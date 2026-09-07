La suerte sonríe tres veces en un mes a Elche: otros 260.000 euros con el Sueldazo de la ONCE

La suerte ha vuelto a sonreír a Elche. El sorteo del Cupón Fin de Semana de la ONCE celebrado el pasado sábado, 5 de septiembre, ha dejado 260.000 euros en premios en la ciudad, repartidos entre dos clientes habituales de sendos vendedores de la organización.

El premio más importante, de 240.000 euros, ha recaído en un cupón vendido por Fernando López Mirón desde su punto de venta situado en el número 27 de la avenida Reina Victoria. El boleto resultó agraciado con uno de los premios del Sueldazo del Fin de Semana.

Cinco años

El vendedor de la ONCE lo es desde septiembre de 2021 y está adscrito a la Agencia de la organización en Elche. Según ha informado la entidad, el cupón premiado fue adquirido por uno de sus clientes habituales.

La suerte de la ONCE ha vuelto a Elche / Áxel Álvarez

A estos 240.000 euros se suman otros 20.000 euros repartidos en el barrio de Altabix. En este caso, el boleto premiado fue vendido por Miguel Ángel Gálvez Richart en el quiosco de la plaza de Altabix, también a uno de sus clientes habituales. En este caso el vendedor forma parte de la ONCE desde diciembre de 2025 y se encuentra igualmente adscrito a la Agencia de Elche.

El Sueldazo del Fin de Semana se celebra los sábados y domingos y cuenta con un premio principal de 300.000 euros a las cinco cifras y serie, al que se añaden 5.000 euros mensuales durante 20 años. También contempla otros cuatro premios de 2.000 euros al mes durante diez años. En el último año ha recaído varias veces en Elche. Desde septiembre de 2025, la ciudad ha recibido seis Sueldazos de 240.000 euros cada uno, que suman 1,44 millones de euros, todos ellos correspondientes al premio de 2.000 euros al mes durante diez años.

En racha

La racha comenzó el 21 de septiembre de 2025 en La Hoya, donde la vendedora Isabel Rodríguez González repartió uno desde su punto de venta de la calle San Antón de Padua; apenas mes y medio después, el 8 de noviembre, otro premio de 240.000 euros llegó a la ciudad de la mano de Juan Romero Galera, desde su punto de venta de la calle Capitán Antonio Mena.

Ya en 2026, el 18 de abril, Ginés Pérez Pageo volvió a llevar otros 240.000 euros a Elche con un cupón vendido en el Super Dumbo de Altabix; el 1 de agosto, José Vicente Santa Vergara repartió un nuevo Sueldazo; y apenas tres semanas después, el 23 de agosto, Miguel Ángel Canales Gisbert sumó otros 240.000 euros desde su quiosco de la calle Mariano Benlliure. La serie se completa ahora con el sorteo del 5 de septiembre lo que deja los tres últimos concentrados en poco más de un mes, desde comienzos de agosto.