Un paseo por Elche cargado de historia

Entre las más de 200.000 palmeras que dan color al paisaje de Elche, y en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad, el Parque Municipal, se encuentra un elemento igual de mítico que las verdes y puntiagudas hojas que adornan el municipio: El Trenet. Durante más de dos décadas, cientos de ilicitanos han sido testigos de las caras y expresiones que figuraban en el rostro de los visitantes, aquellos que, cada vez que subían a este reconocido transporte, quedaban impresionados por el patrimonio histórico que blinda con el río Vinalopó.

Tantísimas anécdotas quedan guardadas entre los vagones de un tren que, durante años, ha recorrido las calles de Elche y se ha convertido en una estampa más de la ciudad. Entre sus característicos colores con franjas verdes y blancas no solo viajan visitantes de diferentes rincones del mundo, sino también las historias de quienes han hecho del Trenet mucho más que un simple medio de transporte turístico. Al frente desde 2009, su conductor más veterano, Francis, ha sido testigo de innumerables paseos y momentos que forman ya parte de su historia. De hecho, él mismo reconoció que aceptar este trabajo «fue una de las mejores decisiones de mi vida».

El Trenet parte desde la Oficina de Turismo e inicia su recorrido / Áxel Álvarez

Anécdotas

Una atracción turística que consigue crear recuerdos y experiencias que perduran en la mente de los trabajadores. Así pues, el veterano destacó, visiblemente emocionado, una de las anécdotas más nostálgicas que ha vivido durante estos años en el Trenet. Un día cualquiera, cuando Francis tenía que reiniciar el rutinario recorrido por las calles de Elche, recibió una carta escrita por un niño que iba destinada a los Reyes Magos, donde escribía que Francis era su conductor favorito. Aquel pequeño detalle tan emotivo e íntimo es algo que el veterano jamás olvidará.

Comuniones, bodas, bautizos... muchos ciudadanos han elegido este medio de transporte para celebrar algunos de los días más especiales de sus vidas. Muchos de ellos coincidieron en que «el Trenet es algo representativo de la ciudad» y que, en esos casos, «no puede faltar un pequeño tour para poner la guinda al pastel».

El tren turístico de Elche, pasando por delante de la basílica de Santa María en una imagen de archivo / Antonio Amorós

Visitas

El recorrido que realiza el tren, tal y como resumió el veterano, dura aproximadamente 40 minutos y parte desde la Oficina de Turismo. Una vez allí, continúa adentrándose por el Parque Municipal y recorre algunas de las calles más reconocidas de la ciudad hasta llegar al Museo del Palmeral como parada destacada. La basílica de Santa María y el Huerto del Cura, según resaltó el empleado del servicio, son los puntos más aclamados por los pasajeros. En cuanto a la nacionalidad de los visitantes, tal y como destacó Francis, predominan los ingleses y los franceses, aunque también resulta llamativa la presencia de turistas holandeses.

Turismo español

Sin embargo, las excursiones del Trenet también atraen a aquellos visitantes que proceden de diferentes ciudades de España. Pues, añadió que los madrileños, los valencianos y los gallegos son los que más visitan este histórico transporte ilicitano. Antiguamente, según señaló el conductor, los meses con mayor afluencia eran, indudablemente, julio y agosto, coincidiendo con el periodo de vacaciones estivales. Sin embargo, también resaltó que hoy en día el número de visitantes ha aumentado encarecidamente en los primeros meses del año, concretamente en enero, febrero y marzo.

Francis señaló que los pasajeros «quedan muy contentos y satisfechos» con Elche una vez realizan el recorrido, hasta el punto de que algunos se plantean la posibilidad de comprar una casa en la ciudad.

Una atracción turística que lleva circulando más de dos décadas / Áxel Álvarez

Servicios

En cuanto a los recorridos, son numerosos los servicios que hacen cada año los trabajadores del Trenet. De hecho, una de las conductoras del tren, Mónica Signes, destacó la curiosa petición que ha recibido recientemente: pues una pareja de novios, ambos trabajadores en el sector ferroviario, solicitó que todos sus invitados se montaran en él el día de su boda para asentar el vínculo que tanto les une. No obstante, también quiso remarcar el emotivo servicio que realizan en Navidad para llevar a las residencias de ancianos a ver las calles adornadas y poder sentir de esta manera el comienzo de la época más emotiva del año.