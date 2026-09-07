Compromís cuestiona los viajes oficiales de PP y Vox en Elche con noches de hotel por encima de 800 euros

Tras el arranque del inicio del curso político por parte del PP y PSOE hace días en Elche este lunes Compromís hizo lo propio poniendo el foco en los gastos del bipartito de PP y Vox y, en especial, en facturas de más de 800 euros por noche en hoteles durante algunos de sus desplazamientos oficiales. Según los datos aportados por la coalición, el viaje a Madrid del alcalde, Pablo Ruz, junto a la concejala Irene Ruiz habría supuesto más de 3.500 euros, mientras que una estancia de una noche en Milán habría superado los 4.300 euros.

La portavoz de la coalición, Esther Díez, también cifró en más de 6.000 euros el desplazamiento a China del primer edil junto al edil Samuel Ruiz destacando especialmente los más de 800 euros por noche que, según denunció, costó el alojamiento por noche de la titular de Cultura durante un viaje a París.

A esta relación Díez añadió los alrededor de 3.800 euros correspondientes a un desplazamiento vinculado a la última edición de Fitur de la portavoz de Vox, Aurora Rodil, que en calidad de concejala finalmente no acudió a la feria, según sostienen desde la coalición valencianista.

De los desayunos a las sillas

En vista de las cifras, desde Compromís aprovecharon para criticar los desembolsos por, según la oposición, evidenciar que la forma de gestionar los recursos municipales está "muy alejada de los ilicitanos e ilicitanas normales". Díez relacionó estos gastos con otros que su formación viene cuestionando, entre ellos más de 10.000 euros en desayunos, unos 12.000 euros en sillas Tiffany para el salón de plenos y el incremento del coste destinado a asesores municipales, que cifra en alrededor de un millón de euros más.

La portavoz vinculó estas críticas con la situación económica municipal recordando que el Ayuntamiento se encuentra sometido a un plan de ajuste, una circunstancia que Compromís atribuye a los "agujeros económicos" generados durante el mandato.

Vivienda, servicios públicos y barrios

Al hilo, la portavoz acusó a Ruz de "vender humo" con sus "grandes anuncios" mientras, a su juicio, siguen pendientes buena parte de sus compromisos. Frente a esta gestión y en clave pre electoral a nueve meses de los comicios, insistió en que deberían dirigirse las políticas hacia los barrios y pedanías. Entre sus prioridades situó el acceso a la vivienda, la defensa de una sanidad y una educación públicas y de calidad, el refuerzo de las políticas sociales y la reivindicación de las infraestructuras pendientes para Elche.

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La formación detalló que continuará reclamando una mayor inversión de la Generalitat en el término municipal, reprochando al alcalde que haya dejado de exigir alrededor de 43 millones de euros al Consell de la deuda por los terrenos de la UMH para proyectos y necesidades de la ciudad. La portavoz apuntó a que la agenda de la coalición para los próximos meses incluirá igualmente la emergencia climática y el uso de las herramientas ambientales y urbanísticas municipales. Compromís contrapone así estas propuestas a un gobierno de PP y Vox al que acusa de priorizar los grandes anuncios y la confrontación política mientras, sostiene, siguen pendientes problemas cotidianos de los barrios y las pedanías.