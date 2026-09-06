Santa Pola triunfa con un Desfile Multicolor que alcanza cifras récord en participación

Este domingo Santa Pola ha celebrado uno de sus momentos más esperados del año: el Desfile Multicolor. Música, disfraces, baile, confeti y muchas carrozas se han encargado, un año más, de dar color a las calles de la localidad. Esta vez, además, con más de un millar de participantes, concretamente 1.056 personas que han disfrutado del acto desde dentro, superando su récord participativo, tal y como indican desde la Casa de la Cultura. Y es que la música y el color, aunque llevan días apoderándose de Santa Pola, esta noche ha alcanzado su máximo esplendor en un desfile tan único como peculiar.

Inicios

Encabezando el acto tras una animación de zancudos de espejos discotequeros, las carrozas de las Reinas y Damas santapoleras se lazaron a las calles, que recién nombradas a mediados del pasado mes de agosto, encandilaron al público con sus sonrisas desde las carrozas y representando, como es tradicional, tres generaciones de mujeres santapoleras.

Comparsa Gym Noray durante el Desfile Multicolor. / Alex Domínguez

Y es que, el papel femenino en este desfile adquiere una gran importancia por los inicios a los que se remonta su naturaleza. Según traslada a este diario Rosa Ballesta, directora de la Casa de la Cultura de la localidad, los inicios de este acto fueron impulsados principalmente por mujeres. «Este desfile nació gracias a un grupo de mujeres de Santa Pola que empezaron a animar a la gente, sobre todo niños, a participar en él». Un evento que, en sus inicios, era más informal, y que se ha convertido en el acto más participativo de todas las fiestas de la localidad, según destaca Ballesta.

Novedad y tradición

Tras el paso de las representantes de las fiestas en honor a la virgen de Loreto, aparecieron los gigantes y los cabezudos al son de la colla. Después, comenzaron a desfilar las distintas comparsas y escuelas de baile, que al son de canciones que llevaban desde lo más tradicional hasta lo más moderno amenizaron las calles con trajes espectaculares y coreografías que llevan ensayando «alrededor de un año», tal y como resalta Ballesta. Pues estas comparsas también se encargan de participar en los desfiles navideños, con lo que le dedican bastantes horas para que todo salga perfecto y disfrutar este día al máximo.

En concreto, trece comparasas y doce carrozas que han amenizado las calles. Entre los espectáculos, uno de los más esperados: la recreación de la subasta de pescados a la antigua usanza en la lonja y las rederas por la comparsa de Pescadores.

Público observando una de las comparsas que interpretaba canciones de ABBA. / Alex Domínguez

Y esta vez, además, se ha sumado al desfile la comparsa «També ballem», quienes han salido tematizados del espectáculo del medio tiempo de la última Super Bowl, este año protagonizada por el concierto del artista puertorriqueño Bad Bunny. Por ello mismo, los vestuarios y la decoración integraban la representación de los músicos; Lady Gaga, quien fue artista invitada; y el propio cantante. Su incorporación es también una muestra de que, pese a tratarse de una celebración con décadas de historia, el Desfile Multicolor continúa creciendo y dando espacio a nuevas propuestas y grupos. La llegada de nuevas comparsas permite, además, ampliar un desfile que cada año reúne a un mayor número de participantes y que se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro de las fiestas.

Temáticas variadas

Entre las comparsas, las temáticas son de lo más variadas, desde propuestas que llevan al público a épocas y escenarios más tradicionales, tales como el homenaje de una de las comparsas a la revista con canciones de Lina Morgan y Concha Velasco, u otra que bailaba al ritmo de sevillanas; hasta temas de Abba o Hannah Montana. La variedad de estilos ha vuelto a ser una de las grandes protagonistas de la tarde, con grupos que han apostado por recrear diferentes ambientes a través de la música, el vestuario y las coreografías. Porque si algo caracteriza a este desfile es precisamente la posibilidad de encontrar propuestas completamente diferentes entre sí.

A ello se han sumado los distintos estilos de baile, que han hecho que el desfile no sea únicamente una sucesión de carrozas y disfraces, sino también un auténtico espectáculo en movimiento.

Carroza con los músicos de la Super Bowl de la nueva comparsa incorporada. / Alex Domínguez

Vestuarios originales

No obstante, también ha habido espacio para propuestas que han apostado por la espectacularidad del vestuario. Los trajes, muchos de ellos elaborados específicamente para la ocasión, han permitido transformar durante unas horas las calles de Santa Pola en un escenario lleno de colores, plumas, brillos y diferentes personajes. Por ejemplo, el tercer grupo de baile, que ha sido la Gym Noray Dance, en la que han participado alrededor de cincuenta personas, y que ha deslumbrado con su espectáculo «Eclipse» y el clásico «Así Fue» de Isabel Pantoja adaptada a una versión más moderna. El vestuario, que combinaba los colores amarillo y negro con destellos en plata y plumas amarillas sobre la cabeza, fue elaborado por los propios miembros para esta ocasión, un ejemplo de la dedicación que los componentes otorgan a esta festividad.

Con todo ello, el desfile ha vuelto a demostrar que su protagonismo no se limita únicamente a la noche de su celebración. Detrás de las actuaciones que durante unas horas recorren Santa Pola existe un trabajo que comienza mucho antes de que llegue el día grande. Ensayos, preparación de vestuario, elección de canciones y organización de las coreografías forman parte de un proceso que se prolonga durante meses y que culmina en este encuentro en el que los participantes pueden, por fin, mostrar el resultado de todo ese esfuerzo ante vecinos y visitantes.

Trayecto

Y así recorren las calles de Santa Pola, iniciando su trayecto en el auditorio de El Palmeral para dar paso a la calle Elche. Y precisamente en esa zona el desfile ha preparado el espacio azul, incorporado por primera vez el pasado año, en el que las personas neurodivergentes han podido disfrutar del desfile de una manera más tranquila. De esta forma, conforme han pasado las comparsas, se han ido reduciendo los equipos musicales, y las bandas han bajado la intensidad sonora a su paso.

Esta medida ha vuelto a integrar dentro de la celebración a personas que pueden encontrar dificultades ante ambientes con una elevada intensidad sonora. La zona azul permite disfrutar del desfile manteniendo parte de la experiencia y del espectáculo, pero adaptando durante ese tramo uno de los elementos más característicos de la celebración: la música. Una iniciativa que se incorporó al recorrido el pasado año y que vuelve a tener presencia en esta edición.

Después, las comparsas han ido avanzando por la plaza de la Glorieta y también han recorrido la calle Muelle hasta llegar a la avenida Pérez Ojeda, para finalizar el trayecto en la esquina de la calle San Antonio. Un recorrido que ha reunido a amigos y familias que no han querido perderse el espectáculo y que, desde distintos puntos del itinerario, siguen el paso de las carrozas, comparsas y grupos de baile.