Óscar López asume la presidencia de la Hospitalidad de Lourdes en Elche

El ilicitano Óscar López Díez, actualmente jefe de Gabinete del alcalde de Elche, asumirá la presidencia de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de la Diócesis Orihuela-Alicante, a la espera de que se produzca la ratificación y el nombramiento por parte del obispo. López, vinculado a la institución desde 1992 y vicepresidente hasta este año, tomará el relevo de Julián Miguel Casanova con varios objetivos sobre la mesa: mejorar las condiciones de la peregrinación, mantener durante todo el año la atención a las personas enfermas, facilitar la incorporación de jóvenes y recuperar a antiguos hospitalarios que con el paso del tiempo se desvincularon de la entidad.

El relevo llega después de más de tres décadas de relación de López con una Hospitalidad cuya actividad más visible es la peregrinación anual a Lourdes con personas enfermas. La última, celebrada el pasado mes de junio, fue ya la 65ª peregrinación organizada por la institución y reunió a más de 1.100 personas entre enfermos, hospitalarios y peregrinos. De todos ellos, más de 400 eran jóvenes, un colectivo que precisamente tendrá un peso especial entre los propósitos que se plantea el futuro presidente.

El mantenedor de las fiestas de Moros y Cristianos de Elche será Óscar López, el jefe de Gabinete de Alcaldía de Pablo Ruz / Antonio Amorós

Atención a los enfermos durante todo el año

Uno de los principales cambios que López pretende impulsar pasa por ampliar la labor de la Hospitalidad más allá de las jornadas que dura el desplazamiento anual a Francia. La intención es que el acompañamiento no quede concentrado únicamente en la peregrinación y que la organización desarrolle actividades a lo largo de todo el año para mantener el contacto entre enfermos, hospitalarios y peregrinos.

De hecho, el futuro presidente considera que la atención a las personas enfermas «todo el año» debe convertirse en una prioridad y en uno de los ejes fundamentales de la nueva etapa. A ello suma el propósito de mejorar las propias condiciones del viaje a Lourdes, con especial atención a la comodidad y el bienestar de los enfermos durante el trayecto y la estancia.

La programación estable que se quiere poner en marcha buscará también mantener viva la comunidad creada alrededor de la Hospitalidad cuando termina la peregrinación. El objetivo es generar oportunidades para compartir su carisma y su acción durante los doce meses del año y, al mismo tiempo, reforzar el acompañamiento a quienes participan en sus actividades, especialmente las personas enfermas.

Más facilidades para incorporar a los jóvenes

La renovación generacional constituye otro de los desafíos de la nueva presidencia. Entre las medidas planteadas figura trabajar para mejorar los precios de la peregrinación, especialmente para los jóvenes, de manera que el coste no se convierta en una barrera para participar en la experiencia de Lourdes. La intención es continuar incorporando nuevas generaciones a una organización con más de seis décadas de trayectoria.

Los datos de la última expedición reflejan ya una importante presencia juvenil: de las más de 1.100 personas que viajaron en junio, más de 400 eran jóvenes. La Hospitalidad pretende que un número todavía mayor pueda conocer una experiencia basada en el servicio, la convivencia y la fraternidad y, posteriormente, implicarse de forma activa en el futuro de la institución.

Junto a quienes llegan por primera vez, López quiere volver a abrir las puertas a aquellos que ya conocen la entidad. Recuperar a antiguos hospitalarios será otra de las prioridades. El propósito es facilitar el regreso de personas que en algún momento formaron parte de la Hospitalidad para que recuperen su vinculación, vuelvan a participar en la peregrinación y se incorporen a las diferentes actividades que se desarrollen durante el año.

Óscar López el día de su pregón de Semana Santa en Elche / Antonio Amorós

Una trayectoria ligada al protocolo y a Elche

Nacido en Elche el 15 de marzo de 1985, Óscar F. López Díez cursó estudios de Protocolo y Relaciones Institucionales en la Universidad Miguel Hernández (UMH), a través de la Escuela Internacional de Protocolo, y posteriormente amplió su formación en Protocolo y Ceremonial en la Escuela Diplomática, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Su trayectoria profesional ha estado especialmente vinculada a la organización institucional: ha sido jefe de Protocolo de los ayuntamientos de Elche y Orihuela, jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Elda y actualmente desempeña esta última responsabilidad en Elche.

A lo largo de su carrera ha organizado cerca de 3.000 eventos. Entre ellos figura el Simposium de Música Festera celebrado en Elche, una responsabilidad que le confió la Asociación Festera de Moros y Cristianos cuando todavía cursaba sus estudios universitarios. Asimismo, fue delegado en la Comunidad Valenciana de la Asociación Española de Protocolo.

Su experiencia se extiende a la docencia presencial y «online», así como a la participación como ponente y conferenciante en materia de protocolo y organización de eventos. Ha desarrollado esta vertiente en centros como el Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo, la Escuela Internacional de Protocolo y el Centro de Desarrollo Turístico de la Comunidad Valenciana, además de intervenir en congresos y actividades promovidas por diferentes entidades.

La trayectoria del futuro presidente mantiene, además, una estrecha relación con la cultura y las tradiciones ilicitanas. Fue miembro de la Escolanía del Misteri d'Elx, ha sido patrono y actualmente es codirector de la Cátedra del Misteri d'Elx. También ha ejercido como mantenedor de la comparsa Las Huestes del Califa y ha sido pregonero de las fiestas del Pilar en Elche, de La Caída, del Cristo del Amor y de la Semana Santa de Elche en 2019.

Su vinculación con los Moros y Cristianos tiene también un componente familiar. Es hijo del primer presidente y de uno de los fundadores de la comparsa Las Huestes del Califa y ha estado vinculado a la Filá Beduinos. Durante la pandemia participó como ponente en los encuentros «Parlem de Festa» organizados por la Asociación Festera de Moros y Cristianos y, el 26 de julio de 2025, fue el encargado de pronunciar el pregón de las fiestas de Moros y Cristianos de Elche.

A esa actividad se suma su presencia en entidades religiosas de la ciudad. Desde 2019 preside la Cofradía del Santísimo Cristo de Zalamea de Elche y hasta ahora ejercía como vicepresidente de la propia Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes. Esa experiencia interna, unida a su pertenencia a la institución desde 1992 y al desempeño de diferentes responsabilidades durante este periodo, constituye el punto de partida con el que afrontará la presidencia una vez se formalice el nombramiento episcopal.