Ruz pide «flexibilidad» a los técnicos para agilizar la instalación de aire acondicionado en los colegios de Elche

El curso escolar arranca este miércoles 9 de septiembre en Elche con las altas temperaturas como uno de los principales condicionantes y con cerca de 900.000 euros de la Generalitat ya distribuidos entre los centros educativos de la ciudad en una inversión inicial para mejorar su confort térmico. En este contexto, y con la previsión de elevado calor para estos días, el alcalde, Pablo Ruz, reclamó este lunes “flexibilidad” a los técnicos de las administraciones a la hora de autorizar la instalación de aparatos de aire acondicionado y pidió que determinados criterios técnicos no impidan a los colegios emplear estas ayudas para combatir el calor en las aulas.

La concejala de Educación, María Bonmatí, aseguró que la previsión municipal es que las clases comiencen con normalidad y explicó que el Ayuntamiento irá adoptando medidas en función de la evolución de las alertas por altas temperaturas. A las aportaciones autonómicas para climatización, la edil destaco que se suma una inversión municipal superior a 350.000 euros durante este año para realizar mejoras y trabajos de puesta a punto en distintos colegios de Elche.

Casi 900.000 euros para climatización

La Generalitat ha destinado cerca de 900.000 euros al conjunto de centros educativos de Elche para que sean las propias comunidades educativas las que acometan actuaciones destinadas a mejorar las condiciones térmicas de sus instalaciones. Parte de las cantidades, según explicó Ruz, fueron ingresadas ya durante el mes de julio. Las asignaciones varían dependiendo de cada centro. El alcalde indicó que existen partidas que van desde los 6.000 hasta los 15.000 euros, pasando por aportaciones de 10.000, 12.000 o 13.000 euros. Unas cantidades que permitirán acometer una primera fase de actuaciones y continuar posteriormente avanzando en la climatización de los colegios.

El dinero no implica, sin embargo, que todos los aparatos puedan estar instalados coincidiendo con el comienzo de las clases. “Esos aparatos no se van a poder instalar en una semana”, reconoció el primer edil, quien incidió en que las partidas ya se encuentran en manos de las comunidades educativas para que puedan gestionar las actuaciones.

El alcalde y la concejal de Educación visitaron este lunes el nuevo centro educativo Virgen de la Luz en Elche / Áxel Álvarez

Precisamente ante ese proceso de instalación, Ruz lanzó una petición a los técnicos de las administraciones para que los requisitos que deben cumplir los colegios se apliquen teniendo en cuenta las condiciones climáticas y la necesidad urgente de garantizar unas temperaturas adecuadas dentro de las aulas.

El alcalde diferenció entre las deficiencias de las instalaciones que requieren necesariamente una intervención y otros condicionantes técnicos que, a su juicio, no deberían bloquear la colocación de equipos. Reconoció que algunos colegios cuentan con cuadros eléctricos muy antiguos, al tratarse de edificios levantados durante las décadas de los años 60 y 70, y que en determinados casos las potencias contratadas o las propias instalaciones pueden no ser suficientes.

“Una cosa es que los centros tengan problemas con respecto al suministro. Puede ocurrir, que no se tengan las condiciones o no se tengan contratadas las potencias adecuadas”, señaló Ruz, que añadió que también puede darse el caso de que los cuadros técnicos estén anticuados.

Una llamada a los técnicos

Frente a esas limitaciones que considera justificadas, el alcalde cuestionó que otros criterios puedan terminar impidiendo la instalación de un equipo en una clase. “Lo que no puede ser es que se impongan criterios técnicos de es que no se cruza el aire o es que los aires para que el técnico no autorice la compra de un split para un aula”, manifestó.

Ruz precisó expresamente que no se refería a los técnicos municipales, sino a profesionales de las distintas administraciones que intervienen en estos procedimientos. Su petición, explicó, pasa por introducir “un poco de reflexión sensata” en la aplicación de los requisitos.

El primer edil puso como ejemplo la ventilación cruzada. A su juicio, cuestiones de este tipo no deberían anteponerse a la posibilidad de disponer de aire acondicionado en un aula cuando las temperaturas hacen necesario mejorar el confort térmico.

“Hay cosas que son de peso y que se tienen que subsanar”, afirmó Ruz, antes de insistir en que determinados criterios no deberían impedir la colocación de “un split con una turbina” en las clases. Los criterios técnicos se tienen que también supeditar a las necesidades climatológicas y a las necesidades de confort térmico de los propios centros”, sostuvo.

Las actuaciones no tienen por qué limitarse a equipos de aire acondicionado. Cada comunidad educativa puede afrontar las necesidades que presenta su centro. En el caso del colegio de Educación Especial Virgen de la Luz, por ejemplo, la dirección explicó que pretende destinar su aportación, de 15.000 euros, a soluciones como arbolado, toldos o estores, dado que el nuevo edificio ya dispone de climatización.

La dirección del colegio Clara Campoamor de Elche aconseja a los padres acudir con ventiladores, gorra, agua o abanicos a clase por el extremo calor / Áxel Álvarez

Un comienzo condicionado por el calor

El inicio de las clases llega precisamente en una semana de temperaturas elevadas. Preguntada por las medidas previstas ante el calor, Bonmatí explicó que el Ayuntamiento estará pendiente de las alertas y actuará en función de su evolución. "Al final el ayuntamiento, según las alertas, toma las medidas necesarias”, indicó la edil. Educación considera que el curso podrá comenzar con normalidad, aunque reconoce que la situación de los colegios es desigual porque algunos disponen ya de medidas de confort climático y otros todavía no.

“Iremos atendiendo las necesidades según lo vayan requiriendo”, añadió Bonmatí. Desde el gobierno municipal confían además en que el episodio de temperaturas elevadas pierda intensidad después de los primeros días de esta semana.

El Ayuntamiento ha aprovechado también los meses previos al regreso a las aulas para ejecutar más de 350.000 euros en actuaciones en centros educativos. Según detalló la concejala, las intervenciones han incluido reformas de pistas, trabajos de pintura, adecuación de pilares y actuaciones de fontanería, entre otras mejoras destinadas a poner a punto los colegios antes del comienzo del curso. A su vez, la edil destacó que el inicio del curso de este miércoles se relizará con dos nuevos centros, el Virgen de la Luz para personas con distintas capacidades y el colegio Les Arrels, "otra gran obra y otra gran inversión en materia de infraestructuras educativas en nuestro municipio”.