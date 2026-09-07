La UMH de Elche analiza el impacto de la robótica en la empresa y la sanidad

La robótica ha dejado de ser una tecnología de futuro para convertirse en una herramienta con aplicaciones concretas en la industria, la empresa y la sanidad. Con el objetivo de acercar estas soluciones al tejido social y empresarial valenciano y analizar su impacto en la competitividad y el bienestar social, la Universidad Miguel Hernández de Elche celebrará el próximo miércoles 30 de septiembre, una jornada para abordar, desde una perspectiva práctica y crítica, cómo la robótica está transformando la sociedad. De esta manera, el programa pretende conectar el ámbito universitario, empresarial y sanitario con el fin de averiguar cómo la robótica está redefiniendo los modelos de negocio, los procesos productivos y la toma de decisiones.

Una nueva jornada, organizada por el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche, la Cátedra de Transformación del Modelo Económico y el Servicio de Transferencia de la UMH, que comenzará a partir de las 9 horas en el edificio Arenals ubicado en el campus ilicitano, con asistencia gratuita y abierta al público, con previa inscripción a través de su página web: https://eventos.inet2you.es/eventos/robotica-medica-e-industrial-para-la-transformacion-social.

Secciones

El evento se encargará de tratar tres cuestiones relevantes: un primer aspecto que será sobre la robótica e innovación tecnológica, donde se estudiará el estado actual de su evolución y sus posteriores aplicaciones. Un segundo punto acerca de la robótica y la competitividad empresarial, donde se enfocará el apartado industrial con la automatización, la industria 4.0 y la transformación digital. Y una última cuestión sobre la Inteligencia Artificial y la robótica en el ámbito sanitario aplicadas a la cirugía robótica, la gestión sanitaria, la automatización de procesos y casos reales de implantación.

Cartel que presenta la jornada de robótica del próximo 30 de septiembre en la UMH / INFORMACIÓN

Propósito

Los objetivos principales de este acto son acercar el conocimiento y las aplicaciones reales de la robótica al tejido social y empresarial valenciano. De esta manera, se consigue fomentar una visión mucho más práctica, crítica y colaborativa sobre su papel en la mejora de la competitividad económica y el bienestar social. La programación completa es la siguiente:

Programación

La jornada dará comienzo a las 9 horas con la apertura oficial del evento y la bienvenida a los asistentes, a cargo de los representantes institucionales. La primera ponencia será de 9.15 a 10 horas y ofrecerá una introducción clara, rigurosa y divulgativa al papel actual de la robótica, abordando tanto sus capacidades y aplicaciones como sus principales limitaciones y perspectivas de futuro. El ponente será el experto en robótica avanzada y actual vicepresidente de Manipulation and Control de YardStick Robotics GmbH, José de Gea Fernández.

A las 10 horas comenzará la mesa redonda "La robótica como aliada estratégica para la competitividad empresarial", en la que expertos del ámbito tecnológico, académico e industrial debatirán sobre el papel de estas tecnologías como herramienta estratégica para generar valor, optimizar procesos y fortalecer la posición competitiva de las empresas valencianas.

La mesa estará moderada por la periodista y CEO de Creativilab Comunicación y Marketing Creativo, Gemma Mateos Vera, y contará con la participación del CEO y fundador de Desinope, Pascual Martínez Ibáñez; el actual vicepresidente de Manipulation & Control de YardStick Robotics GmbH, José de Gea Fernández; el responsable del Grupo de Automatización Industrial y Robótica de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Nicolás Montes Sánchez; y el CEO de Sualver y especializado en automatización y robótica en la industria 4.0, Pablo Ramos Martín.

A las 10.45 horas se realizará una pausa para el café y el networking, que ofrecerá a los asistentes la oportunidad de intercambiar experiencias y establecer contactos con otros profesionales, empresas y participantes en la jornada.

El Parque Científico de la UMH de Elche en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

El evento se reanudará a las 11.15 horas, con la sesión "Modelos de robótica: del concepto a la implementación real en la salud", que ofrecerá herramientas y ejemplos reales de su aplicación efectiva en el campo de la cirugía. En esta sesión participarán el cirujano con experiencia en el uso del robot Da Vinci en el Hospital Dr. Balmis de Alicante, Cándido F. Alcázar López; la especialista en cirugía robótica en el Hospital HLA Vistahermosa, Carla Pérez Tomás; y el urólogo con experiencia en el uso del robot Hugo en el Hospital General de Elche, Luis Gómez Pérez.

La jornada llegará a su fin a las 12.15 horas, con al mesa redonda "Inteligencia Artificial y Automatización: Impacto, Retos y Resultados en la gestión sanitaria". La sesión se centrará en experiencias reales de implantación de modelos de inteligencia artificial y automatización de procesos en centros sanitarios. Los participantes presentarán casos concretos y explicarán cómo se ha desarrollado el proceso de adopción, cuáles han sido los principales retos y qué resultados se han obtenido en ámbitos como la productividad, la innovación y la competitividad.

En este caso, los ponentes que intervendrán serán el jefe de Servicio del HCB Benidorm, Vicente Bertomeu González; el cofundador de Quantum Tech y Catedrático de Matemática Aplicada en la Universidad CEU Cardenal Herrera, Antonio Falcó Montesinos; y la especialista en laboratorio clínico del Hospital Universitario de Sant Joan d'Alacant, María Teresa López Garrigós.