El MUPE de Elche supera su récord y vive el mejor agosto en visitas

Son las dos plantas del Museo Paleontológico de Elche (MUPE) en pleno barrio de El Raval las que han conquistado este verano a un total de 5.575 visitantes entre los meses de junio y agosto, convirtiéndose así este último mes en el más visitado de la serie histórica con un incremento del 16, 69 % de público con respecto al mismo período el año anterior. No son, sin embargo, dos plantas cualquiera: dinosaurios, fósiles, minerales, piedras preciosas y materiales de antiguos yacimientos de la provincia alicantina. Un rincón en el que desde las edades más tempranas hasta las más avanzadas, todo curioso de la historia y la naturaleza puede disfrutar de una jornada en la que se fusionan el entretenimiento y el aprendizaje.

El público ilicitano ha sido el que más ha acudido a este espacio, pricipalmente impulsados por los talleres de verano, en los que, durante julio, los más pequeños pudieron disfrutar de las doce actividades que el museo ofreció para los niños con edades comprendias entre 7 y 12 años. De esta manera, talleres de excavación, actividades con las gemas, yincanas, juegos para descubrir pangea, actividades que transportan a la era de los dinosaurios e, incluso, talleres de volcanes y de arcilla fueron algunos de los pasatiempos que pudieron vivir durante este mes. A ello sumaron las visitas guiadas durante el mismo período.

De otros lugares

No obstante, el mes de agosto consiguió números récord y no solo eso, sino que también triunfó a nivel internacional. El 42, 07 % de los visitantes procedían de otros países, destacando Bélgica, Francia, Holanda y un ligero incremento de británicos. Pero desde el museo señalan que si ha habido una nacionalidad que ha sorprendido gratamente por su gran impacto durante la etapa veraniega ha sido la polaca. «Parece ser que en Polonia tenemos un buen nombre porque este verano ha venido mucha gente de allí, quizá tenga que ver con que haya un vuelo directo», contaban desde el centro. Desde el museo también conocen que mucha gente que está de vacaciones en Benidorm reserva un día para acudir a Elche y pasan por el museo.

Familia visitando el MUPE durante la temporada estival. / INFORMACIÓN

Este agosto, además, se podía visitar la exposición fotográfica «Capturando el pasado», donde todo visitante pudo ser testigo de parte del patrimonio geológico del término municipal de Elche y del MUPE. Entre ellas, las dunas fósiles de Los Arenales del Sol u otros paisajes en los que se exhibe la relación de la geología con el ser humano, además de la fragilidad de este patrimonio.

Entorno inmersivo

Pero el principal atractivo para quienes visitan el museo son los dinosaurios, aunque minerales como la pirita o el cobre también suelen sorprender a quienes acuden a las instalaciones. «Alguna gente pasa por aquí y escubre que se pueden utilizar para hacer teléfonos móviles, no solo para cables», cuentan desde el centro, quienes destacan los grandes usos que pueden llegar a tener algunos de los materiales que forman parte del patrimonio municipal.

Desde el museo también recalcan que la magia del espacio también reside en que cada cosa está dentro de un contexto: «Por ejemplo, la sala de las conchas es azul y oyes el mar», explican. De esta manera, el espacio es inmersivo y busca adaptarse a los diferentes sentidos para introducirse al máximo en ello.

Un espacio adaptado

El público que lo visita además es muy extenso, tal y como indican desde el museo: desde niños en carritos con sus familias hasta personas de avanzada edad. «Aquí todos pueden aprender», contaban al diario. Pero no solo con ello, también trata de un espacio muy diverso y adaptado a todo tipo de capacidades.

Ascensor y rampa para personas con problemas de movilidad, aseos adaptados con lavabos de altura regulable e inodoros con barras de apoyo para todo el que lo necesite. Para personas con problemas de visión la sala inferior dispone de audiodescripciones y para quienes tienen discapacidad auditiva también cuentan con descripciones en lengua de signos.

Una de las zonas del MUPE durante una de las visitas de este verano. / INFORMACIÓN

En esta misma planta también se dispone de información táctil para que personas ciegas puedan acudir a este recinto y conocer sobre la riqueza paleontológica del entorno. Pero no solo eso, porque los perros guía también pueden entrar con el fin de facilitar la ruta a sus dueños.

Además de ello, pidiéndolo a recepción, el museo dispone de una guía accesible con pictogramas, en las que también se incluyen el funcionamiento de los aseos y el ascensor. Todo ello contribuye a que las personas con este tipo de dificultades puedan disfrutar de la experiencia de forma apta a sus necesidades.

Podcast para personas con TEA

En esta misma línea, el MUPE ha sido recientemente beneficiario de una de las ayudas de la segunda convocatoria de la Fundación Juan Perán-Pikolinos para continuar con el desarrollo del proyecto Mupetea, en colaboración con la Asociación Ilicitana de Trastornos del Espector Autista (Aiteal). Una iniciativa que arrancó el pasado año y que pretende avanzar ofreciendo más actividades para personas con TEA. Entre ellas, destaca el podcast Dino-TEA, el cual se graba en directo en el propio museo y en el que los jóvenes con autismo adquieren un papel fundamental. No solo con eso, el museo trabaja en una formación de los técnicos en atención a personas con el espectro autista para mejorar la señalética de las instalaciones.

Horarios y precios

Un espacio visitable de martes a domingo, este último día con entrada gratuita y el resto con una tarifa general de 2 euros. Podrán adquirir la entrada reducida titulares del carnet jove o de estudiantes, así como grupos de más de 15 personas, familia numerosa, monoparentales o de acogida y mayores de 65 años. Por otro lado, pueden entrar de forma gratuita los menores de 6 años, portadores de tarjeta dorada, personas con discapacidad, jubilados y pensionistas, guías turísticos y monitores, además de los socios y socias, tal y como se indica en su página web.