. También aprovecharon su intervención para lanzar una petición concreta: convertir el actual campo de fútbol de tierra en una instalación con césped artificial.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, recogió la propuesta y aseguró que el Ayuntamiento estudiará esta posibilidad. Durante su intervención también destacó el uso de la línea de autobús de las pedanías y señaló que entre enero y agosto ha registrado 102.000 usuarios.

La gala continuó con la despedida de los cargos de 2025 y con la actuación de Mariam González y Manuel Pato, finalistas de La Voz Kids, antes de dar paso a uno de los momentos centrales de la noche.

Aihora Linares Alonso fue proclamada reina mayor de las fiestas de La Marina 2026, acompañada por sus damas Lucía Navarro Carbonell y Lucía Romero Iborra. Por su parte, Aitana Vázquez Candela recibió la banda como reina infantil, junto a sus damas Sofía Pérez Pérez y Alma Amorós Amorós.

También fueron nombrados los nuevos minifesteros, festeros infantiles, abanderados y festeros de honor, que recibieron sus correspondientes bandas y fajines.

Un programa que se prolongará hasta octubre

La proclamación abre ahora un calendario con actividades para todas las edades. El sábado 12 de septiembre llegará uno de los primeros grandes actos con ‘El gran chupinazo’, que incluirá el lanzamiento de más de 3.000 regalos, música de DJ Sami Music y Javi Boss y la actuación de la Orquesta Gama.

Las siguientes semanas traerán concurso de paellas, batucada, barracas, conciertos, actividades infantiles, despertàs, ofrenda floral, mascletà y procesión.

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Uno de los días centrales será el domingo 4 de octubre, con la misa en honor a los patronos, la tradicional mascletà en la plaza l’Antina y la solemne procesión de San Francisco de Asís y la Virgen del Rosario. Esa jornada incluirá también un castillo de fuegos artificiales, dentro de un programa que mantendrá a La Marina volcada en sus fiestas durante prácticamente un mes.