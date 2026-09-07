Elche pondrá el broche al Orgullo LGTBI en la provincia de Alicante con cinco días de actos contra los discursos de odio

Repitiendo el lema "Ante tu odio, nuestro orgullo", Elche cerrará las celebraciones del Orgullo LGTBI en la provincia de Alicante con cinco días de actos del 9 al 13 de septiembre que pondrán el acento en la respuesta frente a la discriminación y los discursos de odio. Habrá charlas, actividades de sensibilización, una feria de entidades, ocio y reivindicación, con la manifestación del próximo sábado como plato fuerte.

La programación está impulsada por la Mesa LGTBI de Elche, de la que forman parte Dimove, Amnistía Internacional, Elche Acoge, CCOO, UGT, la Universidad Miguel Hernández (UMH) así como el propio Ayuntamiento. Como apuntó este lunes la organización, el reto es combinar la vertiente festiva del Orgullo con la defensa de los derechos del colectivo y la visibilización de la diversidad en el espacio público.

Programa del Orgullo de Elche organizado por la Mesa LGTBI / INFORMACIÓN

Intersexualidad

Los actos comenzarán este miércoles 9, a las 19.00 horas, en el Centro de Congresoscon la charla "Intersexualidad, sexualidades diversas y culturas", organizada por Elche Acoge y Amnistía Internacional.

El mismo escenario recibirá el jueves 10, también a las 19 horas, al activista LGTBI ruso Iván Timajóvich, que impartirá la conferencia "Cómo los Estados se vuelven LGTBIfóbicos: aprender del caso de Rusia para detectar las señales de alerta". La jornada del viernes trasladará la programación hasta el Aula de la UMH de la plaza de Baix, donde a las 19 horas se grabará en directo el podcast "La Acera de Enfrente" de la asociación Dimove en colaboración con la universidad.

El sábado, jornada central

El grueso de la programación llegará el sábado 12 de septiembre. El Paseo de la Estación acogerá entre las 10 y las 13.30 horas una Feria de Entidades LGTBIQ+, planteada como espacio de encuentro entre asociaciones, colectivos y ciudadanía.

Por la tarde llegará la cita más reivindicativa, y se espera que la más multitudinaria. La Manifestación del Orgullo LGTBIQ+ de Elche partirá a las 18.30 horas desde la Plaça de l’Algeps, (Chimeneas), y recorrerá diferentes calles del centro hasta finalizar en el Paseo de la Estación.

La manifestación del Orgullo LGTBI en Elche, en imágenes / Matías Segarra

La Mesa LGTBI ha llamado a la ciudadanía a sumarse a la marcha como respuesta colectiva frente a la discriminación y los discursos de odio y para reclamar los derechos que, advierten las entidades, todavía quedan por conquistar. La organización reivindica además la necesidad de mantener la presencia del colectivo en el espacio público y evitar retrocesos en los avances conseguidos durante los últimos años.

Tras la manifestación, el carácter reivindicativo dará paso a la celebración. A partir de las 21horas, el Paseo de la Estación será escenario de las actuaciones de las artistas Hornella Góngora y la ilicitana Venedita Von Däsh, ambas participantes de las primeras temporadas de Drag Race, así como DJ Cascales amenizando el encuentro sobre el icónico espacio donde habrá servicio de barra.

Domingo de juegos

La programación concluirá el domingo 13 de septiembre a las 17.30 horas en el Centro Social 1º de Mayo con Juegos Reunidos Dimove, una propuesta de animación que incluirá diferentes actividades y premios.