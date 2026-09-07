Santa Pola cubre de flores a la patrona en la última ofrenda de Lucas Galvañ como párroco

Una romería de flores en Santa Pola para darle las gracias a la patrona. Ramos y cestas completaron este lunes una colorida estampa protagonizada por cientos de festeros que enfilaron las calles del centro hasta el encuentro con la Virgen de Loreto en una ofrenda que cada septiembre convierte la devoción en una de las imágenes más reconocibles de las fiestas patronales.

Hay que tener en cuenta que en ella participaron desde los comparsistas que días antes se entregaron por sacar aplausos mientras representaban el Asalto Moro desde la Playa de Levante o la Reconquista, o también aquellos festeros que llenaron de magia el trazado urbano el domingo con un desfile multicolor repleto de espectáculos de baile dejando una jornada en la que brilló la participación

Esta vez, y en una cita de menos algarabía y más recogimiento, entre los participantes había también un cierto regusto a despedida. Lucas Galvañ vivió su última ofrenda como párroco de Santa Pola después de diez años, a apenas unas horas de afrontar también por última vez desde esa responsabilidad el día grande de la Virgen.

La ceremonia volvió a mantener el protocolo que marca la tradición. Los festeros y representantes se concentraron en el entorno del Mercado de abastos para formar una amplia comitiva hacia la capilla de la patrona. La Colla El Freu abrió el recorrido, tras la que fueron avanzando las reinas de las fiestas, delegaciones invitadas, asociaciones, entidades, autoridades municipales, colectivos festeros y también comercios y particulares que quisieron sumarse al homenaje.

Un momento de la ofrenda floral en el Castillo Fortaleza de Santa Pola. / José Juan López.

Tapiz

Como recalcaban desde la organización, no existe una flor obligatoria para presentarse ante la Virgen. El secreto está más bien en las dimensiones de los ramos, perfectamente conocidas por las floristerías para que después todas las piezas puedan encajar en el gran tapiz que se confecciona en la entrada de la capilla. De ahí nació una composición levantada con flores muy diversas, de los claveles blancos esenciales en la parte más elevada a las margaritas o rosas.

Esperando la llegada de los participantes estuvieron, como manda la costumbre, los integrantes de la comparsa Pescadores, encargados de recibir las flores y dar forma al tapiz. Primero llegaron los ramos y posteriormente las cestas florales, hasta ir cubriendo la estructura junto a la imagen. Para la ocasión, la Virgen se mantuvo elevada en el camarín para presidir el acto ante los santapoleros y después de que hace días sus camareras le realizasen el tradicional cambio de joyas.

La música puso banda sonora durante todo el recorrido y se espera que el cierre sea uno de los momentos más especiales con la Serenata de la Coral Levantina Antonio Espinosa y la Banda Unión Musical.

Entre la comitiva figuraban representantes festeros procedentes de Benejúzar, Cox, San Vicente del Raspeig, Alicante, Elche y pedanías como Valverde, además de estar representada también la Unió de Festers del Camp d'Elx (Ufece) así como la Gestora de Festejos Populares de Elche y representantes de las Hogueras de Alicante.

Despedida

Y en primera línea, como durante la última década, estuvo Lucas Galvañ. El sacerdote compartió protagonismo institucional con la alcaldesa, Loreto Serrano, quien deseó a los santapoleros un buen cierre de fiestas antes de que este 8 de septiembre la celebración alcance su punto culmen con la festividad y la procesión de la Virgen de Loreto que se iniciará a partir de las 20.30 horas.

Para Galvañ, sin embargo, este septiembre tiene inevitablemente otro significado. El párroco afronta sus últimos días en la villa marinera antes de su traslado a San Vicente del Raspeig, después de una década en la localidad y tras dejar también su responsabilidad como vicario episcopal del Baix Vinalopó para asumir nuevas funciones en Alicante.

Vínculo

La relación del sacerdote con estas fiestas, además, viene de mucho antes de convertirse en párroco. "He ido a las fiestas de Santa Pola toda la vida. Soy de Crevillent, pero mi madre era de Santa Pola", expuso a este diario. Ahora reconoce que afronta estos días con "sentimientos encontrados" por tener que marcharse después de esta larga etapa en la que ha vivido muy de cerca la parte más religiosa de las celebraciones asumiendp la responsabilidad de la organización. Por eso, su última festividad de la Virgen tendrá sobre todo carácter de agradecimiento y como señaló durante la ofrenda, su despedida era "dar gracias por haber podido estar y por todas las muestras de cariño", reseñó.

Galvañ volverá este martes a ocupar un lugar destacado en la misa de la Virgen de Loreto, antes de acompañar los últimos actos con la vista en permanecer hasta la última novena. Reyes Rodríguez Rufete, cura de Villena, tomará posesión como nuevo sacerdote de Santa Pola previsiblemente el próximo 19 de septiembre, iniciando una nueva etapa en la parroquia.