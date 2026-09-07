El Centro Mujer 14 Horas de Elche supera las 3.000 atenciones en menos de un año

El Centro Mujer 14 Horas de Elche ha atendido a casi 600 mujeres y a más de 50 niños desde su puesta en marcha, hace cerca de un año, y acumula más de 3.000 atenciones. Son las principales cifras de actividad de este recurso de la Generalitat Valenciana, que funciona todos los días entre las 8 y las 22 horas y dispone de 16 profesionales para prestar asistencia psicológica, jurídica y social a víctimas de violencia de género.

Los datos fueron expuestos este lunes por la vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Igualdad, Susana Camarero, durante una visita junto al alcalde de Elche, Pablo Ruz. El servicio tiene vocación comarcal y carácter itinerante: su cobertura se extiende a Elche, Crevillent, Santa Pola y municipios del norte de la Vega Baja. El Ayuntamiento ha cedido los locales municipales en los que funciona, junto a la Casa de la Dona, en el número 34 de la avenida de Jubalcoy de Elche.

Atención integral durante 14 horas

El centro ofrece una intervención multidisciplinar que abarca la atención psicológica y jurídica y el acompañamiento para la recuperación social. Entre sus funciones figuran el apoyo en la búsqueda de empleo cuando resulta necesario, la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, si el caso lo requiere, la derivación a recursos residenciales de las mujeres y sus hijos e hijas.

La plantilla está formada por 16 profesionales y el horario se extiende de 8 a 22 horas, de lunes a domingo. A esta cobertura se añade la itinerancia, planteada para acercar la asistencia a las mujeres de los municipios incluidos en su ámbito de actuación. Camarero defendió que el objetivo es situar los servicios públicos “lo más cerca posible de las mujeres” y de sus hijos.

Las casi 600 usuarias hasta la fecha han generado más de 3.000 atenciones y más de 50 menores han recibido asistencia. La vicepresidenta incidió en que el servicio puede incluir el contacto con Policía Nacional y Policía Local y el acceso a plazas residenciales si la víctima necesita abandonar su entorno.

Preguntada por la posibilidad de convertirlo en el futuro en un Centro Mujer 24 Horas, Camarero no comprometió un cambio concreto. Indicó que la Generalitat estudiará las medidas que permitan mejorar la atención en función de las posibilidades presupuestarias. Por ahora, subrayó, el dispositivo cubre 14 horas diarias los siete días de la semana y cuenta con servicio itinerante.

Once centros en la red autonómica

La incorporación de Elche ha elevado a 11 el número de Centros Mujer de la Generalitat. Según Camarero, durante los casi tres años de la actual legislatura el Consell ha incrementado en un 40 % los centros de atención directa a mujeres. A Elche se suman tres centros destinados a combatir la violencia sexual, ubicados en Alicante, Valencia y Castellón, y dos recursos para víctimas de trata recuperados mediante la acción concertada.

En total, la vicepresidenta cifró en seis los centros incorporados o recuperados. Añadió un incremento de los recursos residenciales, que vinculó al aumento de la demanda de plazas para las víctimas y sus hijos, y aseguró que también ha crecido el presupuesto destinado a esta materia, aunque no concretó la cuantía.

Camarero puso asimismo el foco en la situación contractual de los recursos que recibió el actual Consell. Según explicó, los centros existentes se encontraban desde hacía cuatro años en situación de “enriquecimiento injusto”, es decir, prestando servicio sin contrato. La Generalitat los ha licitado desde entonces, una regularización que, según sostuvo, aporta estabilidad a los centros y a los puestos de trabajo.

La nueva contratación ha permitido además actualizar las retribuciones de las profesionales conforme al convenio colectivo. La vicepresidenta contrapuso estas actuaciones a la gestión del anterior Gobierno del Botànic y recordó que el Centro Mujer de Elche fue anunciado en 2018, durante la etapa de Mónica Oltra, pero no llegó a ponerse en funcionamiento durante aquella legislatura. El servicio fue finalmente abierto por el actual Consell.

Tras su apertura también hubo críticas locales. Compromís reclamó en febrero que la Generalitat diera mayor publicidad al recurso al considerar que seguía siendo insuficientemente conocido pese a llevar meses operativo. La coalición incluyó esa petición entre sus propuestas con motivo del 8M.

Casi 1.900 mujeres atendidas por el SAIM

El Ayuntamiento enmarca el dispositivo autonómico dentro de la red que ya funciona en la ciudad. Ruz destacó la coordinación entre Generalitat, Consistorio, Policía Nacional y Policía Local y recordó que Elche dispone también del Servicio de Atención Integral a la Mujer (SAIM), además de la Concejalía de Mujer y la Casa de la Dona.

El alcalde aportó como referencia la actividad municipal acumulada en 2026: hasta prácticamente agosto, el SAIM había atendido a unas 1.900 mujeres. Ruz utilizó este volumen para defender la necesidad de mantener distintos niveles de asistencia y reforzar la coordinación entre administraciones frente a la violencia contra las mujeres y otras manifestaciones de violencia.

El primer edil recordó que disponer de un Centro Mujer era una reivindicación municipal mantenida durante cerca de cinco años. La Generalitat asume el servicio especializado y el Ayuntamiento aporta los locales, además de coordinar sus dispositivos y los cuerpos policiales. Camarero estuvo acompañada por la secretaria autonómica de Igualdad y por el comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer.

Camarero sostuvo que la lucha contra la violencia de género constituye una “prioridad absoluta” para el Consell y situó la ampliación de centros, los recursos residenciales, las licitaciones y las ayudas directas a las víctimas como instrumentos de esa política.

Información de interés

El Centro Mujer 14 Horas de Elche se encuentra en el número 34 de la avenida de Jubalcoy, en el código postal 03202. Las mujeres que necesiten información o atención pueden contactar a través del teléfono gratuito 900 580 888. La Generalitat ofrece además información sobre el funcionamiento y los servicios de los Centros Mujer 14 Horas a través de su página web.