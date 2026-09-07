El centro educativo Virgen de la Luz abre sus puertas en el casco urbano de Elche tras 20 años de proyecto

Veinte años después de que comenzara a gestarse el proyecto, la comunidad educativa del Colegio Público de Educación Especial Virgen de la Luz estrenará este miércoles 9 de septiembre su nueva sede en el casco urbano de Elche. Un traslado largamente reivindicado por familias y profesionales que permite abandonar las instalaciones situadas junto a la carretera de Crevillent y estrenar un edificio de más de 7,1 millones de euros, concebido específicamente para atender a alumnado con necesidades de apoyo de alta intensidad y, sobre todo, para integrarlo en la vida cotidiana de la ciudad.

El nuevo colegio inicia su primer curso con 79 alumnos, 16 aulas y una parcela de 8.500 metros cuadrados, además de espacios especializados para logopedia, psicomotricidad, música, rehabilitación física y talleres. El alcalde, Pablo Ruz; la concejala de Educación, María Bonmatí, y la directora, Sabina Brotons, visitaron este lunes las instalaciones, prácticamente concluidas, antes de que alumnos y profesionales comiencen las clases.

El nuevo colegio Virgen de la Luz se encuentra en el barrio nuevo de Altabix / Áxel Álvarez

Veinte años detrás del proyecto

La apertura pone fin a una reivindicación que, como recordaron este lunes los responsables municipales y la propia dirección, se prolonga desde hace dos décadas. El Virgen de la Luz funcionaba hasta ahora en unas instalaciones cuyo origen se remonta a los años 70 y situadas fuera del casco urbano, en el entorno de la carretera de Crevillent y la autovía.

Ruz puso especialmente el foco en las familias que han acompañado todo este proceso. “Han sido 20 años de lucha”, señaló el alcalde, quien recordó que algunas comenzaron a reivindicar el nuevo centro cuando sus hijos eran pequeños y han continuado haciéndolo mientras estos crecían.

También Bonmatí destacó la implicación de profesionales y familias durante los últimos meses para conseguir que las instalaciones estén preparadas para el comienzo del curso. La edil calificó la puesta en funcionamiento como el resultado de un trabajo conjunto entre Ayuntamiento, Conselleria y comunidad educativa y destacó el “compromiso” y la “ilusión” con los que se ha afrontado la recta final.

El centro tiene un total de 16 aulas / Áxel Álvarez

La directora, que comenzó su trayectoria en el propio Virgen de la Luz como maestra antes de asumir la dirección, incidió igualmente en el largo camino recorrido. Brotons recordó el esfuerzo mantenido durante años por un equipo que ha reclamado unas instalaciones adaptadas a las necesidades particulares de sus alumnos y de sus familias.

El edificio supone una inversión pública que ha superado los 7,1 millones de euros y ocupa una parcela completa de 8.500 metros cuadrados entre construcción, accesos y patios. Su diseño se articula alrededor de un patio pentagonal y el proyecto ha incorporado modificaciones solicitadas por la comunidad educativa para adaptar los espacios a la realidad actual del colegio.

De 12 aulas proyectadas a 16

Uno de esos cambios afecta directamente a la distribución interior. El proyecto fue concebido originalmente para 12 aulas, cuatro de ellas destinadas a los alumnos de menor edad, pero las necesidades del centro han cambiado durante los años transcurridos desde su planificación.

Brotons explicó que el colegio ha terminado organizándose con 16 aulas, tras aprovechar y desdoblar espacios con la colaboración del Ayuntamiento y de la empresa constructora. La decisión responde a las características del alumnado y a la conveniencia de disponer de grupos y espacios que permitan una atención más individualizada.

Las aulas van desde los 3 años hasta los 22 / Áxel Álvarez

“Estamos hablando de hace 20 años y hace 10 estaba proyectado para 12 aulas y al final contamos con 16”, explicó la directora. La adaptación resulta especialmente relevante, según señaló, por las necesidades del alumnado de mayor edad y sus diferentes formas de comunicación. El objetivo ha sido ganar margen de movimiento y facilitar la convivencia dentro del edificio.

El centro comienza este curso con 79 alumnos, tres menos que los 82 matriculados el pasado año. La cifra, no obstante, varía cada curso en función de las incorporaciones y salidas. La nueva sede no implica un incremento sustancial de capacidad respecto a la anterior, precisamente porque se ha priorizado disponer de más espacios diferenciados para la atención educativa.

La horquilla de edades es muy amplia. El colegio atiende desde niños de tres y cuatro años hasta jóvenes de 22 años. Este curso vuelven a incorporarse tres alumnos de Infantil, una etapa que hacía tiempo que no tenía presencia en el centro. Brotons destacó que Elche cuenta también con numerosas aulas específicas en colegios ordinarios y una trayectoria de apuesta por la inclusión educativa.

La directora del centro destacaba la importancia de integrar el colegio en la ciudad / Áxel Álvarez

El Virgen de la Luz dispone además de aulas de logopedia, talleres, psicomotricidad, música y rehabilitación física, entre otros espacios especializados. La comunidad educativa ha intervenido durante el desarrollo final del proyecto proponiendo modificaciones para ajustarlo a las necesidades reales de los usuarios.

Un colegio dentro de la ciudad

Más allá de las características del edificio, uno de los principales cambios que dirección y Ayuntamiento atribuyen al traslado es su integración en el casco urbano. La antigua sede disponía de amplias zonas verdes, pero su emplazamiento dificultaba que los alumnos participaran de manera cotidiana en la vida de la ciudad.

La nueva ubicación permite llegar mediante autobús urbano y sitúa a los estudiantes junto a parques, comercios, cafeterías y viviendas. Para Brotons, esta circunstancia constituye una parte esencial del proyecto educativo porque la inclusión no termina en las puertas del colegio.

La directora plantea que los alumnos puedan salir por la tarde y compartir los parques con otras familias, entrar en establecimientos o acudir a tiendas y cafeterías donde progresivamente sean conocidos. “Lo importante es que la sociedad se convierta en esa escuela, y que haya un aprendizaje mutuo”, defendió.

Brotons explicó que el alumnado del centro necesita una atención especialmente individualizada y reivindicó la oportunidad de que la sociedad conozca su realidad y aprenda también a relacionarse con estas personas. La intención es trabajar ahora con el entorno para mejorar progresivamente la adaptación de parques y espacios públicos y extender posteriormente esta integración a otros barrios.

El ámbito del colegio, además, supera Elche. Las instalaciones atienden a alumnado procedente de Santa Pola, Crevillent y zonas del norte de la Vega Baja, por lo que Ruz destacó su carácter comarcal.

Este mismo lunes se estaban realizando los últimos trabajos / Áxel Álvarez

El edificio cuenta ya con aire acondicionado y el Ayuntamiento esperaba completar el suministro eléctrico definitivo para que pudiera utilizarse desde el inicio de las clases. El centro ha recibido además 15.000 euros de la Generalitat para actuaciones de confort climático, una cantidad que, al disponer ya de climatización, pretende emplear en arbolado, toldos o estores.

Un centro de día en la antigua sede

El traslado abre ahora el debate sobre el futuro de las instalaciones de la carretera de Crevillent. El Ayuntamiento ha solicitado formalmente a la Generalitat que el inmueble se transforme en un centro de día para personas con discapacidad, un recurso que el gobierno municipal considera necesario ante la demanda existente.

Bonmatí confirmó que la petición ya se ha realizado y que se han producido visitas técnicas al antiguo colegio. El Consistorio está ahora a la espera de los siguientes pasos y asegura que existe buena predisposición por parte de la Conselleria. La propuesta fue además objeto de un acuerdo plenario aprobado por mayoría hace unos meses.

La comunidad educativa ha participado en la adaptación del proyecto para disponer de unas instalaciones que dan respuesta a las necesidades de los usuarios / Áxel Álvarez

La concejala considera que el edificio reúne condiciones especialmente adecuadas para este uso por sus amplios jardines y espacios exteriores. Precisamente aquello que suponía una limitación para un colegio que buscaba la plena inclusión de sus estudiantes en el casco urbano puede convertirse ahora en una ventaja para un recurso asistencial dirigido a personas adultas con discapacidad.

La directora comparte esa alternativa. Brotons recordó que Virgen de la Luz es un centro educativo y que sus alumnos permanecen en él hasta los 22 años para continuar aprendiendo habilidades de comunicación, autonomía y convivencia. A partir de esa edad comienza otra etapa en la que los centros de día adquieren un papel diferente.

Por ello, considera que las antiguas instalaciones pueden resultar “ideales” para este cometido gracias a sus jardines y a las posibilidades para desarrollar talleres y actividades. El Ayuntamiento se ha comprometido a continuar reclamando el proyecto a la Generalitat mientras la comunidad educativa inicia, 20 años después de comenzar aquella reivindicación, una nueva etapa del Virgen de la Luz plenamente integrada en la ciudad.