El histórico Hort del Sol de Elche, eclipsado por la degradación

José Luis Ruiz tiene cita a las 10 horas para renovarse el DNI en la comisaría de la Policía Nacional de Elche y apenas un rato antes ha hecho parada en uno de los pocos fotomatones que se resisten en la ciudad. Las prisas le impiden acudir al estudio de fotografía de confianza de su barrio y termina recalando en la incómoda cabina. Dos minutos después la máquina le dice que sus fotos ya están listas, paga los seis euros y despliega la cortinilla. En ese gesto de levantarse del taburete y echar la vista atrás cae en la cuenta de un enorme pulmón verde que tiene pinta de que un día fue una maravilla. Hoy nada más lejos de la realidad.

Este vecino, que confiesa que quería apurar hasta la hora de la cita, se planta en la puerta del huerto histórico en el que reza la placa «Hort del Sol». Quien lo diría porque más bien pareciera verse visto eclipsado por una degradación sin fin, y que no viene ni de un año ni de dos.

En la entrada al huerto permanece uno de los pocos fotomatones que quedan en Elche. / Áxel Álvarez

El ilicitano, jugando a ser explorador por unos minutos, inicia el rastro de unos zapatos de tacón abandonados entre la vegetación que le llevan a una silla arrumbada de gamer entre las palmeras junto a un cochecito eléctrico que debió estropearse y llegó antes allí que al contenedor. A tres metros encuentra botellas de cerveza y refrescos que algún día alguien se bebió dentro o directamente tiró desde el exterior creyendo que por arte de magia desaparecerían. Nuevamente nada más lejos de la realidad.

Este residente, asombrado por el estado lamentable de una de esas pequeñas joyas de la ciudad que en general conforman el Palmeral Patrimonio de la Humanidad, sigue el paso, se adentra entre cuadrículas de palmeras cubiertas en algunos puntos de dos metros de maleza. Como si se sintiera protagonista de una especie de scape room, en el que gana quien consigue encontrar más suciedad y deterioro, da con partidores y brazales de la red de riego tradicional rotos o cubiertos de manera provisional por no hablar de muretes deteriorados, mobiliario público destrozado y papeleras que, según denuncian residentes del entorno, no se limpian ni reponen con la frecuencia necesaria. La sensación que trasladan quienes pasan por la zona es de abandono.

«Esto es de vergüenza, le digo a mi hija que no se le ocurra entrar ahí con el niño», relata por su parte Mari Ángeles Soler, otra vecina que se ha instalado recientemente por la zona y ha terminado vetando la que podría ser una zona verde ideal por la evidente falta de mantenimiento del Ayuntamiento sobre el citado espacio municipal. Al hilo, los asiduos del lugar aseguran que es frecuente ver personas con problemas de drogodependencia refugiándose en el interior y dejando enseres, aunque desde entidades como la Fundación Conciénciate descartan que en el caso de darse este supuesto pernocten en el lugar porque no les consta un asentamiento estable.

Plantas adventicias que crecen en el huerto por la falta de mantenimiento. / Áxel Álvarez

Comisaría

A lo largo del día son infinidad de residentes y vecinos de otros barrios de la ciudad quienes transitan por las inmediaciones en vista de la cercanía con la Comisaría. El estado del huerto, en el inicio de la calle Porta de la Morera, contrasta además con los planes del Ejecutivo local de PP y Vox para este mismo vial donde se está acometiendo una remodelación integral para mejorar la accesibilidad y hacer más atractivo el entorno.

De ahí que haya quienes consideran especialmente difícil de entender el deterioro cuando, a muy poca distancia, se está ejecutando una importante inversión pública mientras «el huerto se ha quedado como vertedero», lamentan algunos de los transeúntes habituales de la zona que son partidarios de que además de las obras públicas se acometan inversiones en los rincones naturales del término municipal.

Falta de poda

Advierten además de que la falta de poda y la acumulación de enseres también aviva el riesgo de incendio, en una temporada en la que las temperaturas siguen siendo altas, sobre un sector de 18.500 metros cuadrados que está flanqueado por el colegio El Palmeral.

Sistemas de riego tradicional inutilizados en el Hort del Sol por roturas. / Áxel Álvarez

L’Hort del Sol es uno de los 75 dentro de la red histórica que se remonta a 1849 y que pasó de ser privado a propiedad del Ayuntamiento en la década de los ochenta. Casi 180 años después, el enclave presenta una imagen que poco tiene que ver con el valor histórico, paisajístico y sentimental.

El propio Ejecutivo local ha reconocido en multitud de ocasiones que hay huertos que no presentan el buen estado que debieran. En su momento ya puso el foco en l’Hort del Gat, que ha terminado adecentado tras una inyección de 700.000 euros y blindado para evitar más actos vandálicos.

Hace días el alcalde, Pablo Ruz, exponía en el inicio del curso político que el hecho de que haya huertos descuidados no respondía a la dejadez si no a la falta de capacidad de las brigadas municipales para asumir la gestión de todas las zonas verdes en 120 hectáreas, de ahí que PP y Vox hayan puesto todas las esperanzas en la contrata de jardinería que tendrá un coste de 18,5 millones de euros por tres años y que tiene previsto desplegarse el próximo 14 de septiembre para aliviar la carga de los trabajadores municipales con tal de que puedan centrarse en sacar a relucir los huertos dentro del perímetro reconocido por la Unesco.

Mientras llega este servicio, y se evalúa si se nota el cambio, la situación en la ciudad es la de disparidad en el mantenimiento de los huertos municipales. Unos están bien, otros aceptables y otros literalmente invitan a no entrar como ocurreen el Hort del Sol como recalcan los vecinos.

Entre los restos orgánicos e inorgánicos en el huerto se pueden apreciar zapatos. / AXEL ALVAREZ

Historia familiar

El deterioro actual adquiere otra dimensión cuando se escucha a Gaspar Jaén, arquitecto, investigador y una de las personas que mejor ha documentado la arquitectura y el Palmeral ilicitano. La historia del huerto está, además, muy estrechamente vinculada a su familia ya que fue su padre quien lo vendió al Ayuntamiento durante la etapa del alcalde Manuel Rodríguez dejando atrás décadas ligado a los antecesores del arquitecto. La plantación está documentada en 1849 gracias a una inscripción histórica que identificaba además a Francisco Jaén como responsable de aquel trabajo. Al poco tiempo después se levantó una casa histórica que terminó desapareciendo del paisaje agrícola tras la adquisición municipal aunque antes Jaén consiguió documentarla y conserva los planos. Según relata, no era únicamente una vivienda rural ya que durante una etapa llegó a alquilarse como espacio de encuentro cultural donde se celebraban tertulias literarias vinculadas al grupo La Alcudia.

Uno de los elementos más singulares del inmueble era un plafón cerámico de unos 80 por 80 centímetros, fechado en 1.853 que representaba un sol y que estaba colocado en la propia casa.

Restos de ramas y maleza en el interior del Hort del Sol de Elche. / Áxel Álvarez

Años después, la historia tomó un giro inesperado cuando terminó desapareciendo y un coleccionista lo localizó. Jaén pudo recuperarlo y lo restauró. Ese plafón constituye hoy una de las principales piezas materiales vinculadas al antiguo inmueble y permite reconstruir visualmente cómo era aquella vivienda antes de que desapareciera.

¿Por qué Hort del Sol?

Sobre el nombre del enclave, el investigador explica que muchos de los nombres que actualmente se consideran tradicionales no quedaron fijados documentalmente hasta fechas relativamente recientes y siempre se solían nombrar en honor al propietario, a la mujer o hijas, y las denominaciones podían cambiar con el paso de las generaciones. Por eso buena parte de la toponimia conocida actualmente difícilmente puede remontarse más allá del siglo XIX.

En el caso concreto del Hort del Sol, no existe documentación que permita establecer por qué recibió ese nombre y hay dos posibilidades. Puede que el huerto ya se conociera como Hort del Sol y que su propietario encargara después una pieza cerámica que representara el nombre. O pudo ocurrir justo lo contrario, que primero se encargara el gran sol de cerámica para la casa y que a partir de él acabara identificándose de esa manera el huerto.